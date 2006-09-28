ЦСКА съел «гамбургер»

Как и два года назад

Точно так же ЦСКА стартовал в групповом турнире два года назад, когда сначала сыграл на выезде вничью с «Порту» (0:0), а затем в Москве нанес поражение французскому «Пари Сен-Жермен» (2:0). Тогда, правда, команде Валерия Газзаева занять второе место, дающее право выступать в плей-офф, не удалось. В последнем туре наставник «Челси» Жозе Моуриньо сделал подарок своему бывшему клубу, с которым за год до этого победил в Лиге чемпионов, - проиграл со счетом 1:2, что оставило ЦСКА на третьем месте. Впрочем, армейцы не слишком об этом жалели, потому что спустя полгода праздновали победу в другом престижном клубном турнире - Кубке УЕФА.

Сегодня Газзаев вряд ли удовлетворится третьим местом. Команда настроена составить серьезную конкуренцию ведущим европейским клубам, и эта серьезность проявилась в первых двух матчах. Не случайно главный тренер ЦСКА, отвечая во вторник на послематчевой пресс-конференции на вопрос о том, кто сильнее, «Порту» или «Гамбург», сказал: «ЦСКА».

Прозвучало это несколько самонадеянно, но чемпион России действительно выглядел уверенным в своих силах, что отличает его от команды двухлетней давности, которая только пробовала себя на выс­шем уровне. И если согласиться, что Лига чемпионов предъявляет ее участникам гамбургский счет, то есть определяет истинную силу команд, то ЦСКА в ряду 32 клубов далеко не последний.

ЦСКА помощь не нужна

Победа над «Гамбургом» дала ответ и тем, кто считает, что в чемпионате России армей­ский клуб находится, мягко говоря, в привилегированном положении. Напомню, что после матча с «Томью», который ЦСКА выиграл со счетом 1:0, некоторые игроки «Спартака» и «Локомотива» дали понять, что их главному конкуренту «помогают». Намек на договорный характер встречи вызвал крайне жесткую реакцию руковод­ства клуба, которое потребовало доказательств. В СМИ даже выступил капитан ЦСКА Сергей Игнашевич, дающий интервью только по праздникам. Но матч с «Гамбургом» показал, что ЦСКА, когда играет в полную силу, в ничьей помощи не нуждается.

Победа над немецким клубом тем более ценна, что в споре Россия - Германия мы пока безоговорочно уступаем командам из страны Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра. Хотя это больше относится к московскому «Спартаку» (в россий­ской истории красно-белые нем­цев никогда не обыгрывали), у Газзаева тоже есть неприятное воспоминание о поражении 0:6 от «Айнтрахта», после которого он ушел в отставку с поста главного тренера московского «Динамо».

Надежда на бразильцев

Но все это дела давно минувших дней. Да и какой смысл сравнивать «Динамо» образца 1993 года с ЦСКА-2006?! 13 лет назад в составе бело-голубых не было ни одного бразильца, в нынешнем ЦСКА их четверо - Даниэль Карвальо, Вагнер Лав, Дуду и Жо, причем первые трое входят в национальную сборную, а Жо, несмотря на вынужденный перерыв, связанный с травмой, по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате России.

Собственно, надежды Газзаева на удачное выступление в Лиге чемпионов связаны прежде всего с ними. И если в первенстве страны бразильцы иногда позволяют себе пофилонить, то в еврокубках выкладываются полностью. Именно так случилось и в минувший вторник, когда их усилиями был забит победный гол (навес Карвальо, удар головой Дуду).

Через две с половиной недели у бразильцев будет новый шанс подтвердить, что их не зря приглашают в сборную. Матчи с лондонским «Арсеналом» (они будут сыграны подряд), скорее всего, решат судьбу ЦСКА в групповом турнире. Но в Лондоне Карвальо уже недавно блистал, показав выдающуюся игру в товарищеском матче против Аргентины (3:0). Почему бы не показать нечто подобное и с ЦСКА?