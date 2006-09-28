Крамник уверен в себе и ничего не боится

- Всех ваших болельщиков сейчас беспокоит прежде всего вопрос, как обстоят дела со здоровьем. Ведь после матча с Петером Леко в 2004 году, в котором вы отстояли звание «классического» чемпиона мира, у вас же были огромные проблемы: сильнейшая простуда, артрит...

- Теперь вроде бы все нормально. Чувствую, что я в порядке.

- Ну многие поняли, что вы выходите на пик формы, еще до этого. В мае-июне вы здорово сыграли на первой доске за сборную России на шахматной Олимпиаде в Турине, потом, в августе, выиграли супертурнир в Дортмунде. Насколько важно для вас было удачно выступить на этих соревнованиях?

- Важно, конечно. Все-таки я много турниров пропустил из-за болезни, а игровая практика перед чемпион­ским матчем необходима. В Дортмунде я, кстати, совершенно не ставил перед собой цель во что бы то ни стало выиграть. Нельзя ведь было раскрывать секреты перед поединком с Топаловым. Главным было привыкнуть к контролю времени, почувствовать уверенность в себе.

- То есть в Элисте вы рассчитываете сыграть лучше, чем в Дортмунде?

- Должен сыграть лучше, поскольку после Дортмунда интенсивно готовился к нынешнему матчу и, по-моему, сделал все, что было задумано.

- Чего-то принципиально нового в этой подготовке по сравнению с вашими матчами против Гарри Каспарова в 2000 году и Леко в 2004-м не было?

- Вы понимаете, суть подготовки к чемпионским матчам остается одинаковой полвека, если не больше. Тут не придумаешь ничего нового. Надо готовиться физически, психологически и в чисто шахматном плане, конечно... Разве что персонального повара с собой до этого я никогда не возил. Но это - мера вынужденная. Дело в том, что в связи с моими болезнями врачи порекомендовали придерживаться специальной диеты.

- Вы как-то сказали, что матч против сильного соперника является для вас великолепным стимулом, и именно поэтому вы так блистательно отыграли, скажем, поединок против Каспарова. Топалов является для вас столь же мощным раздражителем?

- Разумеется! На кону - звание абсолютного чемпиона. Соперник играет в последнее время чрезвычайно сильно и стабильно. Другое дело, что я его ни­сколько не боюсь.

- Это из-за хорошей статистики личных встреч с Топаловым?

- Статистика хорошая. Только на ее базе нельзя делать вывод о том, будто я фаворит. Ведь большинство из наших партий были сыграны давно - еще в 90-е. Первая - вообще в 1989 году. С тех пор многое, естественно, изменилось. Не боюсь я просто потому, что не привык зацикливаться на конкретном сопернике. В большей степени меня волнует моя собственная форма. Если я ощущаю, что она хорошая, то испытываю уверенность. Сейчас как раз такой случай.

- Но все-таки уж слишком хорошо играл Топалов в последнее время. Ниже третьего места в турнирах, по-моему, не опускался...

- Вот именно - что в турнирах. А ведь между турнирами и матчами существует колоссальная разница. У Веселина же матчей в карьере еще не было.

- Сделайте прогноз: что решит исход вашего противостояния с болгарским гроссмейстером?

- Думаю, психология. Собственно шахматные силы, на мой взгляд, примерно равны.