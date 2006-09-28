Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер никогда не бросает слов на ветер. Если он что-то обещает, так оно и будет. Пять лет назад Гинер заявил, что сделает из ЦСКА команду европей­ского уровня, и армейцы, выиграв для начала Кубок страны, стали затем чемпионами России и обладателями Кубка УЕФА. Последнее достижение для нас уникально - еще ни один наш клуб не брал второй по престижности европейский трофей.

Гинер не привык останавливаться на достигнутом. Сегодня (или в ближайшей перспективе) цель клуба - победа в Лиге чемпионов, цель Гинера - контроль за всем российским футболом. Чтобы достичь последней, президент ЦСКА готовит дворцовый переворот. Некоторые события сентября позволяют сделать такой вывод.

Что сделал Мутко

Виталий Мутко занимает пост президента РФС уже полтора года. В кабинете на Лужнецкой набережной в Москве он сменил Вячеслава Колоскова, продержавшегося на президентской должности почти 30 лет. Сегодня о тех временах вспоминают как о застое, хотя были и победа на Олимпиаде‑88 в Сеуле, и второе место на Евро-88, и успехи киевского и тбилисского «Динамо» в Кубке кубков. Момент был выбран удобный - сборная России не пробилась в финал чемпионата мира-2006 в Германии. Питер­ский Мутко (говорит он, правда, с сильным южнорусским акцентом), бывший президент «Зенита» и сенатор, выглядел наиболее подходящей кандидатурой. Зачлось, разумеется, и знаком­ство с президентом РФ Владимиром Путиным. Мутко любит об этом напоминать (впрочем, кто не любит?).

За полтора года Мутко построил полтора десятка искусственных полей, нанял голландца Гуса Хиддинка на должность главного тренера сборной России и разработал многостраничную программу стратегического развития российского футбола, которую никто, кроме него самого и разработчиков, похоже, не читал (для любопытных она выложена на сайте РФС). Добавим к этому увольнение Николая Левникова с поста президента Коллегии футбольных арбитров и объявленную на словах войну с коррупцией в нашем футболе. В общем, негусто.

Пиар-атака

Но при чем здесь Гинер? - спросит кто-то. А при том, что все акции Мутко, требующие расхода денег, финансирует владелец «Челси» и олигарх Роман Абрамович через специально созданную для этого Национальную академию футбола (НАФ). Ее глава, еще недавно никому не известный Сергей Капков, входит в исполком РФС. Гинер, на правах президента Российской профессиональной футбольной лиги (РПФЛ), тоже держит руку на пульсе и считается главным доверенным лицом Абрамовича в российском футболе.

В последние дни Гинер, обычно не балующий СМИ своим вниманием, проявил неожиданную активность. Сам он выступил на радио «Эхо Москвы» с фактически программным заявлением о расширении премьер-лиги с 16 до 18 команд и переходе чемпионата страны во всех лигах на европейский календарь. Побывал на НТВ, где познакомился с комментаторами. Дал отповедь клеветникам из «Спартака» и «Локомотива», которые обвинили ЦСКА в нечестной игре, и через пресс-службу объявил бойкот одной из ведущих спортивных газет. Все это - начало массированной пиар-атаки, которая должна позволить Гинеру и его команде занять ключевые посты в россий­ском футболе. Впрочем, пока это только слухи, потому что события вполне могут принять совсем не тот оборот, на который рассчитывает Гинер.

Союз недавних врагов

В последние дни состоялись две встречи между Мутко и президентом Профессиональной футбольной лиги (она объединяет команды первого и второго дивизионов) Николаем Толстых. Еще недавно такие встречи вряд ли были бы возможны. Первый раз Толстых вызвал гнев Мутко, когда перед началом сезона 2006 года отправил ФК «Алания», который не соответствовал требованиям регламента, из первого во второй дивизион, несмотря на настояния президента РФС. Во второй они схлестнулись по поводу ФК «Кубань», который Толстых хотел лишить 18 очков за невыполнение обязательств по трансферам и контрактам. Здесь президенту ПФЛ, извест­ному своим упрямством, когда речь идет о выполнении футбольных законов, пришлось уступить.

Так что отношения между президентами РФС и ПФЛ, мягко говоря, непростые. Однако жизнь заставила их попытаться найти общий язык и выработать общую стратегию перед лицом неожиданной опасности. Гинер ведь даже не скрывает, что в вопросе о переходе на новый календарь ему пока не удалось достичь договоренности только с Толстых и Мутко.

Формально идеи президента премьер-лиги не плохи и не хороши. Вся Европа живет по системе «осень-весна», а федерации сами решают, сколько команд иметь в премьер-лигах. Хотя ­ФИФА оптимальным числом считает 16 (чтобы не перегружать игроков), строгого правила нет. Собственно, везде высшие дивизионы имеют от 18 до 22 команд. Беда в том, что в России игроков приличного класса едва набирается на 12-14 клубов, притом что половина из них - легионеры в основном среднего уровня.

Впрочем, для Гинера это не главное. Президент РПФЛ, которому болельщики придумали прозвище ГВК («Гинер Все Купил»), мечтает о том, чтобы финансовые потоки текли по указанному им руслу. А как иначе, если деньги на россий­ский футбол дает его друг Роман Абрамович? Сегодня Гинеру важно найти человека, который не вызывал бы отторжения Кремля. Его самого там не жалуют. Когда Путин принимал у себя игроков и тренеров ЦСКА по случаю победы в Кубке УЕФА, президент клуба не был допущен на прием. Если найдет, дворцовый переворот, скорее всего, окажется удачным. Но российский футбол от этого вряд ли выиграет. И, как говорят многие, мы еще с ностальгией будем вспоминать о временах колосковского застоя.