Рысак утонул во время бегов

В МИНУВШИЕ выходные на Тюменском ипподроме проходил открытый чемпионат России по конному спорту. К сожалению, спортивный праздник был омрачен гибелью четырехлетнего жеребца по кличке Позумент, представлявшего Курганскую область. В пятом заезде подававший большие надежды орловский рысак... утонул в пруду, в самом цент­ре спортивной арены.

В разгар бегов у коляски с наездницей Натальей Гуркиной неожиданно отлетает колесо. Спортсменка упала на землю, а конь со сломанной коляской помчался дальше прямиком к небольшому водоему на конкурном поле внутри овала с беговой дорожкой. Коляска зацепилась за ограждение, и рысак рухнул боком в воду. К тонущему жеребцу побежали люди. Один из спасателей, не раздумывая, кинулся в карьер, но было уже поздно.

Жеребец практически мгновенно скрылся под водой. Если бы не коляска, бедолага мог бы выплыть. Разгоряченный бегом, он резко погрузился в холодную воду. Мнение специалистов таково, что именно резкое переохлаждение стало причиной гибели, и Позумент умер от разрыва сердца.

Воспитанники конно-спортивных клубов Тюме­ни плакали навзрыд. Разревелись и дети, находящиеся в этот момент на трибунах.