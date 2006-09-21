Рысак утонул во время бегов
№ 20(20) от 21.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В МИНУВШИЕ выходные на Тюменском ипподроме проходил открытый чемпионат России по конному спорту. К сожалению, спортивный праздник был омрачен гибелью четырехлетнего жеребца по кличке Позумент, представлявшего Курганскую область. В пятом заезде подававший большие надежды орловский рысак... утонул в пруду, в самом центре спортивной арены.
В разгар бегов у коляски с наездницей Натальей Гуркиной неожиданно отлетает колесо. Спортсменка упала на землю, а конь со сломанной коляской помчался дальше прямиком к небольшому водоему на конкурном поле внутри овала с беговой дорожкой. Коляска зацепилась за ограждение, и рысак рухнул боком в воду. К тонущему жеребцу побежали люди. Один из спасателей, не раздумывая, кинулся в карьер, но было уже поздно.
Жеребец практически мгновенно скрылся под водой. Если бы не коляска, бедолага мог бы выплыть. Разгоряченный бегом, он резко погрузился в холодную воду. Мнение специалистов таково, что именно резкое переохлаждение стало причиной гибели, и Позумент умер от разрыва сердца.
Воспитанники конно-спортивных клубов Тюмени плакали навзрыд. Разревелись и дети, находящиеся в этот момент на трибунах.
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