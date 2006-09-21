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Хоккеист Малкин бежал от тюрьмы

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]

Хоккеист Малкин бежал от тюрьмы

 «VIP-ЗОНА» – так называется ресторан, который открыл свои тяжелые двери в центре Магнитогорска. Окна и потолок «украшены» решетками, залы освещают тюремные фонари и милицейские мигалки. На одной из стен ресторана висит плакат с разноцветными флажками: это карта тюрем России. Жирным кружком на карте отмечена магнитогорская колония ЯВ 48/18. Заключенные этой колонии участвовали при оформлении ресторана «VIP-зона»: они сделали для него нары и клетки. Едят в «VIP-зоне» алюминиевыми ложками и вилками. У барной стойки и непосредственно за столиками, обнесенными колючей проволокой, можно ознакомиться с различными статьями из Уголовного кодекса РФ. Официанты прогуливаются в полосатых тюремных робах.

 Хорошо подзагулявших гостей обязательно доставляют домой. На настоящем милицейском «козлике».

 В меню присутствует «чифирь» и тюремное вино – «пруно». Счет подается в виде протокола, на котором официант оставляет свои отпечатки пальцев. Осталось добавить, что ресторан-тюрьма принад­лежит молодому и подающему очень большие надежды спортсмену Евгению Малкину, бывшему хоккеисту магнитогорского «Металлурга». Ресторан гражданин Малкин открыл в честь своего 20-летия. Недавно известный спортсмен бросил свою команду и уехал в Америку. За счастьем. Малкин стал «пингвином»: он играет за честь клуба «Питтсбург Пинг­винз».

 За рестораном теперь присматривают родственники и друзья хоккеиста.

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