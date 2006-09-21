Ну Вы же знаете, что это был за матч…

В футбольном чемпионате России сыграно две трети турнира. Впереди финишная прямая, которая в последние годы традиционно не обходится без скандалов, связанных с договорными матчами. Все больше сомнительных игр, все чаще букмекерские конторы отказываются от приема ставок на матчи, а денежные суммы за сдачи матчей достигают своего потолка.



В наш меркантильный век спорт стал таким же товаром, как любое другое красочное шоу. Матчами можно торговать, было бы желание и финансовые возможности.



Формула «мотивирования» успешных



ИГРОКОВ «мотивировали» всегда, причем ставки подкупа были заоблачными даже во времена парторгов-бессребреников. К примеру, в 1987 году на матче «Шахтер» – «Динамо» (Киев) обоим клубам нужна была ничья. Конкретный результат стоит дорого, потому, рассказывают, подкупили тогда семерых игроков. Каждому заплатили по десять тысяч рублей и семьсот долларов.



«Мотивировали» самых успешных. Один из игроков потом рассказывал: «К нам приехали и объяснили: «Нужна ничья, а потому матч сдаем. Каждая команда получает очко».



Футболисты разыгрывают целый спектакль. Вначале, как положено, игроки боролись, потом якобы провалились, счет 2:2. Но буквально за две минуты до конца матча один игрок, который не был «мотивирован», бьет по воротам. И, что характерно, попадает. Потом пришлось буквально за уши оттаскивать «немотивированных» игроков, которые на радостях решили забить четвертый мяч.



«Стимулирование» третьей команды вполне законно в Испании. Там президенты клубов заранее, в прессе, объявляют о суммах вознаграждения. Более того, эти деньги даже облагаются налогом. В России методику «стимулирования» предпочитают не афишировать. Тем не менее отечественные наработки в сфере подкупа мало отличаются от западных.



К примеру, «NN» и ЦСКА борются за первое место. У ЦСКА игра с «MM». И «NN» платит игрокам «MM», как говорится, мотивирует их, чтобы они бились насмерть. Средние премиальные игрока составляют три – пять тысяч долларов за выигранный матч, а им предлагают от двадцати до двадцати пяти. Игроки выходят на поле и рвут жилы, показывая сумасшедшую игру…



Или, например, такой вариант. В команде «Х», соперничающей с командой «У», есть отличный нападающий. В матче с командой «А» представитель клуба «У» дает задание одному из защитников «вынести» нападающего команды, с которой клуб заказчика конкурирует. Он это делает, чуть не сломав тому ноги в идеальном подкате. Нападающий не играет месяца три. «У» доволен, а «Х» ослаблен. Исполнителя-защитника же просто удаляют на три матча. Такой подход сейчас встречается гораздо чаще, чем так называемая мотивация соперника.



Иногда игроков просит «слить» игру тренер. Приходит, к примеру, на тренировку президент клуба и просит: «Парни, у нас есть такая проблема – кончились деньги. Мы не заплатили вам зарплату за два месяца. Но есть вот какое предложение: вы «сливаете» матч, и деньги сразу появляются…» Деньги получает руководство клуба. А футболисты – свою зарплату. Дело, как говорят знающие люди, обычное для первой и второй лиг.



«А с соперником я договорюсь...»



КОМАНДЫ часто договариваются об обмене домашними победами, причем делают это на уровне руководителей. Если такие договоренности достигнуты со многими соперниками, то команда точно не вылетит из первого дивизиона во второй, равно как и не выйдет наверх в премьер-лигу.



Славился обменами домашних побед «Локомотив» из Читы, благодаря чему он до этого года оставался единст­венным участ­ником всех турниров первого дивизиона (с 1992 года). Но перед этим сезоном команда была дисквалифицирована за то, что ее инфраструктура не соответст­вовала требованиям ПФЛ. На самом деле, по данным наших источников, команда лишилась своих покровителей среди футбольных чиновников.



Набрав достаточное количе­ство очков, чтобы не вылететь, команда может смело продавать матчи конкурентам. Для этого вовсе не обязательно ждать конца сезона. Опытные руководители клубов еще перед сезоном расписывают более половины матчей. Складывается парадоксальная ситуация, которую лучше всего иллюстрирует высказывание одного из функционеров ФК «Орел», который однажды заявил, что не нуждается в футбольном мастерстве игроков, а предпочитает сам договариваться с соперниками.



Собственно переговоры обычно ведут не руководители, а специальные люди. У каждой команды есть свои парламентеры, бывшие футболисты, у которых есть связи в каждой команде. Они знают, к кому именно из игроков им следует обратиться, чтобы те обеспечили поражение своей команды.

«Грехи» на мировом уровне

В историю футбола вошел скандал, произошедший на чемпионате мира в 1978 году. Тогда в полуфинале хозяева турнира аргентинцы легко разгромили сборную Перу со счетом 6:0. Именно этот счет позволял Аргентине выйти в финал, превзойдя по разнице мячей Бразилию. Сразу после этого в международной прессе появились сообщения, что матч был договорным.



По некоторым данным, в подкупе перуанских игроков принимал участие глава аргентинской военной хунты генерал Хорхе Видела.



Сумма взятки тогда составила 50 миллионов долларов и 35 тысяч тонн зерна, при этом деньги были перечислены на счета перуанских военных. Позже три игрока перуанской сборной признались, что каждому футболисту команды перед игрой заплатили за проигрыш по 20 тысяч наличными.

В основном это связки «вратарь – центральный защитник». Интересная ситуация складывалась на протяжении нескольких сезонов в «Балтике» из Калининграда. Там голы для соперника поставляли вратарь Кляшторный и защитник Чудин. Понятно, что защитник всегда может обеспечить пенальти, а вратарь якобы случайно – выронить мяч под ногу соперника. Остальным игрокам «Балтики» оставалось только возмущаться.



В этом сезоне премьер-лига пополнилась прошлогодним победителем первого дивизиона «Лучом–Энергией» из Владивостока, которая продолжает действовать в соответствии с традициями первого дивизиона. Доходит до того, что в матчах, предшествующих играм с «Лучом», футболисты команд-соперников, чтобы не ехать во Владивосток, специально получают ли­митные желтые карточки (после 4-й полученной карточки футболист дисквалифицируется на следующий матч).



Например, задолго до игры с «Лучом» было известно, что «Спартак» направит на Дальний Восток дублеров, хотя крайне нуждается в очках в противостоянии с ЦСКА.



С «Лучом» вместо игроков основного состава можно выпускать хоть огородных пугал – все равно результат матча предсказуем. «Спартак» в отчетном матче ожидаемо проиграл, и тренер красно-белых Федотов, обычно проклинающий арбитров, ни слова не сказал про судейство. Стоит ли удивляться, что «Луч» бьет рекорды по продолжительности беспроигрышной домашней серии, при этом крайне бледно выглядит на чужом поле?



Сколько стоят «сливы»?

Для каждой команды существует свой «потолок» взятки. Высчитать его довольно просто: нужно взять среднюю зарплату игрока за месяц и помножить на пять. Расценки за «слив» игры больше, чем «мотивация», в два-три раза. Травмирование соперника вознаграждается премией. За гол, забитый «мотивированным» игроком, платят отдельно. Обычно берут деньги игроки с небольшой зарплатой, от 20 тысяч долларов в месяц. Судьи обходятся дороже.

Клубы «ломают комедию», а контора пишет



ЧЕСТНУЮ игру убивают не только коррумпированные тренеры и жадные руководители клубов. Футболисты «сдают» матчи ради ставок в букмекерских конторах. Показательным примером может считаться матч группового этапа Кубка УЕФА между греческим «Панионисом» и тбилисским «Динамо», состоявшийся 1 декабря 2004 года.



«Динамо» потерпело поражения во всех матчах и лишилось шансов на продолжение борьбы, а у греков эти шансы были минимальными даже в случае крупной победы над грузинами. Однако даже из такого положения можно извлечь внушительную финансовую выгоду.



За день до матча все, кто хоть немного интересуется футболом в Греции и Грузии, заранее знали, по какому сценарию будет проходить матч: после первого тайма в счете будут вести грузины, но в итоге выиграют греки.



На соотношение результатов матча в первом тайме и по итогам полного игрового времени коэффициенты в букмекерских конторах особенно высоки, тем более когда делается ставка на волевую победу. В таких случаях коэффициент обычно бывает более 30. На том матче коэффициент был 33. То есть каждый поставленный на такой результат рубль превращался в евро…



Перед игрой «Паниониса» и «Динамо» в разных букмекерских конторах Греции было сделано подозрительно много крупных ставок на соотношение «тайм – матч». Букмекеры высказали свою обеспокоенность. Об этих ставках через газеты стало известно общественности. Разумеется, болельщики бросились в букмекерские конторы ставить день­ги на этот исход, да поздно. Это успели сделать самые информированные люди (наверняка близкие к самим футбольным клубам), и греческие букмекеры перестали принимать ставки на этот матч.



Тогда был зафиксирован резкий всплеск интереса к этому матчу и соотношению «тайм – матч» в букмекер­ских конторах Великобритании и Скандинавии. Особенно в ставках через Интернет.



Собравшиеся на стадионе зрители заранее знали, что идут скорее на юмористическое шоу, чем на футбол. Тысячи людей просто смеялись, наблюдая за этим плохо скрытым фарсом. Разумеется, матч прошел по заявленному сценарию. После первого тайма «Динамо» вело 1:0, но после перерыва как-то вдруг резко развалилось и пропустило пять голов.



В итоге «Панионис» выиграл 5:2, а десятки анонимных личностей приумножили свои огромные ставки в 33 раза. В УЕФА поступило множество факсов с текстами возмущения от букмекерских контор со всего мира, и УЕФА объявил о начале расследования по факту подозрений в договорном характере матча, но никаких конкретных доказательств найти не смог.



В арсенале греческих клубов на международной арене есть еще один способ вытрясти большие деньги у букмекеров. Команда, являющаяся фаворитом двухматчевого противостояния, в первой игре «неожиданно» терпит поражение, причем солидное – либо на своем поле, либо на чужом, но с разницей в два мяча.



Любопытно, но именно на этот, как будто неожиданный, исход делается масса ставок.



После этого фаворитом противостояния становится, естест­венно, уже другая команда, выигравшая первый матч, – но тут самые умные делают крупные ставки на выход в следующий этап команды, проигравшей первый матч (благо, коэффициент на это становится высоким). Футболисты же послушно выполняют команды руководителей, заодно сообщая результаты несостоявшихся матчей друзьям, опрометью бегущим к окошкам букмекерских контор.



Как создаются «легенды»

Сборная России тоже не брезгует договорными матчами. Например, таковым был, по нашей информации, матч чемпионата мира 1994 года Россия - Камерун, в котором нападающий сборной России Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира по количеству голов, забитых футболистом в одном матче - пять.



России нужна была крупная победа, чтобы сохранить шансы на выход из группового этапа. А камерунцы хотели, чтобы их Роже Милла установил рекорд как самый возрастной игрок, забивавший на чемпионатах мира.



Россия выиграла 6:1, у Камеруна забил Милла. Камерунский защитник Тчуйсе, впоследствии выступавший за «Спартак» (он в этом матче не играл), при упоминании этой встречи в интервью начинает улыбаться и говорить типа «ну вы же понимаете, какой это был матч...»

Как наказывают за спортивный характер



РАЗМЕР ставок подкупа прямо зависит от риска. Футболисты знают, на что идут. Не заметить «слив» игры нельзя. Любой знающий болельщик может легко распознать проданный матч. От начала до конца чемпионата их количество растет, как лавина. Самый пик договорных игр приходится на конец чемпионата.



А вот сам подкуп отследить довольно трудно. Выходит, скажем, игрок пообщаться с девушкой в ресторан, а возвращается со свидания, имея в кармане тугую пачку долларов. Поэтому служба безопасности клуба, заподозрив спортсмена в финансовой нечистоплотности, вынуждена проводить настоящие следст­венные мероприятия.



Правда, громкими скандалами они, как правило, не заканчиваются. И дело тут скорее не в желании сохранить репутацию, а в обычной круговой поруке. Типичный пример – матч «Шинник» – «Динамо» (Москва), состоявшийся в 2005 году.



Тогда москвичи были заинтересованы в победе. Говорят, что договаривались через бывшего игрока «Динамо», выступавшего за «Шинник». «Шинник» матч проиграл, но бывшего динамовца из команды после этого выгнали. Как объявили в прессе – «за снижение спортивных результатов». За год до этого события его же вместе с голкипером отчислили из «Динамо» за странный матч с «Торпедо-ЗиЛ». Автозаводцы тогда отчаянно нуждались в очках, и они их получили от «Динамо». Об этой истории много говорили и называли предполагаемую сумму в размере одного миллиона долларов.



Если команда существует давно и коллектив уже сложился, с подкупа игроков кто-то имеет свою выгоду. Хотя бы сама служба безопасности. Недаром тренеры выкидывают взяточников из состава команды. Выгоняют и посредников.



Иногда в прессе удивляются, почему на матч не выставили того или иного игрока, кого-то продали или усадили на скамейку запасных? Знающие люди читают между строк и понимают, что большая часть этих парней имела «околофутбольные отношения». Самое серьезное наказание – это перевод в дублирующий состав, чтобы не играл и не получал премиальных. Или передача контракта на игрока заштатной команде.



Привлечь футболиста к ответственности за взятку невозможно, так как он – не должностное лицо. Поэтому остаются «неформальные методы убеждения». Бьют редко, игроки – люди публичные. А вот машины иногда взрывают. Много шума наделала давняя история с «Амкаром», когда этот клуб еще играл в первой лиге. Говорят, что им нужно было «слить» одну игру, за что уже заплатили. Незадолго до этого игрокам подарили новые машины. А они взяли и выиграли. Наказание последовало незамедлительно: сразу же после игры машины взлетели на воздух… Криминал в чистом виде.



Исходы игр зависят от букмекеров?



ПОЖАЛУЙ, именно ставки в футбольном тотализаторе сегодня служат лучшим индикатором честной игры. Благодаря букмекерским конторам договорные матчи можно распознавать без труда и заблаговременно.



К примеру, в России большинство букмекерских контор обнародуют список матчей, на которые начинают принимать ставки, и коэффициенты на них в 14 часов. По странному стечению обстоятельств, очень часто уже в 14.05 по всей стране люди ставят максимально допустимые ставки на один и тот же матч, и зачастую на один и тот же исход этого матча.



Такое произошло, например, в матче последнего тура премьер-лиги «Томь» – ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев резко снизился с 2 до 1,4. Любители футбольных коме-

дий затаились у телеэкранов в ожидании странных голов и увидели, как хорватский защитник «Томи» сборной Хорватии Вейич беспрепятственно позволил своему партнеру по национальной сборной, форварду ЦСКА Оличу забить единст-венный в матче гол.



Букмекеры сразу догадываются о неспортивном характере матча и прекращают принимать ставки на него, предпринимают жесткие ограничения на суммы допустимых ставок. Или вводят форы, из-за которых возможность выиграть большие деньги на этом матче резко снижается.



Недавно играли «Луч» и «Ростов». По слухам, на одной из зарубежных букмекерских контор, где обычно на весь тур принимаются ставки на сумму около 20 000 долларов на все 8 матчей, вдруг несколько посетителей сайта поставили огромные суммы на победу «Луча». Нельзя сказать, чтобы зарубежные конторы были в большом шоке…



Тот же «Луч» успел обменяться домашними победами с «Крыльями Советов» из Самары. Символично, что перед второй игрой ставки в некоторых букмекерских конторах на победу «Крыльев», игравших дома, были всего 1,1 – недопустимо мало. Ставки на домашние игры «Лу-ча» принимают теперь далеко не все букмекерские конторы.



В высших футбольных сферах к проблеме коррупции относятся более чем сдержанно. В свое время, комментируя скан­дал вокруг матча «Бал­тика» – «Черноморец» и отвечая на вопрос о том, есть ли в России «договорные» игры, бывший глава РФС сказал: «Раз об этом говорят, значит, есть…» И не более того. Исполком этой организации не стал обсуждать скандальный матч, косноязычно заявив, что «игра прошла в духе честной игры».



Той же позиции придерживаются и зарубежные коллеги Вячеслава Коло­скова. Недавний скан­дал в Италии выглядит скорее редким исключением. Ме­нять порядок вещей, учитывая размер прокручиваемых в футболе денег и общественный вес лиц, заинтересованных в сохранении статус-кво, по меньшей мере небезопасно. Поэтому «мотивировать» игроков будут всегда. Пересмотру подлежит только размер взяток.