В Москве ожидается баннерная война и не только...

9 сентября в Москве состоится, наверное, самый главный футбольный матч сезона. ЦСКА и «Спартак» играют на «Динамо», и уже сейчас в кассах нет билетов.

Болельщики этих команд представляют два самых непримиримых семейства – Монтекки и Капулетти футбольного мира. Они ненавидят друг друга давно и яростно.

Уже никто не помнит, из-за чего началась война, но тем не менее традиции поддерживаются, и ежегодно день встречи ЦСКА и «Спартака» – самый тяжелый день у столичной милиции.



Еще относительно недавно дерби в основном отмечались масштабными побоищами. Но вот уже несколько лет события разворачиваются все же на трибунах. Фанаты соревнуются друг с другом в поддержке любимой команды при помощи красочных баннеров, громогласных речевок и факельных шоу.

Последнее дерби на трибунах, по общему мнению, выиграли болельщики ЦСКА, или «кони», как они себя еще называют. Их любимцы победили в этот день «Спартак» 3:0, а фанаты добили врага на трибунах огромным баннером, на котором был изображен гладиатор, стоящий на коленях посреди Колизея.

Спартаковцы («мясо», или «мясные») тоже отличились. Их баннер размером с трибуну потом обсуждали бренд-менеджеры крупнейших российских фирм. Проникновенные слова «Спартак» – ты никогда не останешься один», позаимствованные у болельщиков «Ливерпуля», красовались в обрамлении названия одного из сортов водки. Это было признано находкой года, и во время телевизионной трансляции, с учетом запрета на рекламу крепких алкогольных напитков, смотрелось достаточно свежо.

К 9 сентября страсти накалятся до предела. Спартаковцы обозлены бесконечными поражениями и рассчитывают на сатисфакцию как на футбольном поле, так и на трибунах. Оба лагеря готовятся к дерби в строжайшей тайне. И по некоторым данным, на трибунах «Динамо» ожидается самая настоящая баннерная война. Кроме того, как нам стало известно, событиями на стадионе дело не ограничится. Ожидаются драки и в электричках в Подмосковье. В Москву потягиваются сорвиголовы из Польши и Сербии. Фанаты познаньского «Леха» и белград­ской «Црвены Звезды» считают себя союзниками «Спартака». В столице уже гастролирует питерский «Мюзик-холл». Так называется группировка фанатов санкт-петербургского «Зенита», состоящая из двадцати профессиональных бойцов, одинаково ненавидящих как красно-белых, так и красно-синих.