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«Спартак» – чемпион новой эры?

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Александр ВЛАДЫКИН, еженедельник «Футбол», специально для газеты «Аргументы неделi» ]

«Спартак» – чемпион новой эры?

В воздухе висела унылая дождевая завеса. Спарта­ковские игроки, только что закончив утреннюю тренировку, разошлись по своим номерам. Лишь новобранец команды бразилец Жедер в сопровождении переводчика и врача брел куда-то по коридорам базы в Тарасовке. Мне было в другую сторону. Главный тренер команды Владимир Федотов назначил встречу в своем просторном кабинете. «Спартаковская погода», – заметил я, ставя в угол зонтик. «А как же. Если уж соблюдать традиции, то во всем», – улыбаясь, ответил Федотов, приглашая присесть в мягкое кресло. Сам устроился напротив. Закурил трубку…

Первые уроки Лиги

– Судя по тому что вы в таком благодушном настроении, в команде полный порядок?
– Нормальный порядок. Просто возникла небольшая пауза, многие игроки разъехались по сборным, но скоро все завертится с еще большей силой.
– До первых матчей в Лиге чемпионов у «Спартака» остаются не просто считаные дни. Считаные часы. Для игроков команды, для вас как для главного тренера – это дебют в самом престижном клубном европейском турнире…
– Дебют, согласен. Знаете, как говорил еще в советское время патриарх «Спартака», легендарный Андрей Петрович Старостин? Лига чемпионов, а точнее Кубок чемпионов, как тогда назывался этот турнир, –
соревнование, выходящее за обычные рамки. Лига чемпио-нов несет в себе особое ощущение сопричастности к великой игре. Это – праздник, честное слово. (В этот момент на рабочем столе Федотова под мелодию официального гимна Лиги чемпионов громко зазвонил мобильный телефон. «Ну вот, видите, телефон не даст соврать», – улыбнулся Владимир Григорьевич, потянувшись к трубке.) Режим, конечно, у нас сейчас рабочий. Но и я, и футболисты с нетерпением ждем встреч с сильнейшими командами Европы. С профессиональной точки зрения – это неоценимая школа.
– Даже несмотря на то, что в «Спартаке» собрались очень опытные люди?
– Ситуация у нас сложилась несколько парадоксальная. Вы сами сказали, что для нынешнего поколения игроков – Лига тот турнир, в котором они еще не выступали. Но с другой стороны – у меня в команде сейчас полтора десятка игроков различных национальных, в том числе молодежных, сборных. А если говорить точнее – четырнадцать человек! Не верите, я могу показать свои подсчеты, они тут у меня под рукой.
– Верю, верю, зная вашу любовь к цифрам… Кстати, вы соперников по групповому этапу Лиги чемпионов внимательно анализировали?
– Понимаете, там такие гранды собрались. Они всегда на виду. О них информации всегда хватает. Но мы тем не менее следим за всеми мелочами их жизни.
– «Бавария», «Интер», «Спор­тинг» – клубы не в пример чеш­скому «Словану», который едва не обыграл вас в минувшем раунде Лиги. Концовка ответной игры получилась жутко драматичной. На последних минутах гости едва не оставили «Спартак» за бортом группового турнира. Да и с тираспольским «Шерифом» игры получились непростые. Многие сомневаются, потянете ли вы в матчах с куда более сильными соперниками?
– А это и есть опыт Лиги чемпионов. Ошибки, на которых учатся… Мы продвигаемся вперед трудно, но продвигаемся. С «Шерифом», например, я сам допустил оплошность. Дал накануне посмотреть своей команде предыдущий матч молдаван против армянского клуба. А они как посмотрели, так и расслабились, игра-то была так себе. Вот вам и опыт. Потом попробуй, собери команду. В футболе такое нередко бывает.
– Со «Слованом» тоже опыта в концовке не хватило?
– Конечно. Разные же ситуации случаются. Скажем, выигрываешь, время истекает. Значит что? Надо аккуратней быть, внимательней. Вот где профессионализм должен все решать. Где-то мяч придержать, где-то за счет паса, техники сыграть, спину сопернику в борьбе за мяч грамотно подставить… А у нас наоборот – фолим в штрафной и судья назначает пенальти. Неопытность, что поделаешь… Правда, потом судьба наконец-то и к нам обернулась приятным лицом. Забили мы свой победный мяч. Но – это все бесценные уроки Лиги чемпионов, уроки общения с командами разных стилей, культур, менталитета.

Молодежь потеснит легионеров

– Став главным тренером «Спартака» вместо подавшего в отставку Александра Стар­кова, вы начали смело выпускать на поле молодых ребят, игроков дублирующего состава. Торбинский, Ребко, Дзюба. А история с Шишкиным и вовсе удивительная. Выходит совсем неопытный парень, встает на фланг спартаковской обороны и играет там без замен, как будто он на этом месте и родился. А мы все легионеров за рубежом ищем, говорим, что у нас своих игроков нет.
– Больная тема... Помните, раньше, еще в советское время, на матчи дублеров сколько народу ходило. Я сам тогда играл при тысячах болельщиков. На «Динамо», на Песчанке… Была пирамида, стройная и понятная. Была школа воспитания и подготовки игроков. Потом все рухнуло. Пришлось покупать футболистов из-за рубежа. И только сейчас мы понемногу начали восстанавливаться. Я, кстати, до сих пор на игры спартаковских дублеров хожу. На каждый матч. Даже время начала этих игр перенес на удобное для своего рабочего графика. А как иначе? Я считаю, что основной состав, дублирующий, наша школа – это одна семья.
– А в дубле и школе это чувст­вуют?
– Дубль спартаковский где сейчас идет? На первом месте! Значит, не просто так все. Знаете, как оживился дубль после того, как я стал постоянно ставить в основу Шишкина, Ребко, Дзюбу, Торбинского? Там почувствова-ли доверие и возможность через какое-то время тоже попасть в команду. Началось шевеление! Вот что нам нужно! Стимул, конкуренция. А то ведь мы до чего дошли: в национальную сборную игроков еле-еле собираем. Не из кого выбирать…
– Не получится так, что молодые спартаковские футболисты скоро могут создать конкуренцию легионерам, которых в «Спартаке», на мой взгляд, просто в избытке?
– Уже получается. Вы говорите, Шишкин играет без замен… Потому что он лучший сейчас на этой позиции. А два года назад на нем крест поставили. Не знали, как продать.
– Но за легионеров вы платили немалые деньги. Они не обижаются, что приходится сидеть на скамейке запасных?
– Есть конкуренция, есть мастерство, есть лимит на легионеров. Мы сейчас обязаны постоянно иметь одновременно на поле не менее трех российских футболистов. В следующем сезоне – четырех, потом еще больше. Об этом надо думать. Обижаются ли легионеры? Я считаю так: в «Спартаке» их очень много. Мест на поле на всех не хватает. Поэтому – лучше продать игрока в другой клуб, дать ему возможность играть, нежели держать в запасе. В клубе сейчас нет слабых легионеров. Они все – мастера. Но это жизнь, это футбол, и потому с кем-то приходится расставаться. Для их же пользы.

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