И принцессы дают «на лапу» гаишникам

Трехкратная чемпионка мира по аквабайку 22-летняя москичка Анастасия Потанина выиграла на днях в Монте-Карло свою очередную золотую медаль во фристайле. Настя, дочь известного бизнесмена Владимира Потанина, рассказала корреспонденту нашей газеты Нонне НИКИТСКОЙ о своей жизни вне спорта.



Кто из вашей семьи присутствовал на чемпионате мира?

– Мама, папа, оба младших брата: 7-летний Вася и 17-летний Ваня. Иван – шестикратный чемпион России по аквабайку, и участвовал в завершившем чемпионат мира шоу.

– Как спортсменку вас есть за что уважать. А сами себе вы нравитесь?

– Да. Причем такой, какая я есть, и ничего со мной уже не сделаешь.

– Вам завидуют?

– Я не очень на это обращаю внимание. Ведь в атмосфере сборной я живу как бы боком. Но в среде спортсменов зависти не ощущала. Может быть, когда выигрываю, они и завидуют победе, но это спортивная, немного другая зависть, подразумевающая желание победить самому. А люди из других сфер, которые мне наверняка завидуют, мне настолько безразличны, что я не обращаю на них ровным счетом никакого внимания. Не парюсь, в общем. А переживаю, когда кто-то из близких сделает или скажет мне что-то неприятное.

– А как родители относятся к вашей спортивной страсти?

– Плохо. Я ведь одно время из-за аквабайка задвинула учебу в МГИМО…

– Можно сказать, что родители в этом плане махнули на вас рукой? Мол, занимайся, детка, чем хочешь...

– Нет, они не махнули на меня рукой, а смирились. Ну все-таки им приятно, когда я выигрываю. Они радуются. А если бы не выигрывала ничего, может быть, сама давно с этим делом закончила.

– Есть ли у вас бойфренд?

– Да. Он – бывший ватерполист.

– А как папа с мамой на это смотрят?

– Не знаю, не спрашивала. Ну живет человек своей жизнью и живет. А что я должна была у родителей спрашивать? Вот я встречаюсь с парнем, как вы на это смотрите? Ну какая мне разница, как они на это смотрят, пока я с ним встречаюсь? Мне важно, что я к нему чувствую и что он ко мне.

– Какое место в вашей жизни занимают друзья?

– Очень большое. Половина моих настоящих друзей из спортивной области – два моих тренера, француз и американец, а в России – две подруги, из школы и из института.

– Во что вы любите одеваться?

– Все равно, лишь бы было удобно. Предпочитаю спортивную одежду. Очень уж прилично – в платье и прочее – я редко одеваюсь. По праздникам, на Новый год, на день рождения мамы.

– Ваши отношения с мамой более близкие, чем с отцом?

– Просто я маму чаще вижу, и мне с ней очень интересно. Кстати, ее Наталья Николаевна зовут. Если для меня что-то непринципиально, я всегда сделаю так, как она хочет. Но если принципиально, как, например, аквабайк, который она из-за моих травм сильно недолюбливает, я конечно, упрусь...Кстати, отец давно хочет, чтобы я уже наконец занялась каким-то настоящим, с его точки зрения, делом.

– На соревнованиях вы зависите от публики, от аплодисментов?

– Я не слышу реакции трибун, когда выступаю. А зрительский восторг, когда он, конечно, заслуженный, не скрою, очень греет душу.

– Вас на улице узнают?

– Не узнали еще ни разу. Хотя я часто хожу пешком. Но очень люблю водить машины. Особенно спортивных марок. За рулем по городу езжу аккуратно, а нарушаю скоростной режим только за городом. При этом даже в микроаварию еще ни разу не попадала.

– Вас гаишники часто останавливают и просят заполнить протокол?

– Какой протокол? Вы что, на машине не ездили? Я, естественно, поступаю так же, как и все нормальные водители. А вы как думали? Иногда, правда, меня отпускают за красивые глаза.