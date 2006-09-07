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До пиршества футбола – считанные дни

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт ФУТБОЛ» – специально для газеты «Аргументы неделi» ]

До пиршества футбола – считанные дни

На следующей неделе московские «Спартак» и ЦСКА начинают выступления в Лиге чемпионов. Победить в этом турнире им вряд ли удастся, а вот сыграть достойно – вполне по силам.

В таблице коэффициентов УЕФА, которая учитывает клубные результаты за последние 5 лет, Россия находится на сравнительно высоком 8-м месте. Вроде бы неплохо, но в нынешнем розыгрыше и «Спартаку», и ЦСКА предстоит встретиться с командами из первой шестерки стран (Италия, Англия, Германия и Португалия). Красно­-белые попали на мюнхенскую «Баварию», милан­ский «Интер» и лиссабонский «Спортинг», а армейцы – на португальский «Порту», лондонский «Арсенал» и немецкий «Гамбург». На их фоне оба российские клуба смотрятся довольно скромно. А как иначе, если «Бавария» четыре раза побеждала в Кубке и Лиге чемпионов (1974–1976 и 2001 гг.), «Интер» – дважды (1964, 1965), и лишь «Спортинг», попавший в Лигу чемпионов впервые за последние шесть лет, выглядит «Спартаку» по зубам, хотя среди 32 участников красно-белые по рейтингу занимают предпоследнее место.

Не сыпьте соль на раны

Это объяснимо: наш вице-чемпион возвращается в самый престижный европейский турнир после 4-летнего перерыва. И воспоминания о последнем выступлении – словно соль на раны поклонникам популярного клуба. В сезоне 2002/2003 красно-белые проиграли все шесть матчей в группе с общим счетом 1:18. В числе обидчиков была и «Бавария», с которой «Спартак» проводит свою 200-ю встречу в еврокубках. Юбилей, конечно, приятная штука, но сомнительно, что он получится радостным. «Бавария», которая в одиннадцатый раз участвует в Лиге чемпионов, всегда удачно играла со «Спартаком». На счету немцев шесть побед над красно-белыми, а в последние три года «Бавария» начинала групповой турнир с выигрыша.
  Однако заранее сдаваться «Спартаку» не стоит: в 1994–1995 гг. он дважды добивался ничьей в матчах с «Баварией» (1:1 и 2:2), которая вряд ли намного уступала нынешней. Впрочем, и «Спартак» был другим. В сезоне 1995/1996 он в блестящей манере выиграл все шесть матчей группового турнира. Нынешний клуб, сменив три месяца назад главного тренера Александра Старкова на Владимира Федотова, все еще находится в поисках своего стиля. Иначе как объяснить, что команда, имеющая по паре игроков едва ли не на каждую позицию, с огромным трудом прошла на предварительном этапе, мягко говоря, далеко не самые сильные европейские клубы – молдавский «Шериф» и чеш­ский «Слован».
  Впрочем, может быть, с возвращением травмированного капитана и диспетчера Егора Титова игра «Спартака» изменится. В противном случае на выход из группы рассчитывать будет архитрудно, ведь кроме «Баварии» в ней есть еще и «Интер», который трижды за четыре участия в Лиге чемпионов выходил в стадию плей-офф. Девять лет назад «Спартак» встречался с итальянцами в полуфинале Кубка УЕФА и оба раза уступил со счетом 1:2. Те матчи, в принципе равные, запомнились голами Роналдо, которые не позволили нашему клубу пройти дальше. С «Интером» «Спартак» встретится в октябре, а жаль – лучше было бы начинать сейчас, потому что до середины сентября итальянцы, начало чемпионата которых отложено из-за коррупционного скандала, проведут считаное количество матчей. Но со жребием не поспоришь.

Удобные португальцы

У ЦСКА стартовый матч вроде полегче. С «Порту» армейцы играли в Лиге чемпионов сезона 2003/2004. На выезде добились ничьей 0:0, а на своем поле уступили 0:1, хотя по меньшей мере могли бы не проиграть, забей Сергей Игнашевич пенальти. Впрочем, нет худа без добра. Вылетев из Лиги, ЦСКА попал в Кубок УЕФА, который благополучно выиграл, став первым нашим клубом, добившимся подобного успеха.
  Нынешний «Порту» уже не тот, что был в начале века, когда им руководил Жозе Моуриньо и когда клуб победил в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Не тот – но сильнее – и ЦСКА, в составе которого в последнее время заметно прибавили бразильцы – Карвальо, Вагнер, Дуду (к Жо тоже возвращается голевое чутье). Причем игра Карвальо за сборную Бразилии в матчах против Норвегии (1:1), где он забил гол, и особенно Аргентины (3:0), вызвала самые восторженные отклики. Да и в целом португальские клубы – удобные для армейцев соперники. ЦСКА уже обыгрывал «Бенфику» и «Спортинг» (в финале Кубка УЕФА), а бог, как известно, любит троицу.
  Сложнее придется с «Гамбургом» – с атлетичными немецкими клубами наши команды всегда испытывали трудности. Но сегодня в обороне ЦСКА хватает гренадеров, так что выдержать силовое давление для армейцев не проблема.
  А вот с «Арсеналом», командой играющей и дающей играть сопернику, вполне может получиться.
  Учитывая все это, говорить сегодня о шансах наших клубов на выход из группы преждевременно. Первые матчи должны показать, насколько высок уровень готовности соперников. «Мы рады вернуться в Лигу чемпионов после 4 лет отсутст­вия», – сказал главный тренер «Спартака» Владимир Федотов. Его чувство наверняка разделяют и миллионы болельщиков: Россия вновь увидит футбол самого высокого уровня.

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