Антикризисный план для «Динамо»

«Динамо» – единст­венная российская (советская) команда, которая участвовала во всех чемпионатах СССР и России. Кому как не ему быть символом верности традициям, преемственности и стабильности? Однако на символ «Динамо», последний раз побеждавшее в чемпионате страны 30 лет назад, сегодня явно не тянет. Проблем у бело-голубых столько, что хватило бы на добрую половину клубов премьер-лиги. Кризис – точнее и короче не скажешь, чтобы оценить состояние команды, на которую полтора года назад вместе с главой компании Fedcom Алексеем Федорычевым свалилось неожиданное богатство и которая сегодня выживает лишь благодаря кредитам «Внешторгбанка».

Как же «Динамо» завидовали! Оказалось, напрасно. В течение августа в клубе произошли серьезные изменения. Из-за отказа Федорычева, чьи расчеты стать собственником стадиона «Динамо» и 90 гектаров земли в Петровском парке не оправдались, платить футболистам зар­платы (некоторые получают по миллиону долларов в год) команда откровенно бросила играть. Иностранцы, люди тертые, обратились с жалобами в ФИФА, которая наверняка встала бы на их сторону, если бы антикризисная команда не погасила конфликт, выплатив долги. Что могло грозить «Динамо»? Обязательная к исполнению рекомендация снять с команды очки, а их у бело-голубых и так было по пальцам пересчитать.

Впрочем, опасность отвели лишь на время, потому что 20 миллионов кредита «Внешторгбанка» – вовсе не гарантия благополучия, хотя новый генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов смотрит в будущее с оптимизмом. Однако рано или поздно кредит придется возвращать –

«Внешторгбанк» не горит желанием стать спонсором футбольного клуба, а кто будет это делать, пока не ясно. Во всяком случае, не Федорычев с бывшим генеральным директором Юрием Заварзиным.

Заварзин до сих пор не передал дела новому гендиректору Дмитрию Иванову, а без этого его команда не может нормально работать. Источники, близкие к клубу, утверждают, что некоторые объекты динамов­ской собственности заложены и что Федорычев, формально оставаясь совладельцем клуба (часть акций принадлежит также Цент­ральному совету «Динамо»), хочет вернуть хотя бы часть из потраченных 150 миллионов, но пока не может договориться о цене. А время уходит, и играет оно против «Динамо».

Чтобы снизить расходы на содержание команды, новое руководство клуба выставило на трансфер сразу семерых футболистов – вратарей Сергея Овчинникова и Нуну, защитников Дмитрия Пар­фенова, Жорже Луиша, Паскаля Мен­ди и Джозефа Эна­кархире, а также нападающего Дмитрия Булыкина. Форвард Баффур Гьян еще раньше был отдан в аренду «Сатурну».

Однако выставить на трансфер – не значит продать. Если футболисты до конца августа, когда закрывается трансферный рынок, не найдут себе новые клубы, а главный тренер Андрей Кобелев не захочет их использовать, они все равно будут получать немалые деньги в «Динамо». Как получали их в течение последних двух лет почти не выходившие на поле Менди и наш Дмитрий Булыкин.

Может быть, по масштабам Федорычева зарплата Менди – 10–12 тысяч долларов в месяц – крохи, но ведь сенегалец не один такой. А зачем было дер­жать Булыкина, которого еще в позапрошлом году можно было продать в Англию, правда, не за полтора миллиона, а в два раза дешевле? Сегодня, по словам футболиста, за него хотят ту же чрезмерную сумму.

Но бог с ними, с деньгами. Вторую половину чемпионата ворота «Динамо» будут защищать дублер Овчинникова Жидрунас Карчемарскас и 19-летний Антон Шунин. В атаке тоже проблемы. У «Динамо» остались португалец Дерлей, подверженный частым травмам, и его соотечественник Сисеру. У «Зени­та» взяли в аренду Робер­таса Пошкуса, но он свои лучшие матчи провел два года назад за «Крылья Советов». В общем, как «Динамо» будет играть дальше, тоже вопрос.

Генеральный директор Ива­нов убежден, что команда не вылетит из премьер-лиги. Его уверенность основана на опыте работы в кризисных условиях с «Динамо» хоккейным (Иванов спасал его в прошлом году) и собственной с детства любви к прославленному клубу. Хватит денег «Внешторгбанка» – «Ди­намо» наверняка удержится в премьер-лиге. Если же финансовые проблемы вновь возникнут, его будущее может быть незавидным.

Впрочем, о будущем сегодня никто не думает. Надо спасаться.