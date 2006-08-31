Хиддинк хочет оставить свой след

6 сентября российская футбольная сборная матчем в Москве против команды Хорватии стартует в отборочном турнире чемпионата Европы. Прервать череду наших неудач на международном уровне поручено голландцу Гусу Хиддинку. Своей «правой рукой» он назначил главного тренера молодежной команды России Александра Бородюка. Накануне игры с хорватами Бородюк поделился с читателями нашей газеты своими впечатлениями от первых рабочих шагов первого иностранного тренера в истории российской сборной.



Заниженная самооценка



– Судя по тому что вы везде сопровождаете Гуса Хиддинка, вы действительно являетесь его правой рукой? Он без вас где-то появляется на людях?

– Появляется, появляется (улыбается)… Но пока еще редко. Все-таки Россия для него совершенно новая страна, во многом отличная от европей­ских. Его пока многое здесь удивляет. Хиддинк как настоящий профессионал хотел бы сразу войти в курс дела, наладить контакт со всеми людьми, так или иначе работающими на сборную страны. Он сразу же сказал мне: хочу, чтобы ваша команда заняла достойное место в европейском и мировом футболе.

– Ну этого, наверное, хотели и предыдущие тренеры сборной: Газзаев, Ярцев, Семин, с которыми вы также работали вместе…

– Конечно, хотели. У каждого было свое видение игры. Но цель – одна. Хиддинк тоже все видит по-своему.

– Вы уже успели это понять?

– Мы провели пока только одну товарищескую игру с Латвией, и очень важно, что победили. Я хорошо помню, как Хиддинк сказал при одной из наших первых встреч: «У вас талантливые футболисты, но им не хватает уверенности в себе. У них занижена самооценка. Я хочу сломать эту стену непонимания собст­­­венной силы».

– Это и есть та самая философия победителей?

– Для того чтобы победить, надо еще понять, как это сделать. И то, что ты можешь это сделать.

– Странно, что игрокам таких клубов, как ЦСКА или «Локомотив», входящим в сборную, надо повышать свою самооценку. Братья Березуцкие, Алдонин, Лоськов, Билялетдинов… Они что, добившись многих побед на клубном европейском уровне, до сих пор не знают или не понимают, чего от них ждут в сборной страны?

– Гус Хиддинк это тоже хочет понять: почему нет побед на уровне сборной. Он очень тщательно анализирует игру кандидатов в команду, постоянно общается с главными тренерами ведущих клубов.

– Как, по-вашему, они искренни в беседах с ним? Помнится, Георгий Ярцев избегал контактов с клубными тренерами…

– Внешне все нормально. Хиддинк очень уважает труд клубных тренеров, потому что прекрасно знает его специфику. Ну а кроме того, понимает, что основная работа с игроками идет непосредственно в клубах. Наши тренеры тоже вроде бы готовы идти навстречу Хиддинку. Надеюсь, что никаких проб­лем с отпуском игроков в сборную, с их функциональной подготовкой не будет.

– Какова была первая реакция футболистов на указания Хиддинка по ходу матча, на его установку на игру с Латвией?

– Мне кажется, что пока все присматриваются к нему. Конечно же внимательно слушают. Один из главных прин­ципов работы Хиддинка – это четкое и безукоснительное выполнение его рабочих заданий. Тут он непоколебим. И если кто-то выполняет свое дело с ленцой, не соблюдает позицию на поле, не добегает, – тренер страшно сердится.

– Ну не добегать-то у нас могут. Голландец сразу же обратил внимание на то, что в матчах чемпионата России футболисты слишком медленно двигаются по полю. Чуть ли не пешком ходят…

– Да, это его откровенно удивило.



А голландец-то волнуется…



– Уже приходилось слышать, что Хиддинк никак не определится с кругом кандидатов, нет новых имен. Что он, наконец, работает по списку Бородюка…

– Это все домыслы. Тут даже обсуждать нечего. Гус Хиддинк опытнейший специалист. Выбор игроков – это его прямая прерогатива. Да, он может советоваться, тем более – на первых порах, оказавшись в совершенно незнакомой ему стране. Но дальше – командует только он. Хиддинк лично просмотрел уже всех возможных кандидатов. Подчеркиваю – всех. Больше того, сразу спросил меня: кто из россиян выступает за границей, может ли кто из них пригодиться? Но вы и сами прекрасно знаете, что звезд у нас там сейчас нет.

– У нас почему-то многие ждут, что Хиддинк должен создать некую новую команду. Те, кто играл раньше, – очередное потерянное поколение.

– Говорить можно все что угодно. Хиддинк создаст команду из тех игроков, которые лучшие в российском футболе. Других у нас нет. Возраст футболистов его не волнует. Только уровень игры, только отношение к делу. Он любит тех, кто выкладывается на поле, любит бойцов, футболистов, которые выполняют большой объем работы. А что касается новых, то есть молодых… Ну, у нас и так команда не старая.

– Хиддинк пока предпочитает не сидеть в Москве. Все больше за границей. Приезжает, уезжает. Это не повредит делу?

– Что-то делать во вред своей работе – не в его правилах. Если ему удобен такой режим – почему бы и нет. Он никогда не расстается с DVD-плеером, под рукой всегда записи игр. А кроме того, мы с ним постоянно на связи. Если есть необходимость, он сразу же прилетает в Россию. По крайней мере, ни один из последних туров чемпионата он не пропустил.

– Предстоящий 6 сентября матч с Хорватией будет крайне ответственным. Это чувствуется по Хиддинку?

– Он волнуется. Ему очень хочется, чтобы все прошло хорошо, хочется начать с победы. Он действительно любит и уважает российский футбол и, по-моему, искренне мечтает оставить свой след в его истории.