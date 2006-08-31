Валерий Газзаев – тренер сборной Бразилии?

Званый гость



– В августе перед командой стояла задача – выйти в групповой турнир. Она была успешно решена. Следующая цель? – интересуюсь у главного тренера армейцев Валерия Газзаева.

– Первое – второе место в группе и выход в плей-офф.

– Это вам по силам? Ведь бороться придется с финалистом последнего розыгрыша Лиги чемпионов английским «Арсеналом», португальским «Порту» и немецким «Гамбургом».

– А разве в других группах есть соперники послабее? Мы были готовы к любому исходу жеребьевки, и, считаю, нам по плечу будет пройти в следующий этап.

– Весной у вашего сына была свадьба. На нее был приглашен тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Однако он в Москву не прилетел.

– Это действительно так. Выигрыш Лиги чемпионов – мечта любого тренера. В мае у Венгера был отличный шанс осуществить ее. Тем досаднее оказался проигрыш в финале «Барселоне». После этого Арсену было не до веселья на чужой свадьбе. Тем не менее он поздравил сына и выразил надежду скоро побывать в Москве и лично познакомиться с молодоженами. И вот представляете, во время жеребьевки из первой корзины для нас вытаскивают «Арсенал» во главе с Арсеном. Судьба!

– Крупный выигрыш у словацкого чемпиона «Ружомберока» домашнего матча со счетом 3:0 практически предрешил исход и ответной встречи. Тем не менее перед отлетом в Словакию вы проявили осторожность в прогнозах, предсказав, что на своем стадионе словаки будут играть далеко не так, как на чужом. Это боязнь спугнуть удачу или вы и в самом деле предполагали, что дома «Ружомберок» окажет вам сильно сопротивление?

– К любому сопернику, пусть даже и откровенно слабому, я отношусь с уважением. Во-вторых, футбол нередко бывает непредсказуемым. Вспомните, в Суперкубке Европы «Барса» имела неоспоримое территориальное преимущество – 60 процентов игрового времени владела мячом. Счет тем не менее 3:0 в пользу «Севильи».

В моей практике было несколько случаев, когда крупные выигрыши первых матчей едва не оборачивались в ответных встречах поражениями с невыгодным для нас результатом. Так было, когда я работал в «Динамо». Дома мы выиграли у норвежского «Русенборга» со счетом 5:1, а в ответной встрече в Тронхейме с трудом удержали результат 0:3. Или вспомним недавние встречи с французским «Осером»: в Москве победили со счетом 4:0, а на выезде едва не растеряли такое большое преимущество. Так что дважды наступать на одни грабли мы не собирались. Поэтому готовились к матчу в Ружомбероке очень ответственно.



Все те же грабли



– Это лишний раз свидетельст­вует о том, что вы умеете учиться на собственных ошибках. Но и вы, и отлично игравшие армейцы не предполагали, что ножку могут подставить не соперники, а по­клонники ЦСКА. Ваши переживания, когда судья увел команды с поля?

– Кошмар. У нас же был уже такой случай, когда за бросок петарды во вратаря «Пармы» команде грозила дисквалификация в Кубке УЕФА. Хорошо, что отделались лишь игрой без зрителей. Мне непонятно поведение таких, с позволения сказать, любителей футбола. Ясно, что они прилетели за тридевять земель поддержать нас. А получилось наоборот. Теперь остается ждать, какой вердикт 8 сентября вынесет дисциплинарный комитет УЕФА.

– Весной ЦСКА уверенно лидировал в российском чемпионате, и в шутку даже поговаривали о том, чтобы вам вручить золотые медали после первого круга. И вдруг игра армейцев поблекла, они стали терять очки чуть ли не в каждом матче, и сейчас к вам приблизились несколько конкурентов. Поговаривают даже о кризисе в команде.

– Если мы по-прежнему лидируем, то о каком спаде может идти речь? Так что бессмысленно подвергать сомнению наше высокое мастерст­во. Что касается успешной погони конкурентов, то она только сохраняет интригу в чемпионате. А продолжай мы побеждать, на наши матчи стали бы ходить только поклонники ЦСКА. Их много, но все равно приятно, когда на стадионе соревнуются не только футболисты, но и зрители.



Коней на переправе меняют!



– Ваши коллеги предпочитают не менять победный состав. А вы в каждом следующем матче выпускаете по нескольку новых игроков. Поэтому создается впечатление постоянного поиска вами оптимального состава.

– Это я называю минимизированной ротацией состава. ЦСКА же не «Челси». У нас в стартовой обойме только 14 футболистов, а играть приходится на несколько фронтов: и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. А теперь еще увеличилось число игроков, которых вызывают в национальные команды. Так что приходится экономить их силы.

– Вызов в сборную Бразилии Вагнера, Карвальо и Дуду явился для вас неожиданным?

– Это была очень приятная для нас неожиданность. В России принято считать, что легионеры приезжают к нам только деньги зарабатывать и помогать выигрывать. А тут выясняется, что даже бразильцы, которых называют кудесниками мяча, учатся играть в России. Иначе Вагнера, Карвальо и Дуду новый тренер бразильской сборной Дунга вряд ли пригласил бы в свою команду. Ведь у него и без наших игроков богатый выбор.