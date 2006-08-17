Наш супертяжеловес отнял у американцев последний чемпионский пояс

ПОСЛЕДНИМ пал бастион американца Хасима Рахмана, которому не удалось продержаться до финального гонга 43 секунды. В 12-м раунде Маскаев послал его в нокдаун, затем снова повозил по полу, и наконец серией мощнейших ударов заставил соперника «присесть» на канаты и чуть было не вывалиться за пределы ринга, а рефери Джэя Нэйди - остановить поединок. Олег стал чемпионом мира в 37 лет, вернувшись на ринг четыре года назад после сокрушительных поражений и начав все заново.