Наш супертяжеловес отнял у американцев последний чемпионский пояс
№ 15(15) от 17.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ПОСЛЕДНИМ пал бастион американца Хасима Рахмана, которому не удалось продержаться до финального гонга 43 секунды. В 12-м раунде Маскаев послал его в нокдаун, затем снова повозил по полу, и наконец серией мощнейших ударов заставил соперника «присесть» на канаты и чуть было не вывалиться за пределы ринга, а рефери Джэя Нэйди - остановить поединок. Олег стал чемпионом мира в 37 лет, вернувшись на ринг четыре года назад после сокрушительных поражений и начав все заново.
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