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Похищение века или побег из России?

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Евгений АСТРАХАНЦЕВ ]

Похищение века или побег из России?
Малкин (слева) отправился в Штаты к своему другу Овечкину (справа), фото REUTERS

«МАГНИТКА» прилетела в Финляндию на предсезонный сбор, который должен был проходить в Тампере. К посадке в автобус Малкин не явился. За каких-то полчаса до этого хоккеист получил у руководителей клуба на руки (прямо как дремучий колхозник у главы хозяйства во времена СССР) свой загранпаспорт, а затем исчез...

Теперь руководство «Металлурга» собирается подать в суд на «Питтсбург» - энхаэловский клуб, в который, как предполагается, отправился Малкин. Во всяком случае, именно американцев сразу же обвинил в исчезновении нашего игрока генеральный директор «Магнитки» Геннадий Величкин: «Их наглость перехлестывает все границы. Совершено настоящее похищение века!»

О местонахождении Малкина ни руководству «Металлурга», ни кому бы то ни было другому пока ничего не изве­стно. До сих пор не поступало сообщений от американской стороны, не выходит на связь и сам Евгений. Мнение по этому поводу россий­ской общественности разделилось. Кто-то поступок Малкина одобряет, кто-то (таких больше) осуждает, немало и таких, кто считает это личным делом хоккеиста.
В Америке же исчезновение Малкина вовсю сравнивают с побегом из советской сборной Александра Могильного во время чемпионата мира 1989 года. А также Сергея Федорова из Сиэтла, куда наша национальная команда приехала на Игры доброй воли в 1990 году. Тогда такие поступки расценивались чуть ли не как измена Родине, а совершившие их предавались всеобщему презрению. С тех пор много воды утекло, вроде бы все у нас радикально изменилось, а хоккеисты по-прежнему бегут. Почему?

Еще в июне Малкин расторг контракт с «Магниткой», потому что готовился начать карьеру в НХЛ, где его давно ждут. Однако за несколько дней до отлета магнитогорского клуба на сбор в Финляндию Евгений неожиданно подписал с ним новое соглашение на предстоящий сезон. Есть подозрение, что парня попросту принудили отыграть его в России через «не могу». Ведь, по просочившимся сведениям, договор игрока с клубом - только представьте себе - был подписан в 3 часа ночи! Значит, переговоры проходили с огромным скрипом, имелись серьезные разногласия, велись напряженные споры...

Скорее всего, игрока убеждали остаться, мотивируя это тем, что он должен помочь взрастившему его «Металлургу». Мол, в Магнитогорске строится новый ледовый дворец, там отличная команда, которой позарез нужен сильный лидер. Наверное, использовались и абстрактные доводы вроде любви к своей стране или важности для родного города золотых медалей российского чемпионата. Но при всем при том клуб-то ставил во главу угла как раз собственную выгоду! Тот же гендиректор Величкин грозит судиться с «Питтсбургом» именно из-за компенсации за переход Малкина (по слухам, американцы были готовы выплатить 1 млн. долл., а «металлурги» хотели бы наварить вдвое больше - ред.).

Однако в суде магнитогорцам мало что светит. Во-первых, в НХЛ официально не признают действующие контракты игроков с нашими клубами. А во-вторых, если удастся предъявить и доказать факт давления на игрока при подписании им соглашения с предыдущим клубом, по американским законам оно автоматически аннулируется. Год назад Александр Овечкин уехал в НХЛ легально, но также с действующим контрактом с «Динамо». Московский клуб попытался отсудить у «Вашингтона» в порядке компенсации «большие деньги» - вышел пшик...

Если по-человечески, то не правильнее было бы договориться с «Питтсбургом», позволить нашему талантливому хоккеисту закрепиться в его составе? Глядишь, и завоевал бы Евгений, как Овечкин в предыдущем сезоне, приз лучшему новичку НХЛ. А затем заблистал бы в составе сборной России на чемпионате мира в Москве. Не случайно новоиспеченный главный тренер нашей национальной команды Вячеслав Быков подчеркнул категорически: «Малкина я не осуждаю».

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