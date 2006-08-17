В полете над песком

- НАТАША, существует ли в пляжном волейболе мода на спортивную форму?

- Конечно. С того времени, когда я начала выступать, мода очень сильно изменилась. Все начиналось с закрытых купальников, в которых сейчас, например, выступают пловчихи. Первыми в пляжный волейбол стали играть мужчины, и женщины поначалу ориентировались на них, то есть играли в майках и шортах. Потом появились короткие топы, «велосипедки», спортсменки начали потихоньку оголяться. В регламенте определенно прописаны ограничения по длине плавок, костюмов. Внимательно прочитали, приехали на турнир - а там далеко не столько, сколько нужно. А что, хорошо выглядит!

- А вы с напарницей Алек­сандрой Ширяевой сколько купальников за год меняете?

- Сейчас уже спортсменки выбирают отдельно плавки. За год у нас уже было около пяти, в прошлом году - один комплект, и то нас чуть не сняли из-за них с соревнований. В Милане мы преодолели «квалификационное сито» и за день до основных соревнований из судейской нам сообщают, что на плавках обязательно должны быть имена, фамилии или клички. У вас есть ночь, говорят, если к ближайшему утру не сделаете надписи, мы вас не допустим к стартам. У нас волосы дыбом. Слава богу, что плавки были светлые, мы просто нанесли имена маркером.

- Пляжный волейбол - это ведь еще и большая нагрузка. Сложно ли пригласить в пляжный волейбол девушек?

- Девушки, конечно, больше пугаются мозолей от ожогов, по первости кожа на ступнях сгорает от передвижения по горячему песку. Тем не менее желания не меньше.

- Что легче - провести матч в «большом волейболе» или партию в пляжном?

- Первое. В пляжном волейболе всего два человека, и здесь нужно больше работать. А когда выходишь на площадку в зале, то даже задумываться начинаешь - зачем еще четыре человека, что тут делать? Стоишь, сачкуешь. Вшестером несколько тесновато.