Вновь чемпионат Москвы

Кавказское чудо

СПЕЦИАЛИСТЫ убеждены, что Нальчик, главный возмутитель спокойствия в этом сезоне, ни в чемпионской гонке не удержится, ни за призовые места бороться не будет. Зачем, если задача сохранить место в премьер-лиге практически решена, а замахнуться на что-то более серьезное нет ни классных игроков, ни средств, ни особого желания.

Рассказывают, что в прош­лом сезоне, когда у команды появился шанс подняться из первого дивизиона в премьер-лигу, состоялось общее собрание. Решали, что делать: бороться дальше или, как в преж­ние годы, сбавить обороты, благо предложений о «взаимовыгодном сотрудничестве» поступило немало. Но капитан команды Александр Заруцкий сказал тогда: «Деньги еще не все в жизни. Когда опять выпадет шанс попробовать свои силы в премьер-лиге?!»

Вот и попробовали, да так, что уже вошли в историю: впервые дебютант чемпионата России в течение трех туров оставался его лидером (ранее только саратовскому «Соколу» удавалось два тура продержаться на вершине). Однако на этом кавказское чудо-2006, видимо, закончилось, дальше историю будут писать другие. И речь как всегда о московских клубах - ЦСКА, «Спартаке» и «Локомотиве».

Допинг для ЦСКА

С АРМЕЙЦАМИ произошло странное. Вроде весной играла команда красиво, раскрепощенно и надежно. Как говорится, по-чемпионски. Много забивала молодая бразильская звезда Жо (13 голов). Но потом случился полуторамесячный перерыв, связанный с мировым первенством в Германии. После него ЦСКА было не узнать. Что ни матч, то разочарование. Как всегда в таких случаях поползли слухи о скорой отставке Валерия Газзаева и о том, что президент клуба Евгений Гинер готов пустить в ход околофутбольные технологии, чтобы исправить положение. И действительно, в матче ЦСКА против «Луча» арбитр Тюмин не удалил с поля вратаря Игоря Акинфеева за игру рукой за пределами штрафной площади. Не заметил, наверное.

Однако затем последовали две игры, в которых армейцы были вне всяких подозрений. Они непринужденно разобрались со словацким «Ружомбероком» (3:0), почти гарантировав себе место в групповом турнире Лиге чемпионов. А затем, словно под влиянием еврокубкового допинга, преподнесли урок «Динамо» (3:2), сменившему главного тренера Юрия Семина на Андрея Кобелева. Причем сделали это без своего дисквалифицированного лидера Даниэля Карвальо. Кстати, и он, и его соотечественники Вагнер Лав и Дуду получили приглашение в сборную Бразилии на товарищеский матч против норвежцев. Такое тоже действует лучше любого допинга!

По своим правилам

ВНОВЬ появился повод назвать ЦСКА главным претендентом на чемпионство. Но пока язык не поворачивается. На пятки армейскому клубу наступает «Спартак» (также 31 очко после 16 туров). А впереди у команды Газзаева групповой этап Лиги чемпионов. При этом скамейка запасных не столь длинна, чтобы ЦСКА без проблем выдержал «войну» на два фронта. И вдобавок, в нижней части таблицы оказались команды с большими возможностями, но нереализованными амбициями. Речь прежде всего о «Динамо», «Торпедо» и «Сатурне». Да и «Рубин», разозленный последними неудачами (он, правда, пока в середине - 7-й), все больше походит на раненого зверя. Как и его сосед «Зенит», чье 8-е место не устраивает ни поклонников клуба, ни его руководителей, ни главного тренера голландца Дика Адвоката, ни футболистов. С «Динамо» ЦСКА справился, а вот удастся ли с остальными - неизвестно.

Тот же вопрос может задать себе и «Спартак», который в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов (ответный матч против чешского «Слована» 23 августа, первая игра - 0:0) окажется в похожем с ЦСКА положении. Чуть лучше ситуация у «Локомотива». Он после неудачного старта постепенно наладил игру, а начало выступлений в Кубке УЕФА предстоит только через месяц.

Все это - рассуждения чисто футбольные, рациональные. В России же - свои правила. И чем сильнее конкуренция, а нынешний чемпионат проходит именно в таких условиях, тем сложнее строить прогнозы. Да и как их строить, если после первого круга на призовые места претендуют 11-12 клубов?! За пределами стадионов идет скрытая борьба, а о ее ожесточенности мы можем судить по судейским скандалам, которые случаются едва ли не в каждом туре. Когда такое было уже в первом круге? Пока очевидно лишь то, что постепенно чемпионат России вновь превращается в чемпионат Москвы. Это не плохо и не хорошо, это - наш футбол.