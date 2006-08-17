//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Вновь чемпионат Москвы

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт ФУТБОЛ» – специально для газеты «Аргументы неделi» ]

Вновь чемпионат Москвы
Это – наш футбол, фото ИТАР-ТАСС

Кавказское чудо

СПЕЦИАЛИСТЫ убеждены, что Нальчик, главный возмутитель спокойствия в этом сезоне, ни в чемпионской гонке не удержится, ни за призовые места бороться не будет. Зачем, если задача сохранить место в премьер-лиге практически решена, а замахнуться на что-то более серьезное нет ни классных игроков, ни средств, ни особого желания.

Рассказывают, что в прош­лом сезоне, когда у команды появился шанс подняться из первого дивизиона в премьер-лигу, состоялось общее собрание. Решали, что делать: бороться дальше или, как в преж­ние годы, сбавить обороты, благо предложений о «взаимовыгодном сотрудничестве» поступило немало. Но капитан команды Александр Заруцкий сказал тогда: «Деньги еще не все в жизни. Когда опять выпадет шанс попробовать свои силы в премьер-лиге?!»

Вот и попробовали, да так, что уже вошли в историю: впервые дебютант чемпионата России в течение трех туров оставался его лидером (ранее только саратовскому «Соколу» удавалось два тура продержаться на вершине). Однако на этом кавказское чудо-2006, видимо, закончилось, дальше историю будут писать другие. И речь как всегда о московских клубах - ЦСКА, «Спартаке» и «Локомотиве».

Допинг для ЦСКА

С АРМЕЙЦАМИ произошло странное. Вроде весной играла команда красиво, раскрепощенно и надежно. Как говорится, по-чемпионски. Много забивала молодая бразильская звезда Жо (13 голов). Но потом случился полуторамесячный перерыв, связанный с мировым первенством в Германии. После него ЦСКА было не узнать. Что ни матч, то разочарование. Как всегда в таких случаях поползли слухи о скорой отставке Валерия Газзаева и о том, что президент клуба Евгений Гинер готов пустить в ход околофутбольные технологии, чтобы исправить положение. И действительно, в матче ЦСКА против «Луча» арбитр Тюмин не удалил с поля вратаря Игоря Акинфеева за игру рукой за пределами штрафной площади. Не заметил, наверное.

Однако затем последовали две игры, в которых армейцы были вне всяких подозрений. Они непринужденно разобрались со словацким «Ружомбероком» (3:0), почти гарантировав себе место в групповом турнире Лиге чемпионов. А затем, словно под влиянием еврокубкового допинга, преподнесли урок «Динамо» (3:2), сменившему главного тренера Юрия Семина на Андрея Кобелева. Причем сделали это без своего дисквалифицированного лидера Даниэля Карвальо. Кстати, и он, и его соотечественники Вагнер Лав и Дуду получили приглашение в сборную Бразилии на товарищеский матч против норвежцев. Такое тоже действует лучше любого допинга!

По своим правилам

ВНОВЬ появился повод назвать ЦСКА главным претендентом на чемпионство. Но пока язык не поворачивается. На пятки армейскому клубу наступает «Спартак» (также 31 очко после 16 туров). А впереди у команды Газзаева групповой этап Лиги чемпионов. При этом скамейка запасных не столь длинна, чтобы ЦСКА без проблем выдержал «войну» на два фронта. И вдобавок, в нижней части таблицы оказались команды с большими возможностями, но нереализованными амбициями. Речь прежде всего о «Динамо», «Торпедо» и «Сатурне». Да и «Рубин», разозленный последними неудачами (он, правда, пока в середине - 7-й), все больше походит на раненого зверя. Как и его сосед «Зенит», чье 8-е место не устраивает ни поклонников клуба, ни его руководителей, ни главного тренера голландца Дика Адвоката, ни футболистов. С «Динамо» ЦСКА справился, а вот удастся ли с остальными - неизвестно.

Тот же вопрос может задать себе и «Спартак», который в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов (ответный матч против чешского «Слована» 23 августа, первая игра - 0:0) окажется в похожем с ЦСКА положении. Чуть лучше ситуация у «Локомотива». Он после неудачного старта постепенно наладил игру, а начало выступлений в Кубке УЕФА предстоит только через месяц.

Все это - рассуждения чисто футбольные, рациональные. В России же - свои правила. И чем сильнее конкуренция, а нынешний чемпионат проходит именно в таких условиях, тем сложнее строить прогнозы. Да и как их строить, если после первого круга на призовые места претендуют 11-12 клубов?! За пределами стадионов идет скрытая борьба, а о ее ожесточенности мы можем судить по судейским скандалам, которые случаются едва ли не в каждом туре. Когда такое было уже в первом круге? Пока очевидно лишь то, что постепенно чемпионат России вновь превращается в чемпионат Москвы. Это не плохо и не хорошо, это - наш футбол.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Происшествия

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стало известно о пожаре, вспыхнувшем в центре Москвы. Информацию о возгорании ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники МЧС, которые получили новость об инциденте.

//Общество

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Горящие леса Сибири никого не оставляют равнодушными. Известная журналист Божена Рынска считает, что сибирские пожары тушить не нужно, наоборот сжечь все и продать китайцам

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

Волочкова демонстрирует идеальный пресс и рельефные ноги на пляже в Греции

Волочкова демонстрирует идеальный пресс и рельефные ноги на пляже в Греции

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Греции. 43-летняя танцовщица с удовольствием демонстрирует идеальный пресс и стройные рельефные ноги в ярких бикини.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Названа главная версия возникновения пожара в центре Москвы

Названа главная версия возникновения пожара в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стала известна главная версия возникновения пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы. Информацию предоставил сегодня сотрудник экстренных служб столицы.

//Шоу-бизнес

Евгений Плющенко заявил, что его младший сын должен быть "лучшим из лучших"

Евгений Плющенко заявил, что его младший сын должен быть "лучшим из лучших"

Фигурист Евгений Плющенко растит из своего младшего сына Саши настоящего чемпиона. Всемирно известный спортсмен подчеркнул, что мальчик должен быть "лучшим из лучших", иначе его "заклюют".

//Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин в минувшую пятницу, 2 августа, подписал закон, увеличивающий число семей, которые смогут каждый месяц получать выплаты на первого и второго ребенка.

//В мире

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines в субботу, 3 августа, вернулся в аэропорт Бишкека Манас из-за ЧП на борту. Согласно последней информации, во время полета скончался полуторамесячный ребенок.

//Происшествия

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

Под Владимиром в результате взрыва газа обрушилась стена между тремя квартирами в жилом доме. Согласно последней информации источников, инцидент произошел сегодня в населенном пункте Приозерный.

//В мире

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.

//Новости партнеров

//Происшествия

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы ликвидировано. Ранее сегодня сообщалось, что пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

//Общество

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Стало известно, какие российские регионы стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами. В прошлом году вышеуказанный диагноз был официально поставлен 59,1 тыс. человек.

//В мире

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Суд в Киеве обязал инициировать уголовное делопроизводство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании избирательному праву. Конфликт на этой почве как раз и возник между Зеленским и Парубием.

//Общество

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в субботу подверг критике работу муниципальных властей Иркутской области по ликвидации паводка и решению жилищных вопросов граждан, пострадавших из-за данного явления.

//Происшествия

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Утром в субботу, 3 августа, стало известно, что крупный пожар в здании, расположенном в центре Москвы, удалось локализовать. Согласно последней информации, речь идет о доме старой постройки.

//Общество

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

Актриса, мать пятерых детей Мария Порошина поделилась с поклонниками ярким снимком. Многие подчеркнули, что на новой фотографии артистка выглядит невероятно счастливой и даже "влюбленной".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры