//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Олег Маскаев: Рахману подстелим соломку

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ТУРУНОВ ]

Олег Маскаев: Рахману подстелим соломку
Ну, Рахман, открывай карман! Фото ИТАР-ТАСС

СЕМЬ лет назад Маскаев произвел фурор, послав в глубокий нокаут Рахмана, ставшего впоследствии не только чемпионом мира, но и «обидчиком» самого Леннокса Льюиса. После нескольких удачных боев Маскаева стали называть одной из главных «белых надежд» в супертяжелом весе - его карьера шла по восходящей, он застолбил место в первой десятке лучших супертяжей мира.

Но канадец Кирк Джонсон, американец Лэнс Уитэкер и новозеландец Дэвид Туа, нанеся ему сокрушительные поражения, заставили «Большого О» (такое прозвище придумали Олегу в США, где он проживает довольно давно) серьезно призадуматься. После таких поражений обычно не возвращаются. Но Маскаев вернулся с новой командой - тренером, промоутером, менеджером. И из десяти боев выиграл все десять, из которых только два продолжались все запланированные ­раунды.

- Олег, вам пришлось пережить серьезные изменения в своей карьере. Судя по тому, что вы наконец получили шанс стать чемпионом мира, риск оправдал себя?

- Безусловно. Моя новая команда - промоутер Деннис Раппапорт, менеджер Фред Кеш и тренер Виктор Валье - большие профессионалы своего дела. Они дают мне правильные бои, знают, что мне действительно нужно, я им доверяю. Поверьте, на этом я «погорел» при моей прежней команде. Ошибкой было выставлять меня после тяжелого поражения от Джонсона на не менее сильного боксера Уитэкера.

- Вы довольны своим новым тренером?

- Слава богу, что я его встретил. Пуэрториканец Виктор Валье - исключительно опытный наставник, воспитал 19 чемпионов мира! Общий язык с ним нашли сразу. Виктор уделяет мне очень много времени, на тренировках разрабатываем все до сантиметра, до мельчайших деталей. Раньше меня так не тренировали.

- Как это отразилось на вашей манере ведения боя?

- Больше внимания стал уделять защите, стараюсь начинать комбинации сериями ударов по корпусу. Кроме того, чувствую уверенность. Сейчас, пожалуй, нет ничего такого в боксе, что я не умею.

- Не случайно вы очень часто завершаете бои нокаутами...

- Если вы посмотрите на мой по­служной список, то обнаружите в нем всего 7 боев, состоявших из всех отведенных по регламенту раундов. То есть около 80 процентов моих поединков заканчивались техническими или «чистыми» нокаутами...

- Наверняка не исключаете такого и в предстоящем бою?

- Скажу только то, что вы, наверное, и так знаете - Маскаев выходит на ринг драться и побеждать. Я готов к бою и собираюсь показать хороший бокс.

- Но признайтесь, ваш первый с Рахманом поединок часто вспоминаете?

- Я испытываю большое давление. От меня требуют выиграть титул чемпиона мира, повторить победу над Рахманом. Достойно завершить четырехлетний цикл после возвращения на ринг и доказать всем, что не зря вернулся. Кроме того, за моей спиной большая армия - болельщики, семья, дети, моя команда.

Отвечая на ваш вопрос, можно еще добавить, что мы обратились к Атлетической комиссии штата Невада с просьбой застелить матами зону на полу арены вокруг ринга. С тем, чтобы Рахману в этот раз было мягче падать (в их первом бою после удара Маскаева американец вылетел через канаты с ринга, ударился о стол с компьютером и получил некоторые повреждения, в том числе головы - прим. С.Т.)

- Если раньше вы боксировали преимущественно в США, то с вашей новой командой расширили географию боев, выступив в Киеве и Московской области. С чем это было связано?

- С появлением промоутеров, заинтересованных в развитии как украинского, так и российского бокса, с появлением финансовых ресурсов. Чем чаще молодежь будет видеть в деле своих кумиров, великих чемпионов, тем больше станет приток талантов в секции бокса, в спорт.

- Разве можно сравнить американ­ские гонорары с российскими?

- На том уровне, на каком я тогда выступал, российские гонорары не уступают американским. Я уверен, что в ближайшем будущем в Россию вернется большой профессиональный бокс, на российский рынок выйдут гиганты американского телевидения - «Шоутайм» и «Эйч-Би-Оу». Расцвет российского профессионального бокса - не за горами.

Вниманию последователей

- В ФИНАНСОВОМ плане выход на российский ринг - шаг назад?

- Нет. Мне приятно констатировать, что Россия подтянулась в финансовом, да, пожалуй, и во многих других аспектах к лучшим мировым образцам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Может ли актёр «лепить» фейки?

Может ли актёр «лепить» фейки?

Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев арестован на 8 суток за незаконное ношение формы сотрудника ГИБДД и за дискредитацию своим поведением органов внутренних дел». Общественность волнуется: «Не судите артистов...». Однако при знакомстве с реальными фактами становится ясно, что всё не так однозначно.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

Трамп хочет подключиться к переговорам по Донбассу

Трамп хочет подключиться к переговорам по Донбассу

Специальный представитель США Курт Волкер анонсировал возможное участие президента США в переговорном процессе в Минске.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме оценили введение Вашингтоном новых санкций по "делу Скрипалей"

В Госдуме оценили введение Вашингтоном новых санкций по "делу Скрипалей"

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в пятницу, 2 августа, прокомментировал подписание главой США Дональдом Трампом второго пакета санкций в связи с "делом Скрипалей".

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Общество

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Отправленные за решетку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. О соответствующем ходатайстве сообщило агентство РИА Новости.

//Общество

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

В нынешнюю пятницу не рекомендуется пускать бездомных собак и заниматься сельским хозяйством. 2 августа для десантников профессиональный праздник. Для православных — это день Ильи пророка. У славян существовали определенные запреты, которые нужно соблюдать в этот день.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Захарова: санкции США против России по "делу Скрипалей" являются откровенной провокацией

Захарова: санкции США против России по "делу Скрипалей" являются откровенной провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 2 августа, заявила, что санкции США в отношении России по "делу Скрипалей" являются откровенной провокацией.

//Новости СМИ2

//Общество

Прошедший июль стал самым холодным в Москве за 100 лет

Прошедший июль стал самым холодным в Москве за 100 лет

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что июль текущего года в столице стал самым холодным за минувшие сто лет. Середина лета не радует москвичей и гостей города теплом.

//Общество

Путин упростил получение права на временное проживание в РФ

Путин упростил получение права на временное проживание в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 2 августа, подписал закон, который упрощает выдачу разрешения на временное проживание в России некоторым категориям иностранцев без учета квоты.

//Наука

Москвичам рассказали, как справиться с тропическими клопами, "атаковавшими" столицу

Москвичам рассказали, как справиться с тропическими клопами, "атаковавшими" столицу

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал москвичам, как справиться с тропическими клопами, которые "атаковали" столицу. По словам эксперта, существуют два эффективных способа.

//Шоу-бизнес

48-летняя звезда сериала "Петербургские тайны" показала шикарную фигуру в купальнике

48-летняя звезда сериала "Петербургские тайны" показала шикарную фигуру в купальнике

Звезда популярного сериала "Петербургские тайны" Евгения Крюкова продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. Поклонники актрисы пришли в восторг от форм 48-летней артистки.

//Наука

Гигантский морской монстр попал на видео

Гигантский морской монстр попал на видео

Морским исследователям удалось снять на видео уникальную шестижаберную акулу титанических размеров. Видео распространили массмедиа.

//В мире

При пожаре в автобусе в Турции погибли пять человек

При пожаре в автобусе в Турции погибли пять человек

Пассажирский автобус загорелся в провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе Турции. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли пять человек.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" рассекретила имя младшего сына

Звезда сериала "Папины дочки" рассекретила имя младшего сына

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассекретила имя своего младшего сына. В середине декабря прошлого года молодая актриса подарила супругу Артуру Смольянинову второго ребенка.

//В мире

Лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в парижском ювелирном магазине на шоколад

Лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в парижском ювелирном магазине на шоколад

Женщина, которая выдавала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин, расположенный в самом центре Парижа. Мошенница заменила драгоценности на шоколад.

//В мире

"Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами", власти Китая обвиняют США в многочисленных митингах и беспорядках в стране

"Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами", власти Китая обвиняют США в многочисленных митингах и беспорядках в стране

В Гонконге продолжаются многочисленные акции протеста. Жители недовольны законом о выдаче в Китай осужденных и разыскиваемых граждан бывшей британской колонии, что лишает их права на суд, независимый от Пекина

//В мире

Глава МИД Ирана заявил, что у госсекретаря США "паранойя"

Глава МИД Ирана заявил, что у госсекретаря США "паранойя"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 2 августа, сделал резонансное заявление. По его словам, у госсекретаря Соединенных Штатов Америки "паранойя по поводу великих держав".

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали два человека

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали два человека

Днем в пятницу, 2 августа, в многоэтажном доме, расположенном на улице Стромынка в Москве, произошел пожар. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали два человека.

//В мире

В Белом доме рассказали, почему США не боятся гонки вооружений с Россией

В Белом доме рассказали, почему США не боятся гонки вооружений с Россией

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли днем в пятницу, 2 августа, рассказал, почему Соединенные Штаты Америки не боятся гонки вооружений с Россией после выхода из договора о РСМД.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
3

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры