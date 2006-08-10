Олег Маскаев: Рахману подстелим соломку

СЕМЬ лет назад Маскаев произвел фурор, послав в глубокий нокаут Рахмана, ставшего впоследствии не только чемпионом мира, но и «обидчиком» самого Леннокса Льюиса. После нескольких удачных боев Маскаева стали называть одной из главных «белых надежд» в супертяжелом весе - его карьера шла по восходящей, он застолбил место в первой десятке лучших супертяжей мира.

Но канадец Кирк Джонсон, американец Лэнс Уитэкер и новозеландец Дэвид Туа, нанеся ему сокрушительные поражения, заставили «Большого О» (такое прозвище придумали Олегу в США, где он проживает довольно давно) серьезно призадуматься. После таких поражений обычно не возвращаются. Но Маскаев вернулся с новой командой - тренером, промоутером, менеджером. И из десяти боев выиграл все десять, из которых только два продолжались все запланированные ­раунды.

- Олег, вам пришлось пережить серьезные изменения в своей карьере. Судя по тому, что вы наконец получили шанс стать чемпионом мира, риск оправдал себя?

- Безусловно. Моя новая команда - промоутер Деннис Раппапорт, менеджер Фред Кеш и тренер Виктор Валье - большие профессионалы своего дела. Они дают мне правильные бои, знают, что мне действительно нужно, я им доверяю. Поверьте, на этом я «погорел» при моей прежней команде. Ошибкой было выставлять меня после тяжелого поражения от Джонсона на не менее сильного боксера Уитэкера.

- Вы довольны своим новым тренером?

- Слава богу, что я его встретил. Пуэрториканец Виктор Валье - исключительно опытный наставник, воспитал 19 чемпионов мира! Общий язык с ним нашли сразу. Виктор уделяет мне очень много времени, на тренировках разрабатываем все до сантиметра, до мельчайших деталей. Раньше меня так не тренировали.

- Как это отразилось на вашей манере ведения боя?

- Больше внимания стал уделять защите, стараюсь начинать комбинации сериями ударов по корпусу. Кроме того, чувствую уверенность. Сейчас, пожалуй, нет ничего такого в боксе, что я не умею.

- Не случайно вы очень часто завершаете бои нокаутами...

- Если вы посмотрите на мой по­служной список, то обнаружите в нем всего 7 боев, состоявших из всех отведенных по регламенту раундов. То есть около 80 процентов моих поединков заканчивались техническими или «чистыми» нокаутами...

- Наверняка не исключаете такого и в предстоящем бою?

- Скажу только то, что вы, наверное, и так знаете - Маскаев выходит на ринг драться и побеждать. Я готов к бою и собираюсь показать хороший бокс.

- Но признайтесь, ваш первый с Рахманом поединок часто вспоминаете?

- Я испытываю большое давление. От меня требуют выиграть титул чемпиона мира, повторить победу над Рахманом. Достойно завершить четырехлетний цикл после возвращения на ринг и доказать всем, что не зря вернулся. Кроме того, за моей спиной большая армия - болельщики, семья, дети, моя команда.

Отвечая на ваш вопрос, можно еще добавить, что мы обратились к Атлетической комиссии штата Невада с просьбой застелить матами зону на полу арены вокруг ринга. С тем, чтобы Рахману в этот раз было мягче падать (в их первом бою после удара Маскаева американец вылетел через канаты с ринга, ударился о стол с компьютером и получил некоторые повреждения, в том числе головы - прим. С.Т.)

- Если раньше вы боксировали преимущественно в США, то с вашей новой командой расширили географию боев, выступив в Киеве и Московской области. С чем это было связано?

- С появлением промоутеров, заинтересованных в развитии как украинского, так и российского бокса, с появлением финансовых ресурсов. Чем чаще молодежь будет видеть в деле своих кумиров, великих чемпионов, тем больше станет приток талантов в секции бокса, в спорт.

- Разве можно сравнить американ­ские гонорары с российскими?

- На том уровне, на каком я тогда выступал, российские гонорары не уступают американским. Я уверен, что в ближайшем будущем в Россию вернется большой профессиональный бокс, на российский рынок выйдут гиганты американского телевидения - «Шоутайм» и «Эйч-Би-Оу». Расцвет российского профессионального бокса - не за горами.

Вниманию последователей

- В ФИНАНСОВОМ плане выход на российский ринг - шаг назад?

- Нет. Мне приятно констатировать, что Россия подтянулась в финансовом, да, пожалуй, и во многих других аспектах к лучшим мировым образцам.