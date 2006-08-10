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Самолюбовь Натальи Ищенко

№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Самолюбовь Натальи Ищенко
«Страсти Христовы» по-русалочьи, фото REUTERS

Женщины - жуткие собственницы

- ВАМ - человеку, которым, казалось бы, только что восхищалась вся страна, не обидно ходить по улицам Москвы совершенно никем не узнанной?

- Нет. Мне достаточно того, что внутри живет радость и полное удовлетворение собой. В мозгах все это есть. Родители знают, знакомые знают - и хорошо. Один раз после прошлогоднего чемпионата мира меня узнала парикмахерша. Долго на меня смотрела, а потом спросила - ты, мол, случайно не из синхронного плавания? Я, говорит, фанатка.

- Макияж до неузнаваемости меняет ваше лицо...

- Это мне многие говорят. Но у нас так положено - чтобы глаза видные были, губы. А то, что черного много, - так ведь образ такой у меня в воде тяжелый. Я страдание в «Страстях Христовых» должна показать. А страдания - они тяжелые.

- Были ли в вашей жизни ситуации в воде, за которые потом было либо мучительно стыдно, либо мучительно больно, либо как-то не по себе?

- Не по себе бывает всегда, когда ты ошибаешься. А значит, после любых соревнований. Ведь наши выступления никогда не бывают идеальными. Всегда есть недочеты. Однажды одной из наших девочек - Лене Овчинниковой при прыжке в воду с бортика другая девочка пяткой сломала нос, но она умудрилась программу закончить. Дело было на чемпионате мира, который группа наша выиграла. Про смолкнувшую музыку на Олимпиаде я уж не говорю...

- Вы после спорта вернетесь в родной Калининград?

- Хочу остаться жить в Моск­ве. Вопрос - получится ли? Но буду стремиться.

- Для этого нужно выйти замуж?

- Почему же? Можно еще самой заработать денег и купить квартиру.

- А что лучше?

- Заработать денег.

- Мужчинам, говорят, нравятся слабые и беззащитные.

- А женщинам нравится, когда у них все свое.

Гардероб из 15 купальников

- КАКИЕ радости есть у вас, кро­ме спорта и самоограничений?

- Друзья. Лучшая подруга синхронистка, но не из сборной. Шесть лет общаемся. Сошлись характерами, все выслушает, поможет. Очень люблю ходить в кино - все новинки смотрю. Нравится просто гулять, но не в одиночестве. Есть у меня парень. Надежный, любящий и любимый. Наверное.

- Считаете себя красивой?

- Я себя люблю.

- От чего в жизни получаете радость?

- От общения. Еще от мороженого и просто от еды. Подружка говорит: мол, злая ты, иди поешь, сразу добрая станешь.

- Вас легко обидеть?

- Очень. Но я быстро отхожу. Правда, меня еще никто сильно не обижал. Собака в детстве чуть прикусила, а я в обморок упала. Во взрослом возрасте тоже один раз сознание потеряла, ударившись позвоночником при посадке в машину.

- Почему так превозносят синхронисток, выступающих без зажима?

- Это не потому они такие великие, что могут плавать без зажима. Просто у них в детстве что-то такое не лопнуло в носу, другими словами, есть у них дефект носовой перегородки. Нормальному человеку надо операцию делать, чтобы он дышал правильно, а синхронист­кам это на руку - вроде бы они такие замечательные.

- На сколько вы можете задерживать дыхание?

- В начале года 3 мин. 35 сек. намеряли. Света Рома­шина, например, может не дышать 4 мин. и 3 секунды. У меня все-таки есть страх потерять сознание и утонуть.

- Сколько у вас купальников?

- «Выходных» - к каждой программе: штук 10-15, все они хранятся у тренеров. А тренировочных еще больше. Раздельных для купаний в море - шесть. Правда, не знаю, зачем они мне? Вижу в магазине, ой, понравился, надо купить, может, пригодится. Любимый цвет бирюзовый, а еще розовый и белый.

- А какой вид одежды больше любите?

- На каблуках люблю ходить. На высоких шпильках. Чтоб в метро башкой о перила. Не комплексую ни чуточки. Хорошо, едешь, а все пассажиры в вагоне где-то внизу. Правда, когда идешь на каблуках, надо выпрямляться. Тренер Татьяна Данченко заметит, что сутулюсь, подойдет и как по спине треснет!

- Вы думали о том, что на Олимпиаде 2012 г. в Лондоне, когда, возможно, в олимпийскую программу войдет и комбинация, у вас есть шанс стать сразу трехкратной олимпийской чемпионкой - в дуэте, группе и комбинации?

- Мечтаю стать хотя бы однократной. В Пекине - в группе. Надо одной цели сначала достичь, а потом поставить себе другие.

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