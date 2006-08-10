Самолюбовь Натальи Ищенко
№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Женщины - жуткие собственницы
- ВАМ - человеку, которым, казалось бы, только что восхищалась вся страна, не обидно ходить по улицам Москвы совершенно никем не узнанной?
- Нет. Мне достаточно того, что внутри живет радость и полное удовлетворение собой. В мозгах все это есть. Родители знают, знакомые знают - и хорошо. Один раз после прошлогоднего чемпионата мира меня узнала парикмахерша. Долго на меня смотрела, а потом спросила - ты, мол, случайно не из синхронного плавания? Я, говорит, фанатка.
- Макияж до неузнаваемости меняет ваше лицо...
- Это мне многие говорят. Но у нас так положено - чтобы глаза видные были, губы. А то, что черного много, - так ведь образ такой у меня в воде тяжелый. Я страдание в «Страстях Христовых» должна показать. А страдания - они тяжелые.
- Были ли в вашей жизни ситуации в воде, за которые потом было либо мучительно стыдно, либо мучительно больно, либо как-то не по себе?
- Не по себе бывает всегда, когда ты ошибаешься. А значит, после любых соревнований. Ведь наши выступления никогда не бывают идеальными. Всегда есть недочеты. Однажды одной из наших девочек - Лене Овчинниковой при прыжке в воду с бортика другая девочка пяткой сломала нос, но она умудрилась программу закончить. Дело было на чемпионате мира, который группа наша выиграла. Про смолкнувшую музыку на Олимпиаде я уж не говорю...
- Вы после спорта вернетесь в родной Калининград?
- Хочу остаться жить в Москве. Вопрос - получится ли? Но буду стремиться.
- Для этого нужно выйти замуж?
- Почему же? Можно еще самой заработать денег и купить квартиру.
- А что лучше?
- Заработать денег.
- Мужчинам, говорят, нравятся слабые и беззащитные.
- А женщинам нравится, когда у них все свое.
Гардероб из 15 купальников
- КАКИЕ радости есть у вас, кроме спорта и самоограничений?
- Друзья. Лучшая подруга синхронистка, но не из сборной. Шесть лет общаемся. Сошлись характерами, все выслушает, поможет. Очень люблю ходить в кино - все новинки смотрю. Нравится просто гулять, но не в одиночестве. Есть у меня парень. Надежный, любящий и любимый. Наверное.
- Считаете себя красивой?
- Я себя люблю.
- От чего в жизни получаете радость?
- От общения. Еще от мороженого и просто от еды. Подружка говорит: мол, злая ты, иди поешь, сразу добрая станешь.
- Вас легко обидеть?
- Очень. Но я быстро отхожу. Правда, меня еще никто сильно не обижал. Собака в детстве чуть прикусила, а я в обморок упала. Во взрослом возрасте тоже один раз сознание потеряла, ударившись позвоночником при посадке в машину.
- Почему так превозносят синхронисток, выступающих без зажима?
- Это не потому они такие великие, что могут плавать без зажима. Просто у них в детстве что-то такое не лопнуло в носу, другими словами, есть у них дефект носовой перегородки. Нормальному человеку надо операцию делать, чтобы он дышал правильно, а синхронисткам это на руку - вроде бы они такие замечательные.
- На сколько вы можете задерживать дыхание?
- В начале года 3 мин. 35 сек. намеряли. Света Ромашина, например, может не дышать 4 мин. и 3 секунды. У меня все-таки есть страх потерять сознание и утонуть.
- Сколько у вас купальников?
- «Выходных» - к каждой программе: штук 10-15, все они хранятся у тренеров. А тренировочных еще больше. Раздельных для купаний в море - шесть. Правда, не знаю, зачем они мне? Вижу в магазине, ой, понравился, надо купить, может, пригодится. Любимый цвет бирюзовый, а еще розовый и белый.
- А какой вид одежды больше любите?
- На каблуках люблю ходить. На высоких шпильках. Чтоб в метро башкой о перила. Не комплексую ни чуточки. Хорошо, едешь, а все пассажиры в вагоне где-то внизу. Правда, когда идешь на каблуках, надо выпрямляться. Тренер Татьяна Данченко заметит, что сутулюсь, подойдет и как по спине треснет!
- Вы думали о том, что на Олимпиаде 2012 г. в Лондоне, когда, возможно, в олимпийскую программу войдет и комбинация, у вас есть шанс стать сразу трехкратной олимпийской чемпионкой - в дуэте, группе и комбинации?
- Мечтаю стать хотя бы однократной. В Пекине - в группе. Надо одной цели сначала достичь, а потом поставить себе другие.
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