Хиддинк учел былые заслуги. Но чего он не учел?

МНОГО было трудно ожидать. Во время непродолжительных наездов в Москву Гус Хиддинк просмотрел не так много матчей, чтобы составить полное представление о возможностях российских футболистов. Конечно, он изучал записи игр кандидатов на кассетах и DVD, но техника в подобных случаях имеет лишь вспомогательное значение. Вживую все смотрится по-другому. Возможно, голландец поступил правильно, положившись на своего помощника Александра Бородюка, работавшего в сборной и при прежних главных.

Обмен очками

ПОМИМО объявления состава сборной, голландский тренер высказал наконец-то и осторожное мнение об уровне российского футбола. Посетовав на малое количество болельщиков на трибунах, он заметил, что наши клубы играют на низких скоростях. Причем в устах Хиддинка, чьи команды всегда умели действовать в высочайшем темпе, это прозвучало словно обвинение. Что же, голландцу придется привыкать к тому, что в нашем чемпионате футболисты могут позволить себе ходить по полю пешком. Одни - потому что их команды не ставят перед собой высоких задач (достаточно удержаться в премьер-лиге), другие - потому что результат гарантирован в любом случае.

Хиддинку еще предстоит узнать, если Бородюк не объяснил, что наши клубы предпочитают не биться за очки, а обмениваться ими. Каждый берет 3 очка на своем поле, что лучше с турнирной точки зрения, чем, скажем, 2 очка за две боевые ничьи. Но зритель не дурак и предпочитает голосовать ногами, отправляясь куда угодно, только не на стадион. Не случайно и букмекеры порой не принимают ставки на предсказуемые матчи, такие, например, как «Крылья Советов» - «Луч-Энергия». Главный вопрос российского футбола - как команда победила? И вот здесь в душу невольно закрадываются смутные сомнения.

Впрочем, вышеупомянутый матч Хиддинк вряд ли смотрел, хотя и пригласил в сборную самарского вратаря Александра Макарова. А вот почему судья Алексей Тюмин «помог» ЦСКА в матче с тем же «Лучом», без помощи Бородюка Хиддинк вряд ли смог бы разобраться. Да и как иностранцу разобраться, если вратарь Игорь Акинфеев за пределами штрафной играет рукой, а с поля удаляют нападающего «Луча» Александра Тихоновецкого?

Правда, владивостокский клуб жалости не вызывает. Хотя бы потому, что в прошлом году пользовался в первом дивизионе не меньшей благосклонностью судей. В премьер-лиге свои порядки, и не дебютанту их менять.

«Нашим футболом управляют не независимые в своих суждениях и поступках руководители РФС, РФПЛ и ПФЛ, а кланы, - считает бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР, ныне журналист и аналитик Александр Бубнов. - Именно они принимают решения в интересах того или иного клуба, и именно поэтому каждый год мы становимся свидетелями скандалов. Тема коррупции среди судей сегодня едва ли не самая популярная в СМИ, даже глава Комитета футбольных арбитров Николай Левников говорит, что «в семье не без урода». Руководители «Спартака» заявляют о заговоре против клуба, указывая на президента РФПЛ и ЦСКА Евгения Гинера, но затем от своих слов отказываются.

Не прошло и половины нынешнего сезона, а взаимных обвинений высказано уже столько, что хватило бы на целый год. Но, думаю, главные скандалы еще впереди, потому что плотность как наверху таблицы, так и внизу небывалая. Хотя, казалось бы, что может случиться экстраординарного после отставок главных тренеров «Спартака» и «Динамо» Александра Старкова и Юрия Семина?

Разве что уволят преемника Старкова Владимира Федотова и наставника ЦСКА Валерия Газзаева. Такой вариант вполне возможен, если «Спартак» и ЦСКА не попадут в Лигу чемпионов. А гарантий, что они пробьются в групповую стадию, нет, потому что в еврокубках околофутбольные технологии не работают, в этом турнире надо показывать игру.

Почти полтора года прошло после прихода Виталия Мутко на должность президента РФС, но наш футбол чище пока не стал. Если же и Хиддинку ничего не удастся сделать со сборной, мы снова заговорим о необходимости перемен».

Аванс Измайлову

СМОЖЕТ ли голландский специалист что-то изменить? Да, если футболисты, которых он сам отберет, убедит в правильности своих идей и с которыми найдет общий язык, покажут достойную игру и дадут результат. Пока же далеко не все кандидаты в сборную демонстрируют игру уровня национальной команды, и приглашение получили, скорее всего, за былые заслуги. Кто вспомнит, например, когда блистал полузащитник «Локо» Марат Измайлов, на счету которого 28 матчей за сборную (больше только у зенитовца Владислава Радимова - 32). По-видимому, приглашение в сборную - некий аванс этому бесспорно талантливому игроку.

Без Титова и Смертина

КОГО в команде нет? Из-за травм - спартаковца Егора Титова и динамовца Алексея Смертина. Из-за дисквалификации, полученной еще в матче молодежных сборных Дания - Россия, - армейца Юрия Жиркова и спартаковца Владимира Быстрова. Не нужны оказались Хиддинку вратари Сергей Овчинников («Динамо») и Вячеслав Малафеев («Зенит»), полузащитник Сергей Семак и нападающий Дмитрий Кириченко (оба - «Москва») и оба наших легионера - Андрей Каряка («Бенфика») и Иван Саенко («Нюрнберг»).

Возможно, к матчу против Хорватии 6 сентября, первому в европейском отборочном цикле, Хиддинк о ком-то изменит мнение. Однако пока голландец предложил нам такой вариант сборной. Осталось увидеть, как она сыграет. Хотя, если честно, неожиданностей ждать от нее вряд ли приходится. Но, может быть, Хиддинк думает по-другому?