Знакомые все лица?

ГУС Хиддинк, побывавший в прошлый уикэнд на трех матчах чемпионата России - «Торпедо» - ЦСКА, «Сатурн» - «Локомотив» и «Динамо» - «Зенит», объявил, что в расширенный список кандидатов в сборную входят 25 футболистов. Именно они, скорее всего, будут готовиться к товарищеской игре с Латвией 16 августа и к отборочной встрече ЧЕ-2008 с Хорватией 6 сентября, которые пройдут в Москве.

Когда Хиддинка спросили, кто ему больше всего понравился, голландский тренер уже в который раз умело ушел от ответов на прямые вопросы и, как партизан, не выдал ни одной фамилии. «Просмотр множества дисков и кассет с играми российских футболистов дал мне многое, но большую часть информации я почерпнул, понаблюдав за ними воочию», - сказал Хиддинк, не пожелавший уточнить детали и заметивший лишь, что есть и положительные выводы, и повод для критики. Но разобраться в деталях можно и без него. Итак, что же увидел голландский специалист в конце прошлой недели в Москве.

Что с вратарями?

ЦСКА, главный фаворит чемпионата и главный поставщик игроков для сборной, сыграл вничью с «Торпедо», аутсайдером первенства. Мог и уступить. Если бы это произошло, половина вины легла бы на вратаря армейцев Игоря Акинфеева, пропустившего гол после дальнего удара торпедовца Сергея Будылина. К сожалению, это не первая ошибка молодого голкипера в последних матчах, поэтому Хиддинку предстоит всерьез подумать над тем, кому отдать место в воротах сборной. Казалось бы, нет проще выбора: вратарь «Динамо», опытный Сергей Овчинников, который не раз подтверждал свой высокий уровень, мог бы выйти на поле в матчах и против Латвии, и против Хорватии, но...

Хиддинк говорил, что не видел инцидента с участием Овчинникова, когда вратарь «Динамо» устроил грандиозный скандал во время матча против «Москвы» (1:1) 23 июля. Поводом послужило неправильное, по мнению голкипера, назначение углового, за что досталось судье Игорю Захарову. Результат - удаление и дисквалификация.

Кто-то скажет, с кем не бывает. Но поступок Овчинникова вовсе не нерв­ный срыв, хотя ему и раньше доводилось отбывать наказание за физическое воздействие на арбитра и нецензурную брань в его адрес. Голкипер по-своему решил свои проблемы в «Динамо», где футболисты почти четыре месяца не получали зарплату. Овчинников отказался спасать команду, хозяева которой не выполняют обязательств. Да, собст­венно, никто уже и не знает, является ли глава компании Fedcom Алексей Федорычев по-прежнему владельцем клуба, в который он, по некоторым оценкам, вложил около 100 млн. долларов. Дисквалификация (5 матчей как минимум) лишит Овчинникова игровой практики - зачем такой вратарь нужен Хиддинку? А кого брать, кроме Акинфеева? Вячеслава Малафеева из «Зенита»? Или Дмитрия Бородина из «Торпедо»? Узок круг кандидатов. Но, может быть, знаменитый голкипер Ринат Дасаев, назначенный на прошлой неделе тренером вратарей сборной, поможет Хиддинку разобраться?

Что с обороной?

НЕ МЕНЕЕ скуден и выбор защитников. В большинстве клубов премьер-лиги главные роли в обороне играют иностранцы. Взять хотя бы «Спартак», «Локомотив» или «Зенит». Вся надежда на игроков ЦСКА - проверенных Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких. Беда только в том, что и они не блещут в последнее время стабильностью, да и в мастерстве по сравнению со счастливым для них 2005 г., когда армейцы выиграли Кубок УЕФА, не прибавили.

Заметно сдал и универсал Алексей Смертин, которого еще не так давно считали вполне достойным «Челси». Кто остается? Ветеран Вадим Евсеев из «Локо», его одноклубник Дмитрий Сенников, сегодня чаще остающийся в запасе, Денис Колодин из «Динамо», которое борется за выживание, да Александр Анюков из «Зенита» - единственный, кто проводит этот сезон на более-менее приличном уровне. Знает ли Хиддинк, как склеить осколки в единое целое? Вопрос.

Что с атакой?

ПО ЛОГИКЕ вещей, атака не должна вызывать особого беспокойства у Хиддинка. В сборной неплохо себе зарекомендовали питерцы Александр Кержаков (в минувшем туре он забил красивый гол в ворота «Динамо») и Андрей Аршавин. Дмитрий Сычев из «Локомотива» пока не блещет, но его старания хватило бы на десятерых. Много для диспетчера (уже 9 голов) забил в этом сезоне Дмитрий Лоськов («Локомотив»). По шесть мячей на счету Романа Павлюченко из «Спартака» и Дмитрия Кириченко («Москва»). Прорвало Павла Погребняка из «Томи», сделавшего в матче против «Рубина» свой первый в карьере хет-трик (Хиддинк, правда, не видел). Все это хорошо.

Плохо же то, что все игроки, кроме, пожалуй, Лоськова и капитана «Спартака» Егора Титова, стабильной игры не показывают. Кто знает, когда теперь забьет Кержаков и не оказались ли три гола Погребняка в одном матче счастливой случайностью. Точно не Хиддинк. Но именно он через считаные дни должен назвать состав. Любопытно, пойдет ли голландец проторенной тропой, пригласив в сборную проверенных футболистов, или, как он это делал в Корее и Австралии, устроит ей встряску? Последнее не помешало бы.