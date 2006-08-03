Качели Дмитрия Сычева

ЗВЕЗДА Сычева на российском футбольном небосклоне взошла четыре года назад на чемпионате мира в Японии. Он был признан лучшим игроком нашей команды и в награду от одной нефтяной компании получил автомобиль «порше». Перспективно выглядел и отъезд Дмитрия из «Спартака» во французский «Марсель». Но там что-то не заладилось, и руководители московского «Локомотива» Сычева выкупили. А тот сразу доказал, что потраченные на него немалые деньги даром не пропали. Два года назад Дмитрий помог «Локомотиву» стать чемпионом. К повторению этого крупного успеха все шло и в минувшем сезоне.

Увы, в августе прошлого года Сычев получил в Казани серьезную травму и на 8 месяцев выбыл из строя. Но немецкие врачи в прямом смысле слова поставили его на ноги. Весной Сычев вернулся и в «Локомотив», и в сборную.

Какой же русский не любит быстрой езды?

- ДМИТРИЙ, вы предупредили, что не любите говорить о личной жизни. А как относитесь к оценке вашей игры тренерами, партнерами, поклонниками?

- Считаю самым строгим и объективным судьей прежде всего себя. Хотя конечно же всегда внимательно выслушиваю мнение других - в первую очередь тренеров, партнеров.

- Вы очень популярный в России футболист. Сначала вас готовы были носить на руках фанаты «Спартака», теперь «Локомотива». Причем от вас не отворачиваются и спартаков­ские болельщики. Известность мешает или, наоборот, помогает вам жить?

- Если бы я играл, например, в «Зените» или в «Рубине», то в Санкт-Петербурге или в Казани, наверное, был бы более известен, чем в Москве. Здесь выступают шесть клубов премьер-лиги, и болельщикам пяти из них вряд ли интересно общение со мной. Если я кому и дорог, то, скорее всего, только фанатам «Локо», и их внимание очень ценю. Зимой, когда я лечился в Германии, они не знали адрес клиники, тем не менее провели акцию в мою поддержку. А когда я вернулся в Москву, передали мне трогательное послание. А еще подарили мне звезду, открытую ими на небосклоне.

Словом, от известности не страдаю. Мою жизнь она не осложняет. Бывает - даже выручает. Я любитель быстрой езды и нередко превышаю скорость. Когда меня останавливает инспектор, то интересуюсь, за какую команду он болеет. Если за «Спартак», «Динамо» или ЦСКА, то пощады не жду, а другие проявляют ко мне снисхождение. Не отказываюсь в общественных местах раздавать автографы. Главное, чтобы это были ненавязчивые люди.

- О прошлогодней травме в Казани, наверное, вспоминаете с ужасом? По этой причине теперь не боитесь вступать в единоборства?

- Травма и лечение изменили меня и как человека, и как игрока. Сейчас по-иному стал смотреть на некоторые вещи. На поле, с одной стороны, стал играть осторожнее, а с другой - бережливее относиться к игре партнеров, к голевым моментам. А вообще-то, выходя на поле, о плохом не думаю. В борьбу вступаю без колебаний.

От добра добра не ищут

- ВЫ ВЕРНУЛИСЬ не только в «Локомотив», но и в сборную. На ваш взгляд, у Хиддинка есть возможность не на словах, а на деле решить задачу, поставленную РФС перед ним и перед сборной России, - не просто выиграть путевку на чемпионат Европы-2008, но и выступить на нем успешно?

- Я оптимист. У нас немало способных футболистов, а Хиддинк, судя по его работе со сборными Кореи и Австралии, высококлассный тренер, умеющий из личностей создать коллектив единомышленников.

- Почему же тогда наших способных футболистов перестали приглашать за рубеж?

- О планах зарубежных тренеров ничего сказать не могу. Возможно, они наслышаны о том, что в России футболисты получают хорошую зарплату, и далеко не каждый согласится уехать за границу. К тому же, если ехать, то только в ведущий клуб, а не в команду среднего уровня, в которой можно потерять время. Мне, например, грех жаловаться на отъезд в «Марсель». Там я получил возможность узнать, что такое европейский менталитет, поиграть в Лиге чемпионов. Однако я там не закрепился и вправе считать, что игра во Франции оказалась не такой успешной, как я надеялся, когда подписывал контракт. Словом, что-то нашел, а что-то и потерял. А у других ребят может сложиться и хуже. Поэтому зачем же от добра искать добра? И видимо, об этом знают зарубежные тренеры.

- Что думаете о скандале в Италии?

- Справедливо, что махинаторы наказаны. А с другой стороны, пострадали и безвинные люди - болельщики, игроки, в том числе чемпионы мира. Разве не обидно, что из Лиги чемпионов выбыл такой гранд европейского футбола, как «Ювентус»?

- А у нас такое возможно?

- Думаю, такие скандалы нам не грозят. Российский футбол чище. Случаются ЧП, но не до такой же степени, чтобы дело доходило до суда.