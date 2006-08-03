Раба любви

ЕЙ, КОНЕЧНО, приятно, но, как утверждает Станислава, для нее это не главное. Главным остается плавание. По крайней мере, до олимпийского Пекина-2008. Чемпионкой в плавании на спине Комарова могла стать еще на прошлых Играх в Афинах, однако завоевала всего лишь «серебро». Между прочим, лучший среди российских пловцов результат. Беда в том, что с тех пор результаты спортсменки покатились под гору. Кто-то объясняет это подхваченной Стасей звездной болезнью. Кто-то - тем, что она больше думает не о целенаправленной подготовке, а о коммерческих турнирах и разного рода премиальных.

Хотя разве корректно упрекать в стремлении заработать своим мастерством девчонку, выросшую без отца? Ее мать, воспитательница детского сада, не могла на свою зарплату вдоволь прокормить дочь, и с 14 лет Станислава сама стала кормилицей в семье. Затем возникли и другие интересы: шопинг, кино, дискотеки в ночных клубах. Но не эти увлечения привели к проблемам в бассейне. Как утверждают в наших «плавательных» кругах, виной всему то обстоятельство, что Стася попросту потеряла голову от... любви! Барышня она откровенная и с чувством юмора. Когда Комарову спрашивают, не помеха ли большому спорту личная жизнь, Станислава отвечает, что одно другому не мешает.

Удивительно, но с началом ее романа ничего не складывается на водной дорожке и у возлюбленного Стаси - экс-рекордсмена мира брассиста Дмитрия Коморникова. Во всяком случае, на проходящем сейчас в Будапеште чемпионате Европы по водным видам спорта никто на «сладкую парочку» серьезно не ставит. А может, зря? Говорят же, что любовь бывает злой...