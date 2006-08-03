Казань, хитрые татары, лошади и бега…
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]
- У ВАС что, есть секретные лошади и секретные конюшни? - спрашиваю у Рашита Шайхутдинова, заместителя председателя оргкомитета финала Кубка мира для лошадей рысистых пород.
- У каждого хозяина конюшни есть свои секреты... - щурится в широкой улыбке хитрый татарин. - Ну а если серьезно, мы имеем 12 конюшен на 408 лошадей, общежитие на 12 человек. Допинг-контроль - единственный в России. И не только для лошадей, но и для людей. Казанский ипподром может проводить соревнования при искусственном освещении. И те люди, которые приезжали, наблюдали ночные скачки...
В этом году на мировую арену международных бегов «темной лошадкой» выскакивает Казань. И июньские соревнования были лишь разминкой перед главным испытанием. 30 августа в столице Татарстана впервые в истории российского конного спорта пройдет самое престижное и значимое соревнование летнего мирового сезона для лошадей рысистых пород - финал Кубка мира. Из всех российских ипподромов именно Международный конно-спортивный комплекс «Казань» был выбран представителями Европейского Союза по лошадям рысистых пород (UET) для приема лучших лошадей и наездников со всего мира.
Соревнования предназначены для меринов и кобыл от 4 до 10 лет, выбранных во время отборочных состязаний в США, Швеции, Италии, Франции и в самой Казани. Призовой фонд в 300 тыс. евро разыграют 14 участников. Кроме главной награды предусмотрены приз «Золотая подкова» с призовым фондом в 3 млн. руб., приз Президента РТ с призовым фондом 3 млн. руб. и другие недешевые стимулы...
Впервые конные ристалища для лучших рысаков Европы и США состоялись в 1995 году. Тогда объединили усилия ипподромы Германии (Гельзенкирхен) и Швеции (Егерсро и Стокгольм). В 2000 г. к ним присоединились ипподромы Италии (Милан) и Франции (Пари Винсен), а в 2002 г. эти состязания трансформировались в Кубок мира для лошадей рысистых пород (World Cup Trot). С января 2006 г. Россия также стала членом UET.
Вице-президент Ассоциации развития коневодства рысистых пород Алла Ползунова особо подчеркнула: «Последний раз, когда в России видели лучших лошадей Америки, был 1965 год. Аналогов Казанскому ипподрому нет. Это признал весь мир. На открытии ипподрома в прошлом году он был апробирован лучшими лошадьми и лучшими наездниками мира».
Откровенно ликовали участники пресс-конференции по случаю проведения Кубка мира - первый заместитель министра сельского хозяйства Татарстана Минсагир Нуртдинов, заместитель председателя оргкомитета финала Кубка мира Рашит Шайхутдинов и первый заместитель мэра Казани Рустам Нигматуллин. Они с гордостью говорили о том, как участники казанских заездов из соседнего, очень самостийного государства, признавались, что «у вас лошади живут лучше, чем у нас люди»...
Тем временем уже прошли отборочные соревнования в Италии и Швеции. В ближайшее время отборочные туры состоятся в Казани (4 августа), Мидоуландсе, США (5 августа), Кань Сю Мер, Франция (10 августа). В финале выступят 9 лошадей из Европы, 3 лошади из США и 2 лошади из России.
30 августа в Казани ожидают руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова, президента Федерации конного спорта России Геннадия Селезнева, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, президента Российского фонда культуры Никиту Михалкова, министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, технического директора крупнейшего ипподрома мира «Пари Винсен» Ж. Шартье, конезаводчиков из Швеции, Италии и США.
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