Казань, хитрые татары, лошади и бега…

- У ВАС что, есть секретные лошади и секретные конюшни? - спрашиваю у Рашита Шайхутдинова, заместителя председателя оргкомитета финала Кубка мира для лошадей рысистых пород.

- У каждого хозяина конюшни есть свои секреты... - щурится в широкой улыбке хитрый татарин. - Ну а если серьезно, мы имеем 12 конюшен на 408 лошадей, общежитие на 12 человек. Допинг-конт­роль - единственный в России. И не только для лошадей, но и для людей. Казанский ипподром может проводить соревнования при искусственном освещении. И те люди, которые приезжали, наблюдали ночные скачки...

В этом году на мировую арену международных бегов «темной лошадкой» выскакивает Казань. И июньские соревнования были лишь разминкой перед главным испытанием. 30 августа в столице Татарстана впервые в истории российского конного спорта пройдет самое престижное и значимое соревнование летнего мирового сезона для лошадей рысистых пород - финал Кубка мира. Из всех российских ипподромов именно Международный конно-спортивный комплекс «Казань» был выбран представителями Европейского Союза по лошадям рысистых пород (UET) для приема лучших лошадей и наездников со всего мира.

Соревнования предназначены для меринов и кобыл от 4 до 10 лет, выбранных во время отборочных состязаний в США, Швеции, Италии, Франции и в самой Казани. Призовой фонд в 300 тыс. евро разыграют 14 участников. Кроме главной награды предусмотрены приз «Золотая подкова» с призовым фондом в 3 млн. руб., приз Президента РТ с призовым фондом 3 млн. руб. и другие недешевые стимулы...

Впервые конные ристалища для лучших рысаков Европы и США состоялись в 1995 году. Тогда объединили усилия ипподромы Германии (Гельзенкирхен) и Швеции (Егерсро и Стокгольм). В 2000 г. к ним присоединились ипподромы Италии (Милан) и Франции (Пари Винсен), а в 2002 г. эти состязания трансформировались в Кубок мира для лошадей рысистых пород (World Cup Trot). С января 2006 г. Россия также стала членом UET.

Вице-президент Ассоциа­ции развития коневодст­ва рысистых пород Алла Пол­зунова особо подчеркнула: «Последний раз, когда в России видели лучших лошадей Америки, был 1965 год. Аналогов Казанскому ипподрому нет. Это признал весь мир. На открытии ипподрома в прошлом году он был апробирован лучшими лошадьми и лучшими наездниками мира».

Откровенно ликовали уча­стники пресс-конференции по случаю проведения Кубка мира - первый заместитель министра сельского хозяйства Та­тарстана Мин­сагир Нуртдинов, заместитель председателя орг­комитета финала Кубка мира Рашит Шайхутдинов и первый заместитель мэра Казани Рустам Нигматуллин. Они с гордостью говорили о том, как участники казанских заездов из соседнего, очень самостийного государства, признавались, что «у вас лошади живут лучше, чем у нас люди»...

Тем временем уже прошли отборочные соревнования в Италии и Швеции. В ближайшее время отборочные туры состоятся в Казани (4 августа), Мидоуландсе, США (5 августа), Кань Сю Мер, Франция (10 августа). В финале выступят 9 лошадей из Европы, 3 лошади из США и 2 лошади из России.

30 августа в Казани ожидают руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава Фетисова, президента Федерации конного спорта России Геннадия Селезнева, президента Федерации хоккея России Вла­дислава Третьяка, президента Российского фонда культуры Никиту Михалкова, министра сельского хозяйства Алек­сея Гордеева, технического директора крупнейшего ипподрома мира «Пари Винсен» Ж. Шартье, конезаводчиков из Швеции, Италии и США.