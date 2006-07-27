Нужна ли лига «Спартаку»?

Великолепная шестерка

ДОЛГИЕ годы футбоaльные клубы в Европе делились на три категории: богатые (с бюджетом от 100 млн. долл. и выше), не очень богатые (до 100 млн.) и совсем бедные (менее 40 миллионов). С недавних пор к ним прибавилась еще и четвертая - «нувориши» из бывшего СНГ, которые по темпам роста своих бюджетов во много раз опережают самых богатых - «Реал», «Манчестер» и даже «Челси». Пока новых футбольных богачей с Востока немного: два украинских («Шахтер» и киевское «Динамо») и четыре российских (ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит»). Неофициальным лидером этой шестерки уже давно считается донецкий «Шахтер», имеющий хозяина, а по совместительству финансового владыку всего Донбасса - Рената Ахметова.

Мало того, что «угольный король» сумел, невзирая на ожесточенное сопротивление всего Запада и половины Украины, привести созданную им «Партию Регионов» к победе на выборах, так еще нашел деньги на создание самого богатого клуба в Восточной Европе. И он же оказался единственным из футбольных боссов, не побоявшимся озвучить реальную цифру бюджета своего клуба - 84 млн. долларов. Это намного больше, чем у чемпионов Бельгии, Голландии, Португалии. Лишь немного уступает «Шахтеру» его заклятый соперник в футбольном бизнесе - киевское «Динамо» с бюджетом, который оценивается приблизительно в 80 миллионов.

Еще в прошлом году самым богатым клубом в России считалось московское «Динамо» с ориентировочным бюджетом в 60 миллионов. Но потом у владельца клуба Федорычева появились проблемы с наличностью, которые едва не поставили «Динамо» на грань краха, наглядно показав всем, что для владения клубом мало быть мультимиллионером, притом торгующим дешевыми химическими удобрениями, а не нефтью, как все приличные олигархи. Нелегкие времена пришлось пережить и самой успешной российской команде ЦСКА, которая вдруг лишилась спонсорской поддержки от «Сибнефти», приносившей 18 млн. долл. ежегодно.

Правда, благодаря ловкости и предприимчивости президента ЦСКА Гинера клубу быстро удалось заткнуть зияющую брешь в бюджете и сохранить его на прежнем уровне - 55 миллионов. Если вспомнить, что точно с такими же трудностями в начале сезона столкнулись еще два «богача» - «Локомотив» и «Зенит» (бюджеты примерно по 50 млн.) - то приходится констатировать, что сегодня в российском футболе остался только один абсолютно благополучный клуб - «Спартак». (Сумму бюджета которого эксперты оценивают от 65 до 70 млн. долларов).

Шестой миллиардер

ЕЩЕ три года назад «Спартак» едва сводил концы с концами, существуя на личные деньги его тогдашнего президента Андрея Червиченко. За что миллионы «красно-белых» фанатов до сих пор поминают его недобрым словом. Реанимация «Спартака» началась пару лет назад, когда к управлению команды пришли люди из самой аполитичной из нефтяных компаний - «Лукойла» во главе с ее вице-президентом Леонидом Федуном.

Так в мировом футболе сложилась уникальная ситуация, когда клуб возглавил не владелец компании, а один из его замов. Что поделать, если руководитель «Лукойла» г-н Алекперов принадлежит к той незначительной группе мужского населения, которые не обожествляют спорт и футбол в частности. К счастью, в правлении «Лукойла» оказался один болельщик, которому судьба определила стать спасителем гибнущего «Спартака».

В отличие от своего невезучего предшественника, Федун никогда не испытывал денежных проблем. Если верить журналу «Форбс», к началу 2006 г. его состояние достигло отметки 2 млрд. долларов. Благодаря этому он смог войти в узкую группу супербогатых владельцев футбольных клубов, став шестым футбольным миллиардером после Р. Абрамовича («Челси»), Берлускони («Милан»), Глэзера («Манчестер Юнайтед»), Моратти («Интер») и Ахметова («Шахтер»). Однако будучи самым «бедным» из «шестерки», Федун пока вкладывает в «Спартак» очень осторожно. Обжегшись раз на горячем молоке (купив форварда-пустышку Кавенаги за рекордную на тот момент сумму в 11,5 млн.), он с тех пор дует на всю воду, которую пьет.

В результате процесс покупки каждого игрока превращается в настоящий шпионский триллер, предугадать развязку которого не может никто. Федун ведет торг до последней минуты, стараясь сбить цену до минимума, чем сильно отличается от своих собратьев-миллиардеров. Те, как правило, готовы переплачивать десятки миллионов ради нужного им игрока. Зато если бюджет «Спартака» и дальше будет расти такими же темпами, как сейчас, то, как предсказывают наши эксперты, уже к 2010 г. он превысит отметку в 100 млн. долларов. Если, конечно, к тому времени Федун останется в «Лукойле», а цены на нефть будут и дальше расти!