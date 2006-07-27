Головоломка для Хиддинка
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Константин КЛЕЩЕВ, «Советский спорт ФУТБОЛ» – специально для «Аргументы i время» ]
ГОЛЛАНДЕЦ, еще в апреле подписавший двухлетний контракт на 4 млн. евро, провел в России - в Москве и в Санкт-Петербурге - три дня. Увидел красоты обеих столиц, побывал на месте своей будущей работы на Лужнецкой набережной, где находится офис Российского футбольного союза. Узнал, что скоро у РФС будет новое помещение на Таганке. Посмотрел матч «Зенита» и ЦСКА, дал несколько ценных советов воспитанникам питерской «Смены». Затем укатил в Лондон на прощальный матч нападающего «Арсенала» Денниса Бергкампа.
Фавориты сдали?
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ от пребывания в России Хиддинк делиться не стал. Так что узнать, какими ему показались кандидаты в сборную, которых он увидел во время матча на стадионе «Петровский», не удалось. Но вряд ли зрелище вызвало у него восторг - обычная средняя игра. И догадаться, что его участники - фавориты премьер-лиги, Хиддинк мог только по подсказке своего помощника Александра Бородюка, по совместительству тренера молодежной сборной России (другим помощником будет бывший игрок ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев, работавший в последнее время тренером в Голландии).
В нашем чемпионате вообще что-либо трудно сегодня понять. Лидер, «Спартак» из Нальчика, играет не лучше и не хуже, чем год назад в первом дивизионе, но почти тем же составом берет очки у вроде бы более классных команд. Это дает повод считать, что в нынешнем сезоне фавориты - ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» - сдали. Особенно тревожно за ЦСКА и «Спартак», участников Лиги чемпионов. Лидеры армейцев - бразильцы Карвальо и Вагнер - спят и видят себя в сильном европейском или бразильском клубе. Там проще, чем в России, привлечь к себе внимание нового тренера сборной. Еще один бразилец, главный бомбардир армейцев Жо (13 голов), тоже вряд ли думает по-другому. Хорвата Ивицу Олича совсем не устраивает роль элитного запасного, как и серба Милоша Красича. Все это не может не сказываться на игре нашего чемпиона, в последних трех матчах набравшего всего два очка. Впрочем, от своего прошлогоднего графика армейцы не отстают.
Как и «Спартак», который, как и в прошлом сезоне, мог бы иметь 24 очка после 13 матчей, если бы не упустил победу в последних двух встречах в Томске (2:2) или в Лужниках в матче с «Сатурном» (1:1). Тем не менее положение красно-белых хуже, чем у ЦСКА. Армейцы рано или поздно игру наладят, а вот когда закончится перестройка у «Спартака», не знает, наверное, даже его главный тренер Владимир Федотов. После увольнения Александра Старкова, бывшего главного, именно ему поручено вернуть команде прежний фирменный стиль.
«Динамо» висит на волоске
ХИДДИНК пока далек от наших проблем. Но рано или поздно вникать придется - хотя бы понять, почему «Динамо», потратившее десятки миллионов долларов за последние два года, борется за выживание в премьер-лиге. А ведь за этот клуб играет полдесятка кандидатов в сборную России. И что будет с «Динамо» с уходом его главного спонсора - компании FEDCOM и ее президента Алексея Федорычева? Кто из футболистов, купленных Федорычевым, останется? Продолжит ли работу главный тренер Юрий Семин? К сборной России, которая под руководством Хиддинка проведет первый товарищеский матч 16 августа против Латвии (отборочная игра ЧЕ-2008 против Хорватии 6 сентября), это прямого отношения не имеет, но на психологическом состоянии динамовцев-кандидатов в сборную не может не сказаться.
Трудности клубов и дефицит классных исполнителей - не единственные проблемы, с которыми Хиддинк столкнется в нашей стране. Большинство его российских коллег если не публично, как наставник ЦСКА Валерий Газзаев, то в кулуарах говорят, что иностранец сборной не нужен. Как он разберется в том, что мы и сами-то понять не можем? Да и времени у него в обрез. Вот и остается только верить, что голландец, умеющий приспосабливаться к любым условиям и обладающий твердым характером, добьется с Россией того же, чего он добился с Кореей (выход в полуфинал ЧМ-2002) и Австралией (1/8 финала на ЧМ-2006). Впрочем, хуже наверняка не будет, ведь наша сборная давно ничего не выигрывала.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес