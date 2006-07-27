Головоломка для Хиддинка

ГОЛЛАНДЕЦ, еще в апреле подписавший двухлетний контракт на 4 млн. евро, провел в России - в Москве и в Санкт-Петербурге - три дня. Увидел красоты обеих столиц, побывал на месте своей будущей работы на Лужнецкой набережной, где находится офис Российского футбольного союза. Узнал, что скоро у РФС будет новое помещение на Таганке. Посмотрел матч «Зенита» и ЦСКА, дал несколько ценных советов воспитанникам питерской «Смены». Затем укатил в Лондон на прощальный матч нападающего «Арсенала» Денниса Бергкампа.

Фавориты сдали?

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ от пребывания в России Хиддинк делиться не стал. Так что узнать, какими ему показались кандидаты в сборную, которых он увидел во время матча на стадионе «Петровский», не удалось. Но вряд ли зрелище вызвало у него восторг - обычная средняя игра. И догадаться, что его участ­ники - фавориты премьер-лиги, Хиддинк мог только по подсказке своего помощника Александра Бородюка, по совместительству тренера молодежной сборной России (другим помощником будет бывший игрок ЦСКА и сборной России Игорь Корнеев, работавший в последнее время тренером в Голландии).

В нашем чемпионате вообще что-либо трудно сегодня понять. Лидер, «Спартак» из Нальчика, играет не лучше и не хуже, чем год назад в первом дивизионе, но почти тем же составом берет очки у вроде бы более классных команд. Это дает повод считать, что в нынешнем сезоне фавориты - ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» - сдали. Особенно тревожно за ЦСКА и «Спартак», участников Лиги чемпионов. Лидеры армейцев - бразильцы Карвальо и Вагнер - спят и видят себя в сильном европейском или бразильском клубе. Там проще, чем в России, привлечь к себе внимание нового тренера сборной. Еще один бразилец, главный бомбардир армейцев Жо (13 голов), тоже вряд ли думает по-другому. Хорвата Ивицу Олича совсем не устраивает роль элитного запасного, как и серба Милоша Красича. Все это не может не сказываться на игре нашего чемпиона, в последних трех матчах набравшего всего два очка. Впрочем, от своего прошлогоднего графика армейцы не отстают.

Как и «Спартак», который, как и в прошлом сезоне, мог бы иметь 24 очка после 13 матчей, если бы не упустил победу в последних двух встречах в Томске (2:2) или в Лужниках в матче с «Сатурном» (1:1). Тем не менее положение красно-белых хуже, чем у ЦСКА. Армейцы рано или поздно игру наладят, а вот когда закончится перестройка у «Спартака», не знает, наверное, даже его главный тренер Владимир Федотов. После увольнения Александра Стар­ко­ва, бывшего главного, именно ему поручено вернуть команде прежний фирменный стиль.

«Динамо» висит на волоске

ХИДДИНК пока далек от наших проблем. Но рано или поздно вникать придется - хотя бы понять, почему «Динамо», потратившее десятки миллионов долларов за последние два года, борется за выживание в премьер-лиге. А ведь за этот клуб играет полдесятка кандидатов в сборную России. И что будет с «Динамо» с уходом его главного спонсора - компании FEDCOM и ее президента Алексея Федорычева? Кто из футболистов, купленных Федорычевым, останется? Продолжит ли работу главный тренер Юрий Семин? К сборной России, которая под руководством Хиддинка проведет первый товарищеский матч 16 августа против Латвии (отборочная игра ЧЕ-2008 против Хорватии 6 сентября), это прямого отношения не имеет, но на психологическом состоянии динамовцев-кандидатов в сборную не может не сказаться.

Трудности клубов и дефицит классных исполнителей - не единственные проблемы, с которыми Хиддинк столкнется в нашей стране. Большинство его российских коллег если не публично, как наставник ЦСКА Валерий Газзаев, то в кулуарах говорят, что иностранец сборной не нужен. Как он разберется в том, что мы и сами-то понять не можем? Да и времени у него в обрез. Вот и остается только верить, что голландец, умеющий приспосабливаться к любым условиям и обладающий твердым характером, добьется с Россией того же, чего он добился с Кореей (выход в полуфинал ЧМ-2002) и Австралией (1/8 финала на ЧМ-2006). Впрочем, хуже наверняка не будет, ведь наша сборная давно ничего не выигрывала.