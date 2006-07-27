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Алексей Тищенко: «В Пловдиве обошлись без плова»

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ТУРУНОВ ]

Алексей Тищенко: «В Пловдиве обошлись без плова»
Леша Тищенко в привычной позе победителя, фото REUTERS

- АЛЕКСЕЙ, теперь у вас есть полный комплект наград высшей пробы. Остались ли стимулы? Ради чего вам теперь выступать?

- Конечно, остались. В следующем году в Москве пройдет чемпионат мира, который будет одновременно отбором на Олимпийские игры. Хочется попасть еще на одну Олимпиаду и успешно там выступить. Ну и что, что у меня уже есть олимпийское «золото»? Победы, знаете, не приедаются.

- Но ведь еще есть не завоеванные вершины и в профессиональном боксе...

- Пока конкретных предложений не поступало, так что и думать в принципе не о чем. Если появятся хорошие, выгодные предложения, готов их рассмотреть. Думаю, что в профи у меня должно получиться, только вот еще удар подтянуть...

- Кто из профессионалов ваш кумир?

- Одного кумира не назову, нравятся отдельные приемы, манера поведения Роя Джонса-младшего, Кости Цзю. Чему-то у них учусь, подсматриваю.

- У Роя Джонса, кстати, при возвращении в свою весовую категорию возникли проблемы с весом. Вы перешли в более тяжелый вес - из 57 кг в 60 - тоже из-за похожих проблем?

- Да, в прошлом году просто мучился из-за сгонки веса. На чемпионате мира в Китае, к примеру, в то время как остальные отдыхали, мне приходилось тренироваться, днем ограничивался только чаем с бутербродами, а утром вообще работал натощак. А сейчас могу сходить в столовую три раза на дню и спокойно сделать нужный вес. В еде ни в чем себя не ограничиваю.

- А в Болгарии из местной кухни что удалось попробовать?

- К сожалению, ничего - сборная привезла своего повара, который нас и кормил. В основном супы разные, обед, например, состоял из специального жидкого супа и бутербродов с икрой. Вполне хорошее питание.

- Вы поездили по миру, попробовали кухню разных стран. Гастрономические пристрастия успели сформироваться?

- Нравится китайская кухня. Дома даже в китайские рестораны хожу. Знаете, есть такая белая рыба, наподобие сазана, в жареном виде - объедение! Мясные блюда уважаю, соусы различные, только не острые. И сам умею кое-что готовить, правда, из русской кухни. Плов, суп, картошка... Плов - наше семейное фирменное блюдо, меня его научила готовить мама.

- Своей семьей обзаводиться не надумали?

- У нас с подругой Нелли уже долго длится роман, но пока таких планов нет. Спорт у меня на первом месте.

- А подруга как относится к тому, что вас постоянно бьют на ринге?

- Как-как (смеется) - плохо! Переживает. Но от просмотра по телевизору моих боев не отказывается.

- Ваше серьезное «болгарское» рассечение брови ее наверняка не обрадует...

- Скоро все заживет. Мы с ней в августе поедем в Турцию - команда там будет проводить восстановительные сборы, многие будут с женами, а я - с подругой. Будем отдыхать.

- Насколько известно, вы оба - приверженцы экстремального отдыха?

- По возможности, да. Очень хочется попробовать что-нибудь эдакое в Турции, хотя в прошлый раз ничего особенного нам не предлагали. Например, хочется нырнуть с аквалангом, ни разу не пробовал!

- Неужели вам уже не хватает острых ощущений на ринге?

- Так ведь это все происходит во время отдыха, когда я на ринг не выхожу! Ну и ощущения все же несколько другие. С боксом не сравнить.

- Значит, на ринге вам уже скучно?

- Нет, не сказал бы. В новой категории еще не всех соперников изучил...

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