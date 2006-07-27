Татьяна Лебедева: «Ниже первого для меня мест нет»

Удар поддых

- ТАНЯ, а ведь тот ваш миллион в каком-то смысле вам боком вышел...

- Да уж, много разного я о себе прочитала и услышала после того, как в прошлом сезоне отказалась от участия в чемпионате мира в Хельсинки. Мол, за Россию в сектор не вышла, чтобы силы поберечь для победы в коммерческой серии «Золотой лиги» и сорвать джекпот в миллион долларов! Самым досадным было то, что формальное основание для кривотолков имелось. Травму ноги, из-за которой я снялась с чемпионата мира, получила как раз на предшествовавшем ему этапе лиги.

- Всеобщее разочарование усугубило и другое обстоятельство: ваша тогдашняя форма была столь высока, что никто не сомневался - чемпионкой станете именно вы.

- Я сама была уверена больше всех, что выиграю в Хельсинки в одну калитку и стану трехкрат­ной чемпионкой мира! Подумывала даже о новом мировом рекорде, но увы... Хочу, чтобы болельщики поняли мою логику: даже с травмой третье место, допустим, я бы взяла, но зачем мне это? Лично для меня ниже первого мест не существует!

- У вас будет возможность подтвердить свое кредо в олимпийском Пекине-2008. А пока вернемся к вашему прошлогоднему джекпоту. Как вы потратили выигранный миллион?

- Признаюсь, что потратила немного. Поначалу на кураже возникла безумная идея купить навороченную модель «Феррари» и рассекать на ней по любимому городу на Волге. Но тут же испугалась: зачем мне эта непреходящая головная боль? А вдруг уведут? И где я нормальный автосервис для такой машины отыщу? И потом, у нас в семье уже есть серебристый «мерседес», хорошая тачка. В общем, вместе с моим мужем Николаем мы решили инвестировать деньги в какой-нибудь перспективный проект, может быть, выкупить акции надежных и рентабельных компаний. Естественно, занимаемся этим мы не сами - помогают сведущие специалисты.

- ­Рассказы­ва­ют, что какую-то часть вы израсходовали на благотворительность...

- В этом смысле бросать деньги на ветер я не собиралась - они мне не с Луны свалились! Вложила их только туда, где была на сто процентов уверена, что их потратят честно и с толком, и я смогу это проконтролировать. Например, в ремонт детского садика, в который ходит моя четырехлетняя дочка Настя. Садик самый обычный, находится рядом с нашим домом, там крыша текла и окна совсем старые. Еще помогла дет­ско-юношеской школе, в которой сама когда-то занималась. Общеобразовательной школе в башкирском Стерлитамаке, где училась и откуда я родом.

- С вами постоянно работает в качестве тренера Вячеслав Александрович Догонкин, есть еще и личный менеджер, решающий организационные вопросы. Если это не тайна, сколько платите своим соратникам из призовых?

- Тренеру - от пяти до двадцати процентов, менеджеру - пятнадцать.

Кому отдают долги

- НАДО полагать, что количест­во друзей у вас в последнее время резко увеличилось. Часто в долг кому-нибудь даете?

- Часто просят, однако я, как правило, отказываю. Одолжить могу только самым близким.

- А кто они, не считая членов вашей семьи?

- Например, мой первый тренер Елена Михайловна Кошелева из Стерлитамака. Когда я была маленькой, денег в нашей семье не было. Мы со старшим братом росли без отца. Мама, всю жизнь проработавшая на стройке штукатуром-маляром, прокормить двоих детей не могла. И тогда Елена Михайловна взяла меня к себе жить. Спортивную экипировку и все остальное, что было нужно, на свою зар­плату мне покупала. Позднее мое решение уехать для дальнейшего совершенствования в Волгоград она поддержала, хотя с тех пор в спорте сама не работает. Елена Михайловна шьет платья на дому.

- Ваш супруг, тоже в прошлом легкоатлет, а сейчас тренер - человек, близкий вам по духу. Дочь Настя растет в счастливой и благополучной семье. Как думаете: займись она серьезно спортом, нашлись бы нынче для этого необходимые стимулы?

- Такие же сильные, какие были некогда у меня самой? Иногда мысли о том же приходят в голову, но четкого ответа я найти не могу...