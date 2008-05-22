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Великий и ужасный Илья Ковальчук

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ из Квебека, «Советский спорт» - специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Великий и ужасный Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (слева) и Алексей Морозов: мы сделали это!

Крест святого Михаила

 - ВОТ они, конёчки моего сына Илюши, которого я как раз в честь Муромца и назвала, - заботливо приговаривала в камеру Любовь Николаевна Ковальчук, держа в руках Bauer последней модели с желтыми шнурками. - Предлагаю их к употреблению.

 Ковальчук в тот момент находился в Кремле, на приеме у президента страны Дмитрия Медведева. Когда журналисты сказали ему, что болельщик готовится сжевать его обувь, Илья воспротивился: «Вот уж нет! Я к конькам долго привыкаю. Ни за что их на съедение не отдам. Я, может, через год в них еще один Чемпионат мира выиграю».

 Я помню, как матерился на Илью Ковальчука, сбегая с трибуны в конце четвертьфинала со Швейцарией, когда Ковальчук шарахнул соперника так, что тот чуть не отлетел в рай. «Это был чистый силовой прием. Но зачем было «убивать» швейцарца при счете 6:0 в вашу пользу?», - искренне недоумевал в микст-зоне пресс-атташе турнира, канадец Андре Брин.

 Тогда казалось, что Чемпионат мира для Ковальчука закончен. Ему могли выписать дисквалификацию на два матча. Я сам видел, как президент ИИХФ Рене Фазель, который родом из Швейцарии, был разозлен на Илью после матча. И если бы он настоял на суровом наказании Ковальчука, думаю, некоторые болельщики даже обрадовались бы.

 А что? Так можно восстановить казанскую тройку (Морозов, Зиновьев, Зарипов), которая в полуфинале с финнами (4:0) забила два гола. И избавиться от этого несносного Ковальчука, не забросившего пока ни одной шайбы на турнире, неуправляемого, как обезьяна с гранатой.

 Это удача, что форварда простили, - он пропускал только игру с финнами. Слава Славе Быкову, главному тренеру сборной, который проявил терпение и поставил Илью в состав. До 55-й минуты на Ковальчука многие болельщики и журналисты из России были готовы повесить всех собак и сделать его козлом отпущения за поражение в финале. Кто-то еще раз пообещал съесть коньки...

 А когда Ковальчук сделал дубль, мир вокруг него перевернулся. Сейчас читаю, что Илью признали почетным жителем Твери и вручат ему Крест святого Михаила Тверского. Думаю, это не последняя высокая награда форварду сборной России.

Дрим-тим на вырост

 - НЕУЖЕЛИ безголевая серия психологически на вас не давила?

 - Наверное, она больше давила на вас, журналистов, чем на меня. Самое важное, что мы победили во всех матчах на турнире. А то, что в финале забил именно я, - значит, преодолел эмоциональный барьер. И на следующем Чемпионате мира мои дела пойдут намного лучше.

 - Не показалось, что при счете 2:4 канадцы испугались возможной победы?

 - Скорее, они успокоились. Потому что хотели сохранить результат. Две шайбы в таком по накалу матче редко отыгрываются. Мы же верили, надеялись... И договорились в раздевалке, что будем больше бросать по «рамке» канадцев. Их голкипер Кэм Уорд - он ведь не железный. И, как видите, несколько шайб в его ворота заползло.

 - Неужели вы почувствовали, что сборная Канады нас боится?

 - Я думаю, канадцы больше всего не хотели играть в финале с нами. Мы и перед турниром победили их в товарищеском матче, и в составе у нас добавилось несколько человек. Так что Канада чувствовала явный дискомфорт.

 - Есть ощущение, что вы вошли в историю?

 - Будем верить, что она только начинается. Помните, вы спрашивали у меня в апреле, накануне моего 25-летия: «Нет жалости, что ты, Илья, до сих пор ничего не выиграл?» Так вот, наконец, большая победа пришла! Я провел самый важный матч в карьере.

 ...Последние слова Ковальчук обращал ко мне. В апреле, когда Илья прилетел из Атланты в Москву, чтобы присоединиться к сборной, я брал у него интервью в «Шереметьево-2». И задал вот такой неудобный вопрос. Ковальчук на него ответил - и тогда словами, и сейчас своей игрой. «Наша история только начинается!», - заметил Илья. И вправду, представьте, если к этой золотой команде на Олимпиаде в Ванкувере добавить Павла Дацюка, Евгения Малкина, Алексея Ковалева, Виктора Козлова, Сергея Гончара, Илью Брызгалова - какое это будет чудо, а не сборная!

 Главное ведь в победе в Квебеке - не только факт золота и лихо закрученная интрига финала. Главное - это перспектива нашего хоккея. Теперь мы можем не жить великим прошлым. У нас есть великое настоящее.

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