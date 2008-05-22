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Кого «отцепит» Хиддинк?

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Кого «отцепит» Хиддинк?
Фото С. ПРИВАЛОВА

 ПО РЕГЛАМЕНТУ Чемпионата Европы в официальной заявке, которую Российскому футбольному союзу предстоит отправить до 28 мая в УЕФА, должны быть 23 фамилии, в том числе три вратаря. 14 мая Гус Хиддинк огласил на специально созванной для этого пресс-конференции расширенный список из 25 человек. В нем, ко всеобщему удивлению, отсутствовал динамовский нападающий Александр Кержаков. Зато присутствовал полузащитник самарских «Крыльев Советов» Олег Иванов, еще никогда не приглашавшийся в сборную страны.

 «В принципе количество футболистов, с которыми мы планировали начать работу на заключительном этапе подготовки к Евро, могло быть разным - от 23 до 28, но решили остановиться на 25, - так Хиддинк объяснил свой выбор. - Мне нужно посмотреть, как футболисты будут работать. Как, например, они справятся с серьезными нагрузками. Или готовы ли молодые футболисты уже сейчас выступать на Чемпионате Европы. В любом случае опыт работы в национальной команде поможет им в будущем. Нельзя забывать, что очень скоро сборная начнет отборочный цикл чемпионата мира - 2010».

 «Вообще-то выбор Хиддинка логичен, - считает бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, ныне возглавляющий киевское «Динамо». - Меня удивило только отсутствие в списке Кержакова и Марата Измайлова («Спортинг» Лиссабон)».

Три «столба»

 Хиддинк так и не объяснил, почему в числе приглашенных на сбор (он начался 18 мая) не оказалось Кержакова. То ли форма динамовского форварда не устроила главного тренера сборной. То ли сказалась любовь Хиддинка к атлетичным нападающим, которых в списке оказалось трое - Роман Адамов («Москва»), Роман Павлюченко («Спартак») и Павел Погребняк («Зенит»). Поддерживать «столбов» Хиддинк призвал Дмитрия Сычева («Локомотив») и Андрея Аршавина («Зенит»), чья кандидатура вызывала серьезные сомнения. Напомню, что Аршавин получил в отборочном матче против Андорры «глупую» красную карточку и на Евро должен пропустить первые два матча (против Испании и Греции). Но, видимо, Хиддинк верит, что к последней встрече группового этапа - со Швецией - наша сборная сохранит шансы на выход в плей-офф. «Индивидуальное мастерство Аршавина не вызывает сомнений, поэтому мы и решили его пригласить», - сказал Хиддинк.

 «Хорошо, что все решает только Хиддинк. Если бы был российский тренер, у него было бы много советчиков. И я бы наверняка знал заранее, поеду или нет на Евро», - это слова самого Аршавина.

Три дебютанта

 КРОМЕ Олега Иванова впервые в сборную Хиддинка попали спартаковец Александр Павленко и Сергей Семак из «Рубина». Все трое способны сыграть на позиции разыгрывающего, которую в отборочных матчах занимал Аршавин. Понятно, что Хиддинк ищет ему замену. Очевидно и то, что кто-то из этой троицы на Евро не поедет - в принципе с ролью разыгрывающих при необходимости могут справиться и Игорь Семшов («Динамо») с Динияром Билялетдиновым («Локомотив»).

 Чтобы доказать Хиддинку свою нужность, у дебютантов есть десять дней. На бумаге выше шансы у опытного Семака, который провел за сборную 43 матча и забил 4 гола. Как будет на самом деле, знает только сам Хиддинк, который не раз уже удивлял всех неожиданными, а порой и парадоксальными решениями.

Три контрольных матча

 ДО ВСТРЕЧИ с испанцами (10 июня в Инсбруке) сборная России проведет три контрольных матча - с Казахстаном (23 мая), Сербией (28 мая) и Литвой (4 июня). «Нам предстоят очень хорошие встречи для получения серьезной игровой практики, - говорит Хиддинк. - К сожалению, не так много футболистов нашей сборной в последнее время проводили матчи повышенного накала».

 «Трудно сказать, кто не попадет в заявку, - говорит главный тренер «Сатурна» Гаджи Гаджиев. - Допустим, защитников всего шестеро плюс способный сыграть в обороне Роман Широков («Зенит»). Думаю, они останутся все, а хавбеков в этом списке довольно много».

 «Многое будет зависеть от физического состояния игроков, - считает Семин. - Команде предстоят тренировочный сбор и три контрольных матча, в ходе которых ситуация окончательно прояснится. Не исключаю, что среди 25 выбранных Хиддинком футболистов окажутся травмированные и список сократится автоматически».

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