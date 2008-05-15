Языческий правозащитник

Жертвы богам

- ПЕРЕД самым открытием Олимпийских игр в Пекине вам исполнится 31 год. Последняя возможность завоевать самую престижную золотую медаль...

- Выходит, что так. В Сиднее-2000 у меня была бронза, в Афинах-2004 - серебро. Хотя всегда считал и считаю, что в большом спорте существует только одно по-настоящему достойное место - первое. Именно к нему следует стремиться. Сейчас предстоит третья попытка, а Бог, говорят, троицу любит...

- Скажите, вы верующий человек?

- Конечно. Только я не христианин и не мусульманин.

- А кто же?

- Язычник.

- То есть молитесь не единому Богу, а символизирующим божественное начало скалам или деревьям?

- Ну, примерно так. У нашей семьи в Осетии есть свой священный куст в культовой роще Хетага, этаком природном храме одного из национальных небожителей. В разгар лета там отмечается древний народный праздник, и каждая семья приносит жертву такому вот кусту. Три пирога, кусок хорошей рыбы и три ребра барашка. По преданию, где-то очень высоко в горах есть еще одно удивительное святое место. Вскарабкавшимся туда храбрецам провидение якобы увеличивает силы в десятикратном размере. Жаль, что я там никогда не бывал...

- Под горку-то оно куда комфортнее.

- Кто бы спорил! Я же сноубордом в последние годы увлекаюсь. Даже спецмодель под себя заказывал, чтобы 180 кг веса спокойно выдерживала. Зимой по снежным склонам нашего Цейского ущелья на этой доске с удовольствием рассекаю.

Человек-гипс

- ЧТО в переводе на русский означает имя Тамерлан?

- «Победитель». На этом имени для меня, когда родился, бабушка по отцовской линии настояла. А надежды родных у нас должно оправдывать...

- Родные, близкие люди и есть ваши самые преданные болельщики?

- Разумеется, жена Алана, наш сынишка Артур, мой первый тренер Алик Бекузаров, лучший друг Хасан Бароев (если кто забыл, действующий олимпийский чемпион по греко-римской борьбе). Вообще же, когда выхожу на татами в каком-то важном международном турнире, считаю, что за плечами не только Владикавказ, Осетия, но и вся Россия. Ведь я же за честь своей страны в схватку вступаю.

- Рассказывают, что от травм, полученных в этих самых схватках, на вас живого места нет. Даже «жизнеутверждающим» прозвищем за глаза наградили: Человек-гипс.

- Кто бы мне в лицо так сказал...Действительно сложных повреждений пережил немало, только серьезных операций полдесятка перенес. В смысле здоровья профессия спортсмена - дело неблагодарное, порой - жестокое.

- В данной связи пойдет ли ваш маленький сын в будущем по стопам отца?

- С этим пока не загадываю. Если Артур выберет дзюдо, помогу. Если же что-то другое, противиться не буду. Моя главная мечта, чтобы он вырос порядочным человеком.

- А о собственном будущем, когда закончите спортивную карьеру, тоже не задумывались?

- Знаю совершенно точно, что тренером не буду. Никаких нервов для этого не хватит.

- Чем же в таком случае собираетесь заняться?

- У меня, между прочим, высшее юридическое образование, Владикавказский госуниверситет закончил. Потом по правовой тематике кандидатскую диссертацию защитил.

- Не исключено, стало быть, что начнете работать спортивным юристом?

- Почему бы и нет? Тем более что эта профессия сейчас должна быть особенно востребована. Поскольку в российском спорте юридическая база все еще очень и очень слаба.