//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Знакомьтесь: голкипер Овечкин

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ из Квебека, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Знакомьтесь: голкипер Овечкин

 – САША, как может не закружиться голова, когда вы, по мнению многих, – король хоккея? Приступы звездной болезни у вас бывают?

 – Если бы я в свои 22 года закончил с хоккеем, то, может, и начала бы кружиться голова. Ходил бы по своему домашнему музею, забитому трофеями, и зазнавался бы: «Вот какой я крутой!» Но что я выиграл в своей карьере? Только золото суперлиги с «Динамо» и титул чемпиона мира с «молодежкой». Чего сейчас-то звездить? Работать нужно.

 – Кстати, если подняли тему: какую частичку в вашем сердце занимает победа «Динамо» в сезоне-2004/05?

 – Очень большую. Это была лучшая команда в моей карьере. А когда мы взяли золото, то я куда-то улетел от счастья. Незабываемые чувства. Не сезон, а сказочное путешествие. Да что там, я и в НХЛ выступал в динамовских щитках. А когда новые давали, я по привычке на них писал шариковой ручкой – 32. Это мой игровой номер в «Динамо».

 – Вы хотели бы встретиться на чемпионате мира с Канадой?

 – Конечно. Интересная будет игра. Проверка боем для нашей команды.

 – Какая уж тут проверка? По формуле чемпионата такой матч может случиться только в полуфинале или финале.

 – Ну и что? Тем интереснее будет их победить.

 – Недавно уже победили – Канада была легко бита в Квебеке в товарищеской встрече (4:1).

 – Легко нам не было. Конечно, это не та великая битва, которая была у нас с канадцами в четвертьфинале турин­ской Олимпиады (2:0). Но и голыми руками Канаду не возьмешь. Сам я в том товарищеском матче на площадку не выходил. Но чувствовал с трибуны, как ребятам было тяжело. К тому же лед был очень плохого качества. Хорошо, что организаторы все-таки устранили эту проблему.

 – А чего не хватило, чтобы крупно победить Чехию во втором матче первого группового этапа? Обыграли-то ее на тоненького, только в овертайме (5:4).

 – Самое главное – победа. А уж с каким счетом – 5:4 или 10:0 – через пару лет никто и не вспомнит. Я не считаю, что мы должны были их громить. Все-таки это не аутсайдеры.

 – В команде понимали, что поединок с чехами был скрытым четвертьфиналом? Если мы занимаем первое место в группе после второго этапа, то в плей-офф, скорее всего, встретимся со Швейцарией или Белоруссией. Это куда проще, чем играть с теми же чехами или шведами.

 – Мы и так хорошо настраивались на Чехию. Это не какие-нибудь итальянцы и уж совсем не китайцы с японцами. Чехи выигрывали чемпионат мира, Олимпиаду. Мотивация у нас была запредельная.

 – Но если голкиперы Еременко и Варламов так и не сыграют в Квебеке? Не будет наша сборная жаться к своим воротам?

 – Это не наш случай. В команде столько опытных ребят, что все знают – мандраж приведет только к поражению.

 – А если еще и Бирюков сломается? Вы готовы по приказу Быкова встать в ворота?

 – Конечно, да. А что еще делать? Если это будет в интересах сборной…

 – Как обстоят у вас дела с учебой в РГУФКе?

 – Все хорошо, летом там появлюсь. А зимой, пока идет сезон НХЛ, я учусь дистанционно. Мне присылают задания по Интернету, и я их выполняю.

 – Опять будете сдавать по десять зачетов за лето?

 – А куда деваться? Но недолго осталось. Я уже на пятом курсе. Скоро диплом. Пока еще не решил, на кого буду сдавать. Есть два варианта – тренер или журналист. Видимо, выберу первое. Потому что, если второе, буду вместо вас задавать вопросы. Не хочу отбирать чужой хлеб. (Смеется.)

 – Но все-таки, зачем вам это, Саша? Жизнь ведь удалась. Контракт на 124 млн. долл. с «Вашингтоном», шикарное будущее. Диплом нужен тем, кто хочет строить карьеру, зарабатывать деньги.

 – То есть вы считаете, я не могу, как обычный человек, ходить в институт и защищать диплом? Я не хочу быть неучем. Для меня это дело принципа. Ну и потом, к вопросу о репортерстве, я люблю задавать вопросы. Кстати, я знаю, что великий тренер «Динамо» Владимир Юрзинов сам получил журналистское образование. Так что мне есть с кого брать пример.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

В разговоре с Трампом Зеленский сыграл роль придворного

Действующий президент США Дональд Трамп уже начал предвыборную борьбу со своим основным конкурентом Джо Байденом, бывшим вице-президентом страны. И пусть предстоящие выборы пройдут только через год, по мнению правительства Соединённых Штатов Америки, Трамп прибегает к силовому давлению на сына Байдена через представителей украинской власти, а именно Владимира Зеленского.

//В мире

Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Скабееву рассмешило выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Российская телеведущая Ольга Скабеева поделилась фотографиями со встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Она обратила внимание аудитории на лицо Зеленского после слов Трампа о Владимире Путине.

//В мире

Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

Два возможных сценария завершения войны в Донбассе раскрыл политолог из Киева

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский обозначил два вероятных сценария прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телеэфире.

//Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

//Общество

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

В России самые дорогие авиабилеты: реальность или миф?

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти, и действительно ли за границей летать дешевле? Разбирались «Аргументы Недели».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«Кому должен, всем прощаю»

«Кому должен, всем прощаю»

Среди беспокойных российских регионов выделяется небольшая Карелия, население которой немногим более 600 тысяч человек. В 2006 году тут произошли прогремевшие на всю страну беспорядки в городе Кондопога.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Шоу-бизнес

"Режим самоуничтожения": таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

"Режим самоуничтожения": таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

Таролог Марианна Абравитова заявила, что образ жизни известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой может привести её к трагическим событиям. По её мнению, "звезда" повторит судьбу Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

//В мире

Зеленский показал "символ агрессии" и обвинил Россию в войне против Украины

Зеленский показал "символ агрессии" и обвинил Россию в войне против Украины

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил России в вооружённом нападении на Украину. Глава государства вышел с пулей в руках и начал произносить речь.

//Новости партнеров

//В мире

Экс-глава СБУ предрек уничтожение войск Украины в Донбассе в случае удара ВКС РФ

Экс-глава СБУ предрек уничтожение войск Украины в Донбассе в случае удара ВКС РФ

Киевскую группировку в Донбассе ждет уничтожение, если Россия решит применить против нее свои Воздушно-космические силы. С таким заявлением выступил Игорь Смешко, бывший глава Службы безопасности Украины.

//Общество

Кипа из крокодиловой кожи может свести с ума

Кипа из крокодиловой кожи может свести с ума

На сайте ЦУМа продаётся кипа из крашеного крокодила. За 180 тысяч рублей. Скоро, похоже, и наперсные кресты будут делать из кожи крокодила. Бузовщина.

//Новости СМИ2

//Общество

Российский журналист назвал причину постоянного обсуждения Украины на ТВ

Российский журналист назвал причину постоянного обсуждения Украины на ТВ

Российский журналист Олег Кашин объяснил, почему на телевидении стали часто обсуждать события в Украине. По его словам, россияне хотят наблюдать за "непутёвым братом", который по неизвестной причине откололся от РФ и хочет стать частью Запада.

//В мире

Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН рассказал, почему после распада СССР страна не стала ядерной державой. По мнению нынешнего главы государства, Киев рассчитывал на иную расстановку приоритетов в мире.

//В мире

Знакомство с Латвией: тишина и покой в Энгуре

Знакомство с Латвией: тишина и покой в Энгуре

Энгуре – населенный пункт в северной части Латвии. Считается, что первые упоминания об этом удивительном крае датированы 1567 годом. До 17 века там селились ливы. На ливском языке «ongurs» означает «угорь». Так и прижилось это название. Энгуре.

//Политика

"Действительно неприятный эпизод", - Лаврова огорчает отказ Минска разместить российскую военную базу

"Действительно неприятный эпизод", - Лаврова огорчает отказ Минска разместить российскую военную базу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом характере отношений с РФ.

//В мире

Министр образования Латвии получает письма с угрозами

Министр образования Латвии получает письма с угрозами

Министр образования Латвии Илга Шуплинска рассказала латвийским СМИ, что получает письма с угрозами по поводу языковой реформы в школах нацменьшинств.

//Общество

В новосибирских школах запретили "звонки для учителя"

В новосибирских школах запретили "звонки для учителя"

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области выступила против заявления некоторых районных школ о том, что звонок дается только для учителя и предусматривает наказания школьникам за "рецидив".

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля

В Москве 15 человек спасли из пожара на территории Измайловского кремля

Минувшей ночью на востоке столицы в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж произошёл пожар. Отмечается, что возгорание возникло около трёх часов ночи.

//В мире

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский назвал темы, которые обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы и "полях" Генассамблеи ООН. По его словам, глава внешнеполитического ведомства сам подошёл к нему, чтобы познакомиться.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
5

России пришла «труба»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры