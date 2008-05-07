ЦСКА штурмом взял Мадрид

Оптимистическая трагедия



ЗА ПАРУ часов до финального поединка Евролиги между ЦСКА и «Маккаби» стало известно о том, что главный тренер Этторе Мессина подписал новый контракт с армейцами. Соглашение заключено по системе «1+1», то есть с возможностью последующего продления еще на один год. Таким образом были окончательно развеяны навязчивые слухи о скором уходе итальянского специалиста в «Барселону», которые будоражили российских болельщиков. Еще бы! За три года работы с ЦСКА Мессина трижды выводил его в финал самого престижного клубного турнира.

Вот и на сей раз все для команды под его руководством складывалось превосходно. ЦСКА прекрасно провел ТОП-16, досрочно заняв первое место в группе. Но вслед за этим семью Этторе Мессины постигло большое горе: его младшего брата признали неизлечимо больным. Самые известные врачи Италии и других стран отступились перед безнадежным диагнозом…

В те дни Этторе буквально разрывался на части. Его московский клуб начинал четвертьфинальную серию с греческим «Олимпиакосом», а наставнику необходимо было находиться дома, в Италии, вместе с самыми близкими. В течение недели он то и дело мчался в аэропорт и улетал к умирающему брату. Команда тренировалась без него. Мессина приезжал только на матчи. Консультировал игроков и помощников, потом вновь улетал.

Первый домашний матч с «Олимпиакосом» армейцы обескураживающе проиграли. Выход в «Финал четырех» впервые за последние годы оказался под угрозой. Чтобы спасти серию, ЦСКА необходимо было победить греков в Пирее. Подготовку к этой игре команда провела в отсутствие Мессины, но все время баскетболисты помнили о своем тренере. Знали, что успех в выездном матче обязательно придаст ему сил. И ЦСКА выстоял.

Через несколько дней брата Этторе не стало. Вряд ли кто забыл, что на заключительный матч регулярного чемпионата России с питерским «Спартаком» цеэсковцы вышли с траурными нашивками… «Так переживать друг за друга могут только в по-настоящему сплоченной семье, – скажет потом итальянский тренер. – Всех нас делало ближе не только безумное счастье побед, но и в горе мы были вместе. Я бесконечно благодарен своему клубу за помощь в тот период, когда случилась беда с моим братом. В ЦСКА меня поддержали, как родного человека».



Короля сыграла свита



КОНЕЧНО же Этторе Мессина востребован в любой из баскетбольных стран континента. Потому-то многие сомневались, когда он откровенно говорил о том, что ему нравится в России и уезжать из нее он не собирается.

«Нет лучшего места для работы, чем ЦСКА. Здесь лучшая организация, лучший менеджмент в Европе, – публично утверждал Мессина. – И заметьте: клубом руководят не десять человек, а всего два – президент Сергей Кущенко и генеральный директор Андрей Ватутин. Кроме того, по моему мнению, в ЦСКА проводится отличная селекционная работа. В отличие, например, от тех же «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса». Ошибки есть, без них никто не обходится, но они не фатальны. Наконец, в нашем клубе нет тренерской чехарды. Душан Ивкович проработал здесь три года, теперь вот три года я».

Но вернемся в майский Мадрид. Перед началом полуфинала ЦСКА – «Тау-Керамика» толпа телевизионщиков направляла камеры в одну точку. Поболеть за команду басков в День независимости страны приехал король Испании Хуан Карлос. Однако на огромном табло, установленном под сводами столичного дворца спорта, появилось изображение… Сергея Кущенко! Хотя в титрах он значился под именем испанского монарха. Кущенко, между прочим, в этот момент находился в компании «особо приближенных персон» – вице-премьеров Сергея Иванова и Александра Жукова.

Техническая накладка вызвала улыбку венценосца и позабавила темпераментную мест­ную публику. Но радовались мадридские инчас не очень долго. В этом тяжелом полуфинале ЦСКА одолел-таки «Тау» – 83:79. А героем матча стал Джон Роберт Холден. Именно он в концовке игры взял инициативу на себя и поражал кольцо соперников то из-за шестиметровой дуги, то со средней дистанции. Подстегнутый активностью русского американца, ЦСКА наконец-то включил скорость и ушел в отрыв.

Что удивляться, ведь это же город Холдена и его зал. Здесь 16 сентября прошлого года он принес России сенсационную победу в финале чемпионата Европы. Потому в таком же блистательном стиле Джей Ар действовал и в финальном матче Евролиги против «Маккаби». Достаточно вспомнить, как в начале треть­ей четверти с интервалом в каких-то 20 секунд он влепил два 3-очковых броска с одной и той же точки. И при этом постоянно «прессовал» центрового израильтян. В результате судьба чемпионского титула решилась в четвертой четверти, когда в течение почти четырех с половиной минут «Маккаби» не смог набрать ни одного очка. А ЦСКА все забивал и забивал!