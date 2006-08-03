Допинг: Россия теряет на нем и… выигрывает?

СТАЛО известно, что анализ допинг-пробы «А» 33-летней россиянки дал положительный результат на запрещенное вещество. От анализа пробы «В» Садова отказалась сама, и теперь ее «отлучение от сектора» будет, скорее всего, означать бесславный конец карьеры выдающейся спортсменки...

Конечно, резонанс от этих обидных для наших болельщиков, но частных случаев не идет ни в какое сравнение с самым крупным скандалом в истории велоспорта. От участия в завершающейся на этой неделе престижной многодневной гонке «Тур де Франс» в канун ее старта были отстранены все главные фавориты! В результате легендарная «Большая петля» изначально лишилась колоссальной части своей привлекательности.

В прошлом году закончилась эпоха великого американского гонщика Лэнса Армстронга, который одержал в «Туре» семь побед подряд и после седьмой ушел из спорта. Ожидалось, что именно соперничество двух призеров прошлогодней супермногодневки - итальянца Ивана Бассо, занявшего второе место, и немца Яна Ульриха, финишировавшего третьим, - станет основной интригой нынешнего «Тур де Франс». Но оба оказались «изгоями». Кроме них гонка потеряла и других очень сильных велосипедистов, также намеревавшихся сыграть партию первой скрипки: испанцев Франсиско Мансебо и Оскара Севилью, казахстанца Александра Винокурова...

Причиной санкций в отношении топ-гонщиков стало полицейское расследование деятельности испанского врача команды «Либерти Сегурос» Эуфеманио Фуэнтеса. Его обвинили в применении допинга в своей медицинской практике. Полиция Испании еще в мае обнаружила в его лаборатории оборудование для переливания крови, около сотни упаковок с замороженной кровью и немалое количество различных запрещенных препаратов. Услугами Фуэнтеса, как оказалось, пользовались несколько десятков профессиональных велогонщиков.

Ни двукратный чемпион мира Ян Ульрих, выигравший «Тур» в ­1977‑м, ни победитель последнего «Джиро д'Италия» Иван Бассо, как и никто другой из отстраненных, пока формально не обвиняются в применении допинга. Однако очевидно, что обвинения последуют очень скоро: существуют неоспоримые доказательства их «контактов» с опальным доктором. Кто-то обращался к нему за консультацией, кто-то покупал медикаменты. Когда разразился скандал, в немецкой прессе был опубликован список препаратов, которыми ушлый Фуэнтес якобы снабжал Ульриха. На что врач германской профессиональной велогруппы Лотар Хайнрих выразил полное недоумение:

- Заявления о том, что Ян применял гормоны роста или тестостерон во время «Тур де Франс»-2005, звучат просто смешно. Если бы это было правдой, Ульрих обязательно попался бы на первом же допинг-тесте. А он прошел их в супермногодневке не один, не два, и даже не три...

Для 32-летнего Ульриха доказательство его вины наверняка обернется окончанием карьеры. Ведь немец в 2003 г. уже был дисквалифицирован за употребление амфитаминов. Повторная дисквалификация в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом автоматически станет пожизненной. Пока же самое неприятное в этой истории то, что на гонщиков на все время расследования брошена тень подозрения.

Складывается впечатление, что борьба главы Всемирного антидопингового агентства канадца Дика Паунда за чистоту спорта сводится к тому, чтобы замарать именитых спортсменов. Именно с его подачи в мировом спорте фактически отменена презумпция невиновности. Но чище ли он стал после самоубийства замученного антидопинговыми службами, но так ни разу не пойманного на нарушениях талантливейшего итальянского гонщика Марко Пантани? Или после голословных обвинений в адрес того же Лэнса Армстронга? Кстати, Армстронг, только что признанный в США «атлетом года», стал первым, кто открыто потребовал увольнения Дика Паунда - за разнузданную травлю спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

По иронии судьбы, массовый отсев наиболее реальных претендентов на победу в «Туре»-2006 неожиданно открыл дорогу к ней российским гонщикам. Например, Денис Меньшов, лауреат прошлогодней испанской «Вуэльты», всерьез рассчитывает на такой же титул и после финиша на Елисейских полях в Париже. Доживем до воскресенья - узнаем.