Сколько стоит футбольный судья

Как было и есть

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ футболе о коррупции всерьез заговорили уже в 70-х. Тогда подкуп игроков и судей шел на полуофициальном уровне и был санкционирован свыше.

Известный спортивный журналист Аркадий Галинский вспоминает: «Я в 1971 г. не остался смотреть в Одессе матч между «Днепром» и «Черноморцем». Когда мы ехали в автобусе «Днепра» из Кишинева в Одессу, футболистов в дороге проинформировали о распоряжении Спорткомитета УССР, которое заключалось в том, чтобы «Черноморец» матч проиграл.

Сегодня результаты некоторых матчей утверждаются на своеобразных торгах. Товаром на них служит в том числе и сговорчивость судей.

Экономить на «работе с арбитром» не принято. Всегда существует риск, что с ним успеет договориться соперник. За что платят судье? За удаленного игрока, за результат. Допустим, команда точно знает, что судья ею куплен. И, соответственно, игроки очень грамотно и артистично валятся в штрафной площадке соперника, даже если их никто не трогает. А судья дает пенальти.

Иногда разыгрываются настоящие многоходовки: одна команда, зная, что будет играть с другой через две игры, заранее приезжает к арбитру и просит удалить одного человека из команды соперника так, чтобы его не было на будущей игре. Судья дает намеченной жертве красную карточку, после чего игрок пропускает пять матчей. Так команда лишается на это время лидера.

По мнению некоторых аналитиков, похожая «комбинация» была разыграна на воскресном матче «Томь» - «Спартак». Две эти команды считаются лидерами чемпионата, но «Спартак» в случае победы имел возможность возглавить турнирную таблицу. Преимущество спартаковцев было заметно еще в самом начале игры. Потом в судьбу матча вмешался арбитр.

Когда форвард Роман Павлюченко упал при попытке прорваться к воротам «Томи», судья Павел Кулалаев посчитал это злостной симуляцией и показал игроку желтую карточку. Так как к тому времени одна карточка у спартаковца уже имелась, Павлюченко закончил игру досрочно.

Потом судья Кулалаев назначил пенальти в ворота «Спартака», обвинив в нарушении правил Быстрова. А когда в добавленное время Титов забил третий гол, арбитр его не засчитал. Зато бурно протестовавший Квинси получил красную карточку. Вина футболиста заключалась в том, что он снял футболку...

Футбольный клуб «Спартак» всерьез собирается добиться возбуждения уголовного дела за предвзятое судейство. Многие считают, что такие шансы у команды есть. Во всяком случае, незадолго до скандала судить этот матч немотивированно отказался другой арбитр, Николай Иванов. Надо думать, что причины для этого были более чем веские.

Бедных арбитров не бывает

ОБОЙТИ арбитра в сложном искусстве «сливания матчей» практически невозможно. Наверное, поэтому бедных арбитров не бывает. Сегодня представители элиты судей­ского корпуса за один матч получают 3-4 тыс. долларов. Соответствующий масштаб имеют взятки: здесь сумма подкупа начинается от 200 тыс. долл. за игру.

Если матч серьезный, сумма увеличивается до полумиллиона долларов. Когда команды играют за первое место, судья может заработать до миллиона «условных единиц». Дело того стоит. За участие в Лиге чемпионов команда может получить от УЕФА десять миллионов долларов плюс контрактов на такую же сумму. И что, руководст­ву клуба будет жалко потратить один миллион, чтобы получить двадцать?

Или просто отомстить тем, кто однажды украл победу. Несколько лет назад на матче «Ротор» - «Спартак» судья откровенно «свистел против». Счет был равный - всякий раз, когда «Спартак» забивал, ему назначали пенальти.



Следующая игра была во Владикавказе, «Ротор» - «Алания». Матч начал судить один очень опытный судья. Потом, после первого тайма, с ним случился сердечный приступ, и ему на замену вышел молодой арбитр. После этого «Ротор» был вынужден уйти с поля. Свист судьи не замолкал ни на секунду. На следующий день в газете «Спорт-Экспресс» появились фотографии заболевшего судьи, который страшно довольный, с сигаретой в зубах выходил из самолета. Молодой судья два месяца не расставался с охраной. Все списали на его неопытность. До наступления «эпохи олигархов» это был самый дорогой матч. Тогдашний вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко не поскупился, чтобы закулисно вернуть «должок» волжанам за унижение красно-белых.

Сегодня за «работу с судьями» отвечает администратор. Часто эта должность является чисто номинальной, нигде не прописанной. Именно этот администратор идет и договаривается с судьей. Если его ловят с поличным, он сразу становится простым болельщиком, а не работником команды. Он - не должностное лицо, и за взятку его не привлечешь. Обычно таких людей так и называют - «болельщиками».

Те же агенты-«болельщики» наказывают судей за то, что они что-то не сделали. Берутся обычные бандиты, которые тупо бьют морду судье, но расследуется такой инцидент как факт хулиганства. Безумные болельщики взяли да избили судью, прямо в его же подъезде. Случалось, что арбитра били дважды - сначала одни дома, потом другие - в гостях. Арбитр может быть избит за все, даже если он судил правильно. Потом, конечно, перед ним извиняются. А судья, шамкая разбитой челюстью, пытается компенсировать вред: «Ну что же вы, парни, мне теперь лечиться надо два года...»

А в Нальчике судью чуть не задушили

ЧАЩЕ всего политика устрашения практиковалась на Кавказе. Судью, который прилетает туда на игру, обязана обустроить принимающая сторона, представители местной команды, которые заинтересованы в определенном результате. Естественно, накрывается стол. Судьи, несмотря на хорошую физическую подготовку, в большинстве своем люди пьющие. Во время застолья, собст­венно, и ведутся переговоры.

Раньше преобладали угрозы, поэтому арбитры на некоторые матчи ездили со своей «крышей» - представителями самых разнообразных группировок. Теперь с арбитрами по стране летают милиционеры. Охрана помогает не всегда: однажды перед матчем в Нальчике едва не задушили Сергея Зуева. Как потом выяснилось - для профилактики.

С угрозой физического насилия судьи сталкиваются регулярно. И всякий раз избиение судьи становится следст­вием конфликта между клубами. В 2004 г. после матча «Торпедо» - «Спартак» был избит судья Александр Колобаев.

В том же 2004 г. после матча «Сатурн» - «ЦСКА» был избит арбитр Александр Гончар. Говорят, что на игре присутст­вовали владельцы клубов, причем один из них остался недоволен работой судьи. В 1998 г. там же, сразу же после матча между «Спартаком» и тульским «Арсеналом», подвергся нападению Николай Иванов. Два года назад его избили дома, в Санкт-Петербурге. Судить недавний матч «Томь» - «Спартак» он благоразумно отказался.

Взятки берут цементом,девушками и сахаром

СИСТЕМА коррумпированно­го футбола, работающая на «смазке» многотысячных взяток, может казаться эффективной только до первого столкновения с настоящим спортом. Характерно, что не все игроки понимают, как надо себя вести на «договорной» игре. На одном из принципиальных столичных дерби в позапрошлом году вроде бы все было договорено: ничья. Все в курсе, неприятностей не предвидится. Но у команды «N» было два африканца. Они носились по полю, как ракеты.

Клуб «F» вышел расслабленным и долго не мог понять, что происходит. Ему и положили гол - нужно отыгрываться. А у «N» один из неуправляемых легионеров - защитник, второй - нападающий. Защитник стоит насмерть, всех выносит. Пришлось его удалять, чтобы «F» мог забить хотя бы ответный гол. Как можно объяснить молодому африканскому игроку, что забивать не нужно? Когда его приглашали в страну, то говорили: «Старайся!»

Хуже всего дело обстоит в низших дивизионах. Здешние судьи получают такую же сумму, что и арбитры высшего дивизиона, но в рублях. Поэтому взятки здесь берут любым способом и любыми материалами. Мешками с цементом, девушками легкого поведения, запчастями к автомобилю...

Был матч, где судье пообещали определенную сумму. Он, как было договорено, «насвистел», благо в низшей лиге за этим мало кто следит, команда победила. Арбитр приходит в офис и говорит: «Парни, а гонорар?» Ему отвечают: «Знаешь, деньги кончились, но у нас есть два мешка сахара». Так и обеспечил свою семью сладким на год.

В итоге, треть всех результатов делается не на поле. Дух спорта уходит, вытесненный коммерцией.

А болельщики все ходят и ходят на футбол. Всё переживают за свои команды. Если бы они могли знать...