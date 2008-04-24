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Прощальная гастроль Кана

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Егор БОЛДИНСКИЙ ]

Прощальная гастроль Кана

 – ОЛИВЕР, ваша долгая карьера подходит к концу. Вы проводите свои последние матчи в большом футболе. Может случиться так, что «Зенит» станет той самой командой, которая проводит вас на «пенсию»…

 – …не дав мне напоследок еще раз испытать атмосферы еврокубкового финала? Ну уж дудки! «Бавария» сейчас невероятно сильна. Она в отменной форме. Напоминает каток. И должна сыграть в финале в Манчестере!

 – Невероятно сильна, говорите? Как же тогда можно объяснить события в четверть­финале против «Хетафе»? Как могло получиться, что маленькая командочка без звезд, да еще и вдесятером, возила ваше «созвездие» по газону весь матч – за исключением последних пяти минут добавленного времени?

 – Мы играли отвратительно, здесь не поспоришь. В этот день сами на себя оказались не похожи. Но более показательной стала наша следующая встреча, против дортмундской «Боруссии» – где мы уже за полтайма решили дело четырьмя сухими мячами. Если вы хотите получить подлинное представление о нашей команде, вам его даст именно поединок с «Боруссией».

 – Почему вы так уверены, что с «Зенитом» все пойдет по сценарию «Боруссии», а не «Хетафе»?

 – Я не сказал, будто в чем-то уверен на все сто. Тот факт, что «Зенит» разорвал «Байер» на его поле, не дает повода выказывать бахвальство. Но, насколько мне известно, у вашего клуба слишком короткая скамейка. Основным игрокам нет достойной замены. Например, «Зенит» в данный момент располагает всего четырьмя «нормальными» защитниками. Причем три из них «висят» на карточке. Получат горчичник в Мюнхене – и в ответной встрече уже не сыграют. Та же история у Аршавина с Погребняком. Дисквалификация хотя бы одного из них сильно ослабит атаку. А ведь возможны еще и травмы. Слишком все это хрупко, уязвимо. У «Баварии» таких проблем нет. Мы не слишком сильно зависим от выхода из строя даже трех-четырех игроков и можем спокойно проводить ротацию состава.

 – Еще бы – с такой закупочной кампанией, что имела место прошлым летом!

 – «Бавария» – преуспевающий клуб. Настолько, что может потратить в межсезонье 69 миллионов евро на новых игроков. Но даже мы не можем позволить себе совершать столь масштабные инвестиции каждый год. В наступающее лето такого уже не будет. И в несколько ближайших, думаю, тоже. Инвестированные деньги должны «отбиться».

 – Судя по результатам, они «отбиваются» неплохо.

 – Да, выброшенными на ветер их никак не назовешь. Пока мы выигрываем все, что только можем. Титул чемпиона практически уже у нас в руках. Национальный кубок взят в минувший уик-энд. Если в копилку будет добавлен еще и Кубок УЕФА – совсем замечательно. С таким набором мне совсем не стыдно будет уходить в отставку. Запомнилась эмоциональная реплика, слетевшая как-то с уст нашего генерального менеджера Ули Хенесса: «Какими же дураками мы были раньше, отказываясь тратить деньги на настоящих звезд!» Так оно и есть. Рибери, появившись в «Баварии», показал, как надо дирижировать игрой. Такого плеймейкера, такого лидера у нас не было все последние годы – с тех пор, как ушел Эффенберг. А Зе Роберто! Возвращая его из Бразилии, мы не ожидали, что в 34 года он будет играть настолько сильно. А как штампует голы Тони! Без парочки с поля не уходит.

 – В Мюнхене итальянца не будет…

 – Да, жаль, что он получил в Хетафе третью желтую. Ну ничего, не беда. Клозе, Подольски, Швайнштайгер – эти ребята сейчас тоже в полном порядке.

 – Говорят, после матча с «Хетафе» вы разбили нос ван Боммелю, своему же партнеру…

 – Это от избытка чувств. Марк на меня не в обиде. Мы все в тот момент были немножко невменяемыми. Еще бы, спасти игру в столь безнадежной ситуации!

Наши против «Баварии»

 «БАВАРИЯ» в 10-й раз попадается в соперники нашему клубу. Статистика предыдущих игр – в таблице. В союзные времена могучий мюнхенский клуб удавалось дважды бить киевскому «Динамо», но вот в последнее время встреча с ним не сулит ничего хорошего.

С
 Т
 Ст
 Пара
   
75
 Ч   Арарат – Бавария -0:2г
 1:0д
75 С   Динамо К – Бавария -1:0г 2:0д
77 Ч   Динамо К – Бавария -0:1г
 2:0д
83 К  1/16 Торпедо – Бавария -1:1д 0:0г
95 Ч  гр Спартак – Бавария -1:1д 2:2г
96 У  1/32
Локомотив – Бавария
-1:0г  0:5д
01 Ч  2гр Спартак – Бавария -0:1г 0:3д
 02
 Ч
 1гр Спартак – Бавария -1:3д 1:5г
 07
Ч гр Спартак – Бавария -0:4г 2:2д

                   
С – сезон (обозначен годом окончания), Т – турнир (Ч – Кубок чемпионов, К – Кубок кубков, У – Кубок УЕФА, С – Суперкубок), Ст – стадия
(гр – групповая), д, г – дома, в гостях.

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