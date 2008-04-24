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Продлится ли чудо?

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Продлится ли чудо?

«Железный» Тимощук

 НИЧЬЯ «Зенита» в минувшую субботу во встрече с «Сатурном» (1:1), четвертая по счету с начала сезона, не вызвала особого оптимизма накануне поездки в Мюнхен. Впрочем, объяснения нечемпионской игры питерцев в Раменском лежат на поверхности. Понятно было, что не могут появиться на поле травмированные легионеры Ким Дон Джин и Николас Ломбертс и наш Александр Анюков. А вот отсутствие в стартовом составе Анатолия Тимощука и Виктора Файзулина сразу вызвало вопросы, тем более что с начала сезона состав «Зенита» отличался завидной стабильностью.

 Как выяснилось, у незаменимого Тимощука обнаружился… перелом пальца на ноге, с которым он отыграл несколько матчей! А вот Файзулину главный тренер «Зенита» Дик Адвокат действительно дал отдохнуть. В иных обстоятельствах наставник питерцев, скорее всего, бросил бы своего «железного» капитана в бой, но ставка в матче с «Баварией» гораздо выше. «То, что происходит с нами в Кубке УЕФА, похоже на чудо», – признавался Адвокат. Понятно, что он хочет, чтобы это чудо продлилось.

 «Насчет чуда с Адвокатом трудно не согласиться, – говорит бывший защитник сборной СССР, ныне футбольный экс­перт Александр Бубнов. – Не показав выдающейся игры в выездных матчах против «Вильярреала» (1/16 финала) и «Марселя» (1/8 финала), «Зенит» тем не менее прошел дальше. Сегодня многие считают образцом игру питерцев против «Байера», когда они победили на выезде со счетом 4:1. Но, на мой взгляд, немцы, которые в открытую говорили, что не знают игроков «Зенита», недооценили нашу команду. В ответной встрече они выглядели совсем по-другому. Думаю, «Бавария» хорошо изучила «Зенит», и шапками закидывать его не собирается. К тому же по составу она значительно превосходит «Байер». «Зенит» же такого запаса проч­ности не имеет, да и потенциал его, похоже, исчерпан».

Немецкое оружие

 НА ДВА фронта «Зенита» явно не хватает. «В национальном первенстве его игра отличается в худшую сторону, – считает бывший капитан сборной России Виктор Онопко. – Безус­ловно, предстоящий выезд в Мюнхен повлиял и на стартовый состав, и на качество игры питерцев в Раменском. Думаю, они решили приберечь силы для встречи с «Баварией». Но хуже всего то, что оборона «Зенита» не производила впечатления прочной и труднопроходимой. Это связано с хроническими ошибками игроков, которые неправильно располагаются на подступах к своим воротам при фланговых подачах по воздуху и прострелах. А «Бавария» как раз та команда, чьи футболисты умеют использовать и подачи с флангов, и розыгрыши угловых и штрафных».

 Адвокат наверняка видел, как работает это оружие немцев. Во всяком случае, в ответном четверть­финальном матче с «Хетафе» игроки «Баварии» с завидным упорством «грузили» мячами высокорослого и мощного Тони (рост 193 см, вес 88 кг), пока тот не растерзал оборону испанцев. Подобное может повториться и во встрече с «Зенитом», благо в составе германского клуба кроме Тони есть еще и Мирослав Клозе, не уступающий итальянцу в умении завершать атаки ударами головой.

Подарок для Хитцфельда

 В ОТЛИЧИЕ от «Зенита» дела «Баварии» на внутреннем фронте блестящи. За 5 туров до финиша чемпионата она имеет комфортный 10-очковый отрыв от идущего на втором месте «Вердера». В минувшую субботу мюнхенский клуб стал обладателем Кубка страны (2:1 победа над дортмундской «Боруссией», два гола Тони), сделав роскошный подарок Оливеру Кану, который проводил свой последний кубковый матч в карьере – знаменитый вратарь обещал повесить перчатки на гвоздь после окончания этого сезона.

 Финал в Берлине стал последним и для главного тренера «Баварии» Оттмара Хитцфельда – уже летом он возглавит сборную Швейцарии. Мало кто сомневается, что скоро он добавит к своим 17 клубным трофеям очередной титул чемпиона Германии. Ну и, конечно, вся Бавария мечтает увидеть Хитцфельда с Кубком УЕФА в руках 14 мая на поле стадиона «Олд Траффорд» в Манчестере.

 «Исход встречи будет зависеть от того, удастся ли Адвокату придумать что-то неожиданное, – считает Бубнов. – Собственно, это будет не только полуфинал Кубка УЕФА. «Бавария» является командой уровня Лиги чемпионов. Она проверит «Зенит» на годность к этому турниру, ведь осенью питерцам в нем выступать.»

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