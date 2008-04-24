Одна Ваня на корте не воин

Ужасная Россия

ЖЕНСКИЙ теннис, наверное, остался единственным полем человеческой деятельности, в котором россиянки внушают животный страх янки. Когда капитан сборной США Зина Гаррисон узнала о том, что ее подопечным предстоит поездка в Москву, она воскликнула: «Боже мой! Как я устала от этой ужасной России!» Реакция американки была вполне объяснима – в 2005 и 2007 гг. именно команда Тарпищева преграждала путь США к очередной победе на неофициальном командном первенстве мира, иными словами – Кубке Федерации. Отклик самой опытной заокеанской теннисистки Линдсей Дэвенпорт был еще более эмоциональным. Услышав из уст капитана страшные слова «Россия», «Москва», «холод», Дэвенпорт, которую за ее мужеподобную фигуру прозвали Медведицей, заплакала: «Я не могу поехать туда! Бэби просто не выдержит такого перелета!»

Бэби – это сын теннисистки, которому нет и года. Из-за мужа-придурка, разорившего ее своими неумелыми вложениями, вот уже более полугода Дэвенпорт приходится играть на турнирах с младенцем в охапке. Поэтому, когда встал вопрос: куда поехать – в Россию на Кубок Дэвиса за 25 тыс. долл. или принять участие в очередном показательном матче в родной Калифорнии за 100 тыс. «баксов», теннисная мамочка, естественно, предпочла второй вариант.

Не меньшее рвачество вкупе с полным отсутствием патриотизма проявили сестры Уильямс. Когда они узнали сумму гонорара, у них тоже пропало всякое желание ехать на край света. Причем даже не стали придумывать какие-нибудь оправдания, а просто заявили, что у них есть более важные дела. Съемки в очередной мыльной опере (у Серены) и работа над новой линией одежды (у Винус). Правда, у Гаррисон оставалась еще одна сильная карта в лице талантливой Эшли Харклроуд. Она должна была сменить Курникову на должности главного секс-символа, если бы не совершила большую глупость – в 17-летнем возрасте выскочила замуж за российского иммигранта Алекса Богомолова. Прожив в браке всего два года, Харклроуд со скандалом развелась. И теперь собиралась на родину Алекса не только играть, но еще, по ее словам, убедиться в том, действительно ли все русские такие недоумки или только ей так повезло!

Увы, ответ на этот вопрос красотке Эшли так и не удастся получить – за две недели до матча она загремела в больницу с официальным диагнозом «перитонит». Хотя ходили слухи, что девушка просто попыталась наложить на себя руки. После того как узнала, что ее бывший бойфренд – знаменитый Энди Роддик – обручился с топ-моделью Бруклин Деккер.

В этой ситуации американцам не оставалось ничего, кроме как выставлять против российского катка необстрелянную молодежь. Самая сильная из их молодняка – Кинг – занимает лишь 112-е место в мировом рейтинге. Любопытно, что на имени этой чернокожей девушки вся Россия держится, ведь по каким-то непонятным причинам родители назвали ее – Ваней!

Халявные 100 тысяч

НА ФОНЕ трясины, в которой сегодня оказался американский женский теннис, ситуация в российском стане выглядит полной идиллией. На подготовку к матчу не повлияла даже очередная неявка на матч безоговорочного лидера команды Марии Шараповой. Якобы под предлогом лучшей подготовки к Открытому первенству Франции. Остается только восхититься предусмотрительностью ее агентов, которые позволили Маше сыграть за Россию в матче с израильтянками. Где вполне можно было обойтись без нее. Но зато спасли от противостояния с американками – ведь девушке в Штатах еще жить и жить.

Будь на месте Тарпищева любой другой тренер, обладающий таким же обширным выбором, он бы не упустил возможности в предстоящем матче попробовать совсем зеленую молодежь вроде Ольги Пучковой или Ярославы Шведовой. Ведь и по рейтингу, и по игре наши вчерашние юниорки на голову сильнее американских «отбросов»! А премия за выход в финал (по слухам, речь идет о 100 тыс. долл.) очень бы пригодилась начинающим теннисисткам. Но наш капитан предпочел не лишать своих любимиц – Кузнецову, Чакветадзе, Сафину, Веснину – возможности такой халявы, убив таким образом хоть какую-нибудь видимость интриги в предстоящем матче.

Вы когда-нибудь видели избиение младенцев на теннисном корте? Нет? Тогда приглашаю вас на Малую спортивную арену в этот уик-энд. Если вам, конечно, нечем будет заняться накануне майских праздников!