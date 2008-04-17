УВОЛЬНЕНИЕ сербского специалиста последовало после крупного поражения (0:4) от лидера первенства – казанского «Рубина». Два очка из 15 возможных на старте чемпионата России – слишком мало, чтобы бороться за попадание в зону еврокубков. Теперь «Химкам» предстоит борьба за выживание, как, возможно, и его нынешним соседям по турнирной таблице – «Шиннику», «Москве», «Сатурну» или «Лучу­Энергии». Но еще удивительней – 10-е и 11-е места соответственно московского «Спартака» и питерского «Зенита», как и 7-е ЦСКА. Так что, скорее всего, отставка Муслина – не последняя до окончания первой 11-туровой стадии чемпионата России. Эта пауза завершится в середине мая (она связана, если кто забыл, с чемпионатом Европы в Австрии и Швейцарии). Итак, кандидаты на выход в порядке мест, занятых их командами в прошлом сезоне (в скобках место в сезоне-2008 после 5 туров)…

Станислав Черчесов, «Спартак» (Москва), 2­е место (10). Вероятность (по версии «АН») – 50%.

Нестабильность состава – главная беда «Спартака» в нынешнем сезоне. Хотя красно-белые провели только стартовый матч чемпионата против «Зенита» по схеме 4-5-1 (защитники, полузащитники, нападающий). А затем, в следующих четырех, перешли на 4-4-2. Однако порядка в игре команды Станислава Черчесова больше не стало. Ясность есть только впереди, где ставка сделана на тандем Павлюченко – Веллитон. Правда, теперь, после удаления форварда сборной России во встрече с «Динамо» (3:4) Черчесову предстоит сделать выбор между Баженовым, Дзюбой и Прудниковым. Либо вернуться к схеме с одним нападающим. Скорее всего, предпочтение будет отдано Прудникову, который в этом чемпионате трижды выходил на замену.

Есть, конечно, объективные причины, мешающие «Спартаку» показывать игру хотя бы на уровне прошлогодней. Тогда, придя в команду, Черчесов не стал вносить кардинальных изменений, а сохранил все лучшее, наработанное его предшественником Владимиром Федотовым. И главная – травмы защитников Фатхи и Ковача. Так что нет ничего удивительного, что в последних трех встречах красно-белые пропустили 8 голов. Многовато для вице-чемпиона страны! Но что поделаешь, если в обороне Черчесов использовал в пяти матчах четыре различных варианта. Чем дольше тренер будет сомневаться, тем выше шансы на то, что рано или поздно это надоест руководству клуба. И вряд ли президента клуба Леонида Федуна смутит то, что у Черчесова контракт до 2010 года.

Валерий Газзаев, ЦСКА, 3­е место (7). Вероятность – 50%.

7 лет назад Валерий Газзаев, в то время главный тренер московского «Динамо», подал после 5-го тура в отставку со своего поста. Тогда его команда имела в активе только 4 очка. Сегодня ЦСКА набрал 7 из 15, что не может не настораживать руководство клуба и его поклонников. При этом армейцы еще не встречались с новыми лидерами – «Рубином», «Динамо» и «Амкаром». И с теми, кого на бумаге считают главными фаворитами сезона-2008, – «Зенитом», московским «Спартаком» и «Локомотивом». Конечно, ближайшие туры могут вернуть ЦСКА в число лидеров – отрыв еще не велик. Но игра бронзового призера не дает пока объективных оснований твердо на это надеяться.

Кроме того, уже не первый год идут разговоры об упаднических настроениях бразильцев (Вагнера Лава, Карвальо, Жо), которые мечтают уехать из ЦСКА в Европу. А в этом сезоне закапризничал защитник Игнашевич. Как бы то ни было, нынешний ЦСКА совсем не похож на тот, что три года назад выиграл Кубок УЕФА. И такое положение явно не устраивает хозяев клуба, которым не составит труда найти виновного.

Олег Блохин, «Москва», 4-е место (15). Вероятность – 80%.

Приглашение украинского специалиста Олега Блохина стало серьезной ошибкой прежнего президента ФК «Москва» Юрия Белоуса. Так считают в окружении Михаила Прохорова, совладельца «Норильского никеля» и главного спонсора «горожан». Блохину, чья зарплата составляет 2 млн. евро в год, не удалось как следует подготовить команду к сезону. Об этом свидетельствует эпидемия травм, подкосивших большую группу игроков основного состава.

Увольнение Блохина – дело времени. Руководству клуба надо лишь решить вопрос с выплатой неустойки главному тренеру, которая, по некоторым данным, составляет его годовую зарплату.

Гаджи Гаджиев, «Сатурн», 5-е место (13). Вероятность – 30%.

Кредит доверия опытному специалисту далеко не исчерпан. Руководство клуба верит в Гаджиева, который во многом сам создавал нынешний «Сатурн», а трудности считает временными. В конце концов, два-три удачных матча – и «Сатурн» займет более привычное для себя по прошлому сезону место в верхней части таблицы. Но, конечно, терпение руководства небезгранично, если вспомнить, что перед подмосковными футболистами стоит задача попасть в «тройку».

Сергей Юран, «Шинник», 1-е место в первом дивизионе, (14). Вероятность – 30%.

С одной стороны, увольнение Юрана, чья команда занимает после 5 туров последнее место в чемпионате, напрашивается само собой. Однако все понимают, что он не столько виновник неудач, сколько жертва обстоятельств. Полная неясность с финансированием в межсезонье, невозможность купить нужных футболистов, скомканные сборы – кто, зная это, кинет камень в огород Юрана? Скорее всего, ему дадут возможность работать, тем более что желающие занять его место в очереди не стоят.

Дик Адвокат: «Не надо паники».

В числе кандидатов на выход мог бы быть и наставник «Зенита» Дик Адвокат, чей контракт истекает в 2008 году. Однако успехи в Кубке УЕФА, где питерский клуб дошел до полуфинала, делают разговоры об отставке голландца преждевременными.

Сам Адвокат считает, что «не надо паниковать» и что «скоро ведущие команды займут более привычные места в таблице». Пока же «Зенит», не одержавший дома ни одной победы, идет 11-м. Конечно же, никого в Питере это не устраивает. Но если Адвокат привезет в Северную столицу Кубок УЕФА, ему простят любые ошибки.