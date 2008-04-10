//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Ненадежный Брызгалов

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Ненадежный Брызгалов

 ЗАВЕРШИЛСЯ регулярный чемпионат НХЛ, и стало ясно: пасьянс плейофф Кубка Стэнли – крайне неудачный для сборной России. Даже «Вашингтон», еще несколько месяцев назад плетущийся в хвосте турнирной таблицы, умудрился совершить прыжок, как Бубка (причем без шеста), и взлетел на третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» – это Александр Овечкин, Александр Семин и Сергей Федоров (Виктора Козлова считать не будем, он в сборную не приедет по семейным обстоятельствам).

 Первые два места на Востоке занимают еще два «русских» клуба – «Монреаль» (Алексей Ковалев и Андрей Марков) и «Питтсбург» (Евгений Малкин и Сергей Гончар). Посмотрим на Запад – мама дорогая! Номер один – «Детройт» (Павел Дацюк), номер два – «Сан-Хосе» (Евгений Набоков)…

 Высокий «посев» в плей-офф означает не только то, что команда в первом раунде Кубка Стэнли начнет серию дома и, если будет седьмой, решающий матч (серии проходят до четырех побед), тоже проведет его в домашних стенах. Это значит, что вышестоящий клуб – фаворит и велика вероятность его выхода во второй раунд плей-офф.

 Прикинем по датам. 1/8 финала Кубка Стэнли пройдет с 9 по 22 апреля. То есть будет длиться почти две недели. Два дня паузы между сериями, плюс еще две недели – при худшем исходе энхаэловцы, вылетевшие во втором раунде, освободятся примерно 8 мая. Как раз начнется второй этап чемпионата мира.

 Теперь вообразите, что вас зовут Вячеслав Аркадьевич Быков. И что, как поступить? Везти в Канаду недоукомплектованную сборную, держа места под энхаэловцев? Но надо ведь хорошо выступить на первом этапе, чтобы набрать очки и занять выгодное место в сетке плей-офф. А если приедут энхаэловцы, то кто именно? Например, встретятся в четвертьфинале «Вашингтон» и «Питтсбург». Выходит, сборная России получит или трех форвардов из столицы США или защитника с форвардом из города стали и сплавов, где играют «Пингвины». Согласитесь, есть разница. А если Федоров откажется? А если Семин и Овечкин будут так измочалены сериями с «Филадельфией» и «Питтсбургом», что их лучше в сборную не брать? Вопросы, вопросы…

 Вчера я позвонил двукратному олимпийскому чемпиону Борису Майорову, и он меня немного успокоил: «Плей-офф НХЛ без сенсаций быть не может. Тот расклад, который вы нарисовали, – он реален. Но вероятность его не больше 10%. Какой-нибудь аутсайдер точно зацепит фаворита. Например, я мало верю в «Вашингтон». Команда совершила фантастический скачок, выиграв 12 из 13 последних матчей чемпионата. Но должен же у клуба Овечкина наступить спад? Возможно, это случится именно в первом раунде».

 Самая же главная проблема сборной – вратарская. Президент ФХР Владислав Третьяк, казалось, уже договорился с вратарем «Финикса» Ильей Брызгаловым. И сам обладатель Кубка Стэнли – 2007 подтвердил в интервью газетам, что приедет на чемпионат мира. Но вдруг неожиданно Брызгалов… забирает свои слова обратно!

 Не сказать, что это катастрофа. Но это шок. Илья поступил очень некрасиво. Может, у него и есть уважительная причина, однако о ней Брызгалов не объявил. Сказал только, что обстоятельства не семейные и до конца мая он покинуть Америку не может. И тут же при корреспонденте попросил у генерального менеджера «Анахайма» Брайана Бурка… билеты на плей-офф. Значит, смотреть хоккей он способен. А играть в хоккей в Канаде – нет.

 Моя версия – Брызгалов получает двойное гражданство, и сейчас наступила последняя стадия оформления американского паспорта. То есть Илья в эти дни обязан оставаться в США. Ну а сборная России…

 – У нас есть два хороших вратаря – Александр Еременко («Салават Юлаев») и Семен Варламов («Локомотив»), которые сейчас играют в финале суперлиги, – напоминает Борис Майоров. – Я бы сделал ставку на Еременко, который хорошо показал себя на этапах Евротура. Да, на чемпионате мира в Канаде уровень игры будет повыше. Но не факт, что Еременко и Варламов дрогнут. Что касается Брызгалова… Ненадежный он парень. Может выкинуть фортель в любую минуту. Хорошо, что эта история случилась сейчас, а не на чемпионате мира.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Происшествия

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

//Новости партнеров

//Общество

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» объявляет прием заявок на участие в конкурсе

Премия за доброту в искусстве «На благо мира» объявляет прием заявок на участие в конкурсе

10 декабря 2018 года на сайте www .nablagomira.ru стартовал конкурс на соискание Премии «На Благо Мира». Номинантами Премии могут стать произведения литературы и искусства гуманистической направленности, созданные на русском языке в любой стране мира. Конкурс проводится в 12-ти номинациях.

//В мире

Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

Экс-спикер Новороссии раскрыл настоящую причину желания Зеленского прекратить войну в Донбассе

Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, чем на самом деле продиктовано желание украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

Диетолог прокомментировал появление искусственного мяса

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Уточняется, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Диетологи отметили, что искусственное мясо не имеет стандарта — то есть неизвестен состав белков, жиров и углеводов.

//Здоровье

Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

Ученые назвали продукт, способный помочь в борьбе с ожирением

Американские ученые недавно в рамках нового исследования выявили продукт, который способен помочь в борьбе с ожирением. Речь идет о товаре, который можно купить абсолютно в любом магазине.

//Криминал

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Полиция предотвратила массовое убийство в кировской школе

Кировским правоохранителям удалось предотвратить массовое убийство в одной из средних общеобразовательных учреждений этого города. Соответствующее заявление сделал Владимир Макаров, представитель МВД.

//В мире

В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Меган для мероприятия в Кейптауне

В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Меган для мероприятия в Кейптауне

Накануне британский принц Гарри, его супруга Меган и их сын Арчи прибыли в Африку. В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Сассекской, которое она выбрала для мероприятия в Кейптауне.

//Политика

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

//Общество

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. Сейчас Россия стоит перед той же проблемой, смены элиты, а сложность ещё в том, что, у нынешней элиты помимо номенклатурной власти ещё и колоссальные средства.

//Новости партнеров

//В мире

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Зампосла США вызван в МИД из-за невыдачи виз части российской делегации на ГА ООН

Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН.

//Общество

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

Всероссийский фестиваль "Туристская песня на Домбае"

27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).

//Общество

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом году больше не вернется.

//В мире

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

//Общество

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.

//Культура

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
3

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры