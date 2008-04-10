Ненадежный Брызгалов

ЗАВЕРШИЛСЯ регулярный чемпионат НХЛ, и стало ясно: пасьянс плейофф Кубка Стэнли – крайне неудачный для сборной России. Даже «Вашингтон», еще несколько месяцев назад плетущийся в хвосте турнирной таблицы, умудрился совершить прыжок, как Бубка (причем без шеста), и взлетел на третье место в Восточной конференции. «Вашингтон» – это Александр Овечкин, Александр Семин и Сергей Федоров (Виктора Козлова считать не будем, он в сборную не приедет по семейным обстоятельствам).

Первые два места на Востоке занимают еще два «русских» клуба – «Монреаль» (Алексей Ковалев и Андрей Марков) и «Питтсбург» (Евгений Малкин и Сергей Гончар). Посмотрим на Запад – мама дорогая! Номер один – «Детройт» (Павел Дацюк), номер два – «Сан-Хосе» (Евгений Набоков)…

Высокий «посев» в плей-офф означает не только то, что команда в первом раунде Кубка Стэнли начнет серию дома и, если будет седьмой, решающий матч (серии проходят до четырех побед), тоже проведет его в домашних стенах. Это значит, что вышестоящий клуб – фаворит и велика вероятность его выхода во второй раунд плей-офф.

Прикинем по датам. 1/8 финала Кубка Стэнли пройдет с 9 по 22 апреля. То есть будет длиться почти две недели. Два дня паузы между сериями, плюс еще две недели – при худшем исходе энхаэловцы, вылетевшие во втором раунде, освободятся примерно 8 мая. Как раз начнется второй этап чемпионата мира.

Теперь вообразите, что вас зовут Вячеслав Аркадьевич Быков. И что, как поступить? Везти в Канаду недоукомплектованную сборную, держа места под энхаэловцев? Но надо ведь хорошо выступить на первом этапе, чтобы набрать очки и занять выгодное место в сетке плей-офф. А если приедут энхаэловцы, то кто именно? Например, встретятся в четвертьфинале «Вашингтон» и «Питтсбург». Выходит, сборная России получит или трех форвардов из столицы США или защитника с форвардом из города стали и сплавов, где играют «Пингвины». Согласитесь, есть разница. А если Федоров откажется? А если Семин и Овечкин будут так измочалены сериями с «Филадельфией» и «Питтсбургом», что их лучше в сборную не брать? Вопросы, вопросы…

Вчера я позвонил двукратному олимпийскому чемпиону Борису Майорову, и он меня немного успокоил: «Плей-офф НХЛ без сенсаций быть не может. Тот расклад, который вы нарисовали, – он реален. Но вероятность его не больше 10%. Какой-нибудь аутсайдер точно зацепит фаворита. Например, я мало верю в «Вашингтон». Команда совершила фантастический скачок, выиграв 12 из 13 последних матчей чемпионата. Но должен же у клуба Овечкина наступить спад? Возможно, это случится именно в первом раунде».

Самая же главная проблема сборной – вратарская. Президент ФХР Владислав Третьяк, казалось, уже договорился с вратарем «Финикса» Ильей Брызгаловым. И сам обладатель Кубка Стэнли – 2007 подтвердил в интервью газетам, что приедет на чемпионат мира. Но вдруг неожиданно Брызгалов… забирает свои слова обратно!

Не сказать, что это катастрофа. Но это шок. Илья поступил очень некрасиво. Может, у него и есть уважительная причина, однако о ней Брызгалов не объявил. Сказал только, что обстоятельства не семейные и до конца мая он покинуть Америку не может. И тут же при корреспонденте попросил у генерального менеджера «Анахайма» Брайана Бурка… билеты на плей-офф. Значит, смотреть хоккей он способен. А играть в хоккей в Канаде – нет.

Моя версия – Брызгалов получает двойное гражданство, и сейчас наступила последняя стадия оформления американского паспорта. То есть Илья в эти дни обязан оставаться в США. Ну а сборная России…

– У нас есть два хороших вратаря – Александр Еременко («Салават Юлаев») и Семен Варламов («Локомотив»), которые сейчас играют в финале суперлиги, – напоминает Борис Майоров. – Я бы сделал ставку на Еременко, который хорошо показал себя на этапах Евротура. Да, на чемпионате мира в Канаде уровень игры будет повыше. Но не факт, что Еременко и Варламов дрогнут. Что касается Брызгалова… Ненадежный он парень. Может выкинуть фортель в любую минуту. Хорошо, что эта история случилась сейчас, а не на чемпионате мира.