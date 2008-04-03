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Зверобой на тропе плей-офф

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Зверобой на тропе <nobr>плей-офф</nobr>

 – Мне сложно говорить, что вот приехал Яшин и «Локомотив» сразу стал сильнее, – скромничает Алексей. – Пусть об этом судят болельщики и специалисты, которые видели игру команды в прошлом сезоне. То, что происходит сейчас… Прохождение каждого раунда плей-офф – это как чудо. Не в том смысле, что мы слабее и творим сенсации. Под словом «чудо» понимаю то, что, например, в полуфинале с нами «Магнитка» имела шансы взять верх. А в четвертьфинале СКА начал серию с крупной победы в Ярославле (4:0). Серия могла качнуться в любую сторону. Но дальше проходили мы – за счет сплоченности и потому, что хорошо концентрировались на игре.

 – Чудо и в том, что от «Салавата» все ждали выхода в финал. Еще бы, такой бюджет у команды! А вот игра «Локо», который занял только 5-е место в регулярном чемпионате, стала откровением.

 – Я вам честно скажу – руководство клуба ставило перед нами задачу войти в тройку по итогам регулярки. И мы с заданием не справились. Но кого это сейчас волнует? Плей-офф – самое главное в сезоне. И когда нужно, мы сумели показать сильный хоккей.

 – Вы хорошо играли в плей-офф и три года назад, выступая за «Локо» во время локаута.

 – Да, мне понравилась серия с Казанью. Там был хоккей очень высокого качества. (Яшин с компанией в четвертьфинале победили «Ак Барс», где собралось полно звезд НХЛ. За ту победу над «барсами» журналисты дали Алексею прозвище Зверобой. – Прим. «АН»). И за три года этот уровень не снизился. А вот быт спортсменов в суперлиге только лучше стал. Строятся новые дворцы, развивается инфраструктура. И это будет продолжаться!

 – Следующий сезон обещает быть революционным. Открывается Евролига, куда «Локомотив» как финалист, видимо, уже попал. Но главное, суперлига преобразуется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Чего нам ждать от этого ноу-хау?

 – Поживем – увидим… У меня сейчас мало информации о новой лиге. Ее в основном пока публикуют в прессе. А я – не тот человек, кто начинает утро с того, что бежит к газетному киоску. Особенно после того, как меня в этих самых газетах часто критиковали. Я не хочу забивать голову ненужной и негативной информацией. Вообще же, создадут КХЛ – видимо, буду там играть. Решение же об участии принадлежит не мне, а руководству «Локомотива». Я, словно солдат, принимаю такие вещи как данность и стараюсь просто их исполнять.

 – Интересно, а куда делся кубковый комплекс, который имелся у вас на заре карьеры в НХЛ?

 – А что, был какой-то комплекс? Вы лучше вспомните, в каких командах я выступал. Сначала попал в «Оттаву» – команда только создалась и долго считалась явным аутсайдером. Но мы работали, росли и вот начали выходить в плей-офф. Правда, там нам не всегда везло, однако мы набирались опыта.

 Потом меня обменяли в «Айлендерс», и там тоже мы начали стабильно попадать в плей-офф. Правда, выходили с восьмого места, поэтому получалось, что в первом раунде мы сразу же встречались с лучшей командой Восточной конференции. Тут тоже было сложно сотворить сенсацию. Так что я рекомендую смотреть не только на качества игрока, но и на клуб, в котором он выступает. Подозреваю, что Марка Мессье, известного кубкового бойца, который выиграл шесть Кубков Стэнли, тоже обвинили бы в слабохарактерности, если бы он выступал, скажем, за «Колумбус» или «Флориду».

 – Мы увидим вас в сборной России на чемпионате мира?

 – Вопрос интересный… Мне уже звонил генеральный менеджер сборной Игорь Тузик и интересовался моими планами. Но я ему дал отрицательный ответ. Нет, я не отказался играть за сборную. Но именно сейчас, когда мой «Локо» бьется в финале суперлиги, думать на посторонние темы я не хочу. Согласитесь, это честная и профессиональная позиция. Мне очень не нравятся люди, которые распыляются и говорят «гоп» еще до прыжка.

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