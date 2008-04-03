Кандидатка в гарем Эмира

Персона нон-­грата

ЕСЛИ вы подумали, что так в Эмиратах восхваляют Марию Шарапову, то ошиблись. Все княжество Дубай сошло с ума по… Елене Дементьевой, после того как в марте она победила в финале «Дубай Опен».

Ситуация, в которой сегодня оказалась Лена, выглядит довольно комичной на фоне титанических усилий, которые все эти годы прилагала ее мама Вера Семеновна, чтобы отгородить «родную кровинушку» от всех соблазнов. Однако, несмотря на старания матери, Лена не только не стала лучшей теннисисткой, но даже в секс-символы не выбилась. Хотя, по всеобщему признанию, была гораздо красивее Курниковой и Шараповой.

Прекрасно осознавая всю силу красоты своей светловолосой дочери и тот эффект, который она произведет на развращенные души арабских шейхов, Вера Семеновна держала Лену в стороне от Дубая. Хотя здешние «подстольные деньги» (иными словами, взятки за согласие выступить на турнире) считаются самыми большими в туре. А в это время Дубай наряду с соседней Дохой превратился фактически в вотчину «лучшей подруги» Дементьевой – Шараповой. Местные шейхи буквально пылинки сдували с главной теннисной сексапилки. Ведь она не только услаждала их слух своими эротическими криками на корте, но была не прочь вложить немалые деньги в дубайскую недвижимость. Прошлым летом менеджеры теннисистки уже было договорились о ее инвестициях в строительство так называемого Теннисного Рая. Нового туристического комплекса категории «суперлюкс», в котором бы могли отдыхать лучшие теннисисты планеты.

В мировой прессе уже началась реклама этого проекта, как вдруг Шарапова передумала. Ее менеджеры решили, что 15 млн. за суперэлитный дом – слишком дорого. И вместо Эмиратов они приобрели довольно скромный домик в Израиле. То, что Шарапова предпочла Дубаю страну, которую даже в либеральном княжестве именуют не иначе как «главный враг всех арабов», не осталось незамеченным. Приближенные эмира довели до сведения штаба Шараповой, что она якобы нежелательная персона в этом году в Дубае. И Маше пришлось срочно сниматься с турнира. Но, как известно, свято место, особенно при таких гонорарах, пусто не бывает. На смену секс-бомбе пришла другая красавица с русской фамилией.

Западня для Демы

ПОЯВЛЕНИЕ еще более привлекательной, чем Шара, блондинки с ногами топ­модели, разумеется, не могло не привлечь внимания в маленьком княжестве. В течение одной недели Дементьева стала главной звездой Дубая. Местные пресса и телевидение были единодушны в своем осуждении этих «странных русских». Те якобы все последние годы прятали от арабов такую красавицу. Восхваляя и восторгаясь неземной красотой Лены, ни один дубайский шейх тем не менее даже не предпринял попытки познакомиться с красавицей поближе.

Лишь после отъезда теннисистки стала ясна причина столь несвойственной дубайцам стеснительности. Оказалось, что многочисленным поклонникам Демы (так они ее прозвали) пришлось отойти в сторону. Чтобы уступить дорогу сиятельному властителю княжества и по совместительству вице-президенту и премьер-министру ОАЭ Мохаммеду аль-­Мактуму. Эмир, как говорят, влюбился в Лену Дементьеву с первого взгляда, увидев ее во время телетрансляции. И теперь якобы не способен ни о чем думать, кроме как о русоволосой красотке с ракеткой в руках.

О том, что может принести Лене любовь одного из самых богатых и влиятельных людей в мире, лучше всего свидетельствует история второй жены Мохаммеда. Та, не в пример простолюдинке Дементьевой, была дочерью иорданского короля. А также американской гражданкой и занималась юридической практикой в Нью-Йорке. В свободное время успешно выступала на соревнованиях по конкуру. Но вся ее счастливая жизнь закончилась в тот день, когда шейх Мохаммед увидел ее по телевизору во время открытия Сиднейской Олимпиады.

И конечно, пожелал во что бы то ни стало взять ее в жены. Целых два года он обхаживал принцессу. А когда у него не вышло, люди эмира, как рассказывают, просто усыпили красавицу и перевезли ее в Дубай. Теперь она живет в специально построенном для нее дворце – золотой клетке. Не хотелось, чтобы такая история повторилась и с новоявленной «кандидаткой» в третьи жены!