Почему мы такие наивные

Нестыкуемые блоки

ПРОБЛЕМЫ нашей сборной – это продолжение проблем нашего чемпионата. Вряд ли кого-то из россиян, в нем выступающих, можно отнести к звездам мирового уровня. Вот и приходится Гусу Хиддинку использовать блочный принцип при строительстве команды. Первый блок – армейский с вратарем Игорем Акинфеевым, защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем и Василием Березуцкими и «бровочником» Юрием Жирковым. Второй – зенитовский с защитниками Александром Анюковым и Романом Широковым, полузащитником Константином Зыряновым и нападающим Павлом Погребняком. Бывшие зенитовцы Владимир Быстров и Александр Кержаков, ныне выступающие, соответственно, за московские «Спартак» и «Динамо», легко вписываются во второй блок. Как и динамовец­универсал Игорь Семшов. На бумаге вроде бы все хорошо. Но проблема в том, что эти два блока плохо стыкуются друг с другом.

В «Зените» Дик Адвокат требует от своих футболистов, чтобы все они участвовали в созидании, поддерживали атаку, прессинговали, действовали компактно. В ЦСКА Валерий Газзаев разделил игроков на две группы. Задача первой, оборонительной (как правило, это шесть человек), – отбить атаку соперника и переправить мяч в переднюю линию. А там уж бразильцы должны разобраться с соперником за счет индивидуальных действий. Даниэль Карвальо, Вагнер Лав и Жо не раз доказывали, что в мастерстве превосходят своих оппонентов. Российские футболисты «Зенита» и ЦСКА, попадая в сборную, продолжают играть так, как привыкли в своих клубах. Но на высшем уровне и в условиях, когда легионеров рядом нет, такое не проходит. Это и дало Хиддинку повод говорить о «наивности» наших футболистов.

«Мы не раз объясняли Игнашевичу и Березуцким, что соперника надо встречать как можно дальше от ворот, – говорит помощник Хиддинка в сборной Игорь Корнеев. – В ЦСКА же они обороняются довольно глубоко, и трудно быстро изменить то, что они делают на уровне подсознания. Румыны заставляли нашу команду действовать в условиях цейтнота, не позволяли играть на автоматизме».

Именно поэтому Хиддинку не удается соединить два блока. Будь в его распоряжении такой полузащитник, как Анатолий Тимощук, который в «Зените» играет связующую роль между линиями, возможно, получилось бы. Но Тимощук – украинец, а среди россиян футболиста такого уровня нет, не в обиду будет сказано Зырянову и Семшову, футболистам схожего амплуа.

Математика и арифметика

«ДРУГАЯ проблема Хиддинка – тактическая безграмотность наших защитников, – считает известный в прошлом защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Александр Бубнов. – Где были Игнашевич и Березуцкие, когда румынский нападающий спокойно забивал головой третий гол в ворота сборной России? Кто его держал? А ведь защитник высокого уровня должен всегда видеть своего оппонента и мяч. Во встрече «Зенит» – «Рубин» – та же картина. Только Сергей Семак, которого оставили в одиночестве в 10 метрах от ворот, забил ногой. А почему спартаковцы Игнас Дедура и Мартин Иранек, которые на голову выше Эльдара Низамутдинова (190 см против 173 см!), позволили полузащитнику «Химок» спокойно пробить головой? Да потому, что привыкли держать зону, а не игрока! Дедура и Иранек – легионеры, но наши – не лучше. Не завидую Хиддинку. Он привык мыслить категориями высшей математики, а в сборной ему приходится говорить об арифметике».

От флажка до флажка

«НАИВНОСТЬ», читай стереотипы, не позволяет нашим футболистам раскрыть свой потенциал. В ЦСКА Жирков отрабатывает от флажка до флажка. То же самое делает в сборной, хотя мог бы принести гораздо больше пользы, будь хотя бы отчасти освобожден от оборонительных действий. Если вспомнить гол ЦСКА в ворота «Сатурна» в 3‑м туре (1:0), то в этом эпизоде все сделал Жирков, а Вагнеру Лаву оставалось только подставить ногу. В игре с румынами, которые предложили непривычный для российского чемпионата высокий темп, наш полузащитник «наелся» очень быстро. Отсюда и низкий КПД. Понимает ли это Хиддинк? Скорее всего, да и наверняка сделает выводы еще до Евро. Однако и сам игрок не должен быть «наивным».

Казанский «Рубин» далек от сборной и высшей математики Хиддинка, что не мешает ему лидировать после трех туров в чемпионате страны. Главный тренер казанцев, похоже, нашел свой рецепт успеха. Уже не первый год он приглашает в «Рубин» легионеров сравнительно высокого уровня и старается делать из них конкурентоспособный коллектив. «Мы строим новую команду», – говорит он и в этом сезоне. Но, кажется, сейчас строительство идет более чем удачно. «Рубин», который одержал на старте три победы, в том числе в гостях над «Локомотивом» и «Зенитом», еще никогда не стартовал так удачно. Похоже, казанцы постараются сделать подарок всему Татарстану в год 50-летия «Рубина». «Томь», «Химки», «Амкар» – соперники команды Бердыева в ближайших трех турах, а это значит, что «Рубин», ставший вдруг (а может быть, не вдруг?) фаворитом чемпионата, имеет шансы не только сохранить отрыв от преследователей, но и увеличить его. А если учесть, что бюджет клуба – один из самых больших в премьер­лиге и что Бердыев уже делал свою команду бронзовым призером чемпионата России, то невольно напрашивается вывод, что «Рубин» – это всерьез и надолго.