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Футбольное поле не перейти

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Футбольное поле не перейти
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В унисон со Стрельцовым

 – МИХАИЛ Данилович! Говорят, возраст – это не количество лет, а отношение к жизни. Вы бы сколько себе дали?

 – Я, как и многие мои друзья-ровесники, чувствую себя, конечно, не на 60. Есть здоровье, любимое дело, интерес к людям и футболу. Да и форму поддерживаю – играю по средам и субботам в команде Пал Палыча Бородина (государственный секретарь Союза России и Белоруссии. – Прим. К.П.).

 – Соревнуетесь с Бородиным в результативности?

 – Что вы! Пал Палыч уже за 7 тысяч голов забил!

 – А вы помните, сколько раз поражали ворота соперника в бытность футболистом?

 – Кажется, 7 или 8 голов до сотни не дотянул, если считать все, что забил в чемпионате и Кубке СССР, в еврокубках и за сборную. Точную цифру наверняка знает наш лучший футбольный статистик Аксель Вартанян. С ним я когда-то работал в еженедельнике «Футбол», где занимал должность заместителя главного редактора. До сих пор звоню Акселю, когда нужно получить информацию об игроке или команде. Его статистика – самая точная.

 – Юбилей – прекрасный повод собрать друзей, с кем, возможно, давно не виделся. Будь у вас возможность, кого из людей, с которыми когда-либо играли, тренировали или работали вместе, пригласили бы за праздничный стол?

 – Это был бы очень большой стол! А пригласил бы Владимира Козлова, Сан Саныча Севидова, Виктора Шустикова, Валерия Воронина, Валентина Козьмича Иванова, Никиту Симоняна, Евгения Разумовского – моего первого тренера, Олега Романцева, Константина Ивановича Бескова, конечно, который «нашел» меня в ФШМ (Футбольная школа молодежи)... Всех не перечислить. Жаль, некоторые уже ушли из жизни.

 – В «Торпедо» вы играли в паре с великим Эдуардом Стрельцовым. Помните, как это было?

 – Как такое можно забыть! Стрельцов был для соперника загадкой. Для меня тоже в первое время. Иногда казалось, что и мяч ему неудобно принимать, и спиной к воротам стоит, и вроде отдавать некуда, а он на несколько ходов вперед знал, что сделает. Когда понял, как он мыслит, стало намного легче. Со Стрельцовым надо было попасть в унисон, и тогда все становилось возможным. После того как Эдик завершил карьеру, мне пришлось в чем-то переучиваться.

 – В своей книге «Вижу поле» Стрельцов говорит о вас как о футболисте, «в чем-то непонятом». Что, на ваш взгляд, он имел в виду?

 – Вероятно, то, что не использовал свой талант на 100 процентов.

 – А что помешало?

 – Характер, наверное. В 70-м неплохо сыграл за сборную во время турне по Южной Америке, должен был ехать на чемпионат мира в Мексику, но повздорил с тогдашним главным тренером Гавриилом Качалиным. Зря... Качалин поступил жестоко – в команду не взял. Конечно, это было разочарование.

Рок и надежда «Динамо»

 – В 1972 ГОДУ вы перешли из «Торпедо», за которое выступали 5 сезонов, в «Динамо», где провели 8 лет и выиграли чемпионат и Кубок СССР. Так какой клуб вам ближе?

 – С «Торпедо» мы тоже Кубок брали – в 1968-м. А команды были очень разные. «Торпедо» – молодая, бесшабашная, «Динамо» – серьезная, рассудительная, там требования были намного выше. В 1974 году меня даже в дубль перевели. Пришлось доказывать потом на сборах Сан Санычу Севидову, что могу в основе играть.

 – С «Динамо» вы могли и Кубок кубков выиграть. Не снится тот барселонский финал 1972 года против «Глазго рейнджерс» (2:3)?

 – Иногда. Честно говоря, Бесков тогда с составом немного не угадал. Меня и Владимира Эштрекова оставил в запасе. Только при счете 0:3 на поле выпустил. Эштреков даже гол забил. Это сегодня мы все команды знаем – что английские, что итальянские, что шотландские. А тогда перед матчем поджилки тряслись. Обидно... Могли взять Кубок.

 – «Динамо» вот уже больше 30 лет не может выиграть чемпионат страны. Есть объяснение?

 – Как-то с Юрием Севидовым (бывший нападающий «Спартака». – Прим. К.П.) вспоминали его отца – Сан Саныча. В 1979 году «Динамо» поехало в турне по Америке. Сан Саныч там с одним русским эмигрантом встретился, что в советские времена категорически запрещено было делать. Когда домой вернулись, Сан Саныча из команды убрали. С тех пор словно проклятие какое-то над командой висит, хотя пару раз Кубок страны «Динамо» все же выигрывало (1984, 1994 гг.). Ну а то, что еще пару лет назад в клубе творилось, когда с десяток португальцев купили, вообще объяснению не поддается. Сейчас и в Центральном совете «Динамо» руководство поменялось, и в футбольном клубе, поэтому в будущее смотрю с надеждой. Не может команда с такой историей и традициями вечно прозябать.

 – Вам нынешний российский футбол нравится?

 – Современный футбол, не только российский,  – другой, не такой, в какой я играл. В нем стало меньше ярких талантов. Если вспомнить чемпионаты мира 70–80-х годов, в каждой сборной по 5–6 человек выделялось на общем фоне. Два года назад в Германии столько на 32 команды можно было найти. Футбол стал силовым, скоростным. В нем меньше эстетики и больше борьбы. Борьба тоже многим нравится, но зрелищность отчасти утеряна. На мой взгляд, координация и ловкость современных футболистов пока отстают от скорости. Но, думаю, со временем более совершенные методики позволят готовить игроков, которые смогут проявлять себя и при сверхскоростях. Надо подождать...

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