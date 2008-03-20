//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Спорт

Идет-гудет хоккейный бум

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ,«Советский спорт» – специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

<nobr>Идет-гудет</nobr> хоккейный бум
«Динамо» с «Магниткой» бьются до последнего патрона, Фото С. ПРИВАЛОВА

Ледовая мистика

 «САЛАВАТ Юлаев» интригу дарить не стал. Взял да и прихлопнул «Северсталь», которая исчерпала запас везучести. Можно долго строить версии, почему Уфа так солидно проводит сезон – регулярный чемпионат выиграла, в плей-офф всех выносит… Тренер хороший, денег вагон, руководство Башкортостана влиятельное… Это то и не то. Главное же, наверное, в том, что у «Салавата» есть Твердовский. Бывают разные дары у людей: некоторые вон ложки да вилки к телу притягивают. А Олег – кубки. Играет он в основе или нет, команда Твердовского стабильно становится чемпионом. Так было с «Нью-Джерси», «Авангардом», «Каролиной»… «Салават» на очереди. Потому что есть в клубе игрок-талисман. Посмотрим, как сработает примета.

 Вот вам еще одна – если на хоккей приходит председатель совета директоров клуба Александр Медведев, его СКА неизменно проигрывает. Тут мистики меньше. Наверное, армейцы неуютно начинают себя чувствовать, когда видят на трибуне главу «Газпромэкспорта», от которого зависят их зарплата и благополучие. Шайба валится, клюшка в руках подрагивает. Не верите? Смотрите сами. В первом раунде СКА выиграл два домашних матча у «Спартака». Медведев вырваться в Питер не смог – работа не отпустила. Потом в Москве на глазах Медведева армейцы были растоптаны красно-белыми. На пятый матч Медведев не полетел, поэтому СКА вышел в четвертьфинал. Там в первой игре питерцы неожиданно грохнули «Локо» в Ярославле (4:0) – угадайте, где был Медведев. Зато он посетил следующие три игры своей команды. Логично, что дальше пошел «Локомотив»…

 «Ак Барс» – это не клуб, а изувер какой-то. Весь сезон команда валяла дурака. Попасть на казанцев в плей-офф, пнуть полумертвого барса мечтали многие. А хитрый коуч Зинэтула Билялетдинов так сумел подвести своих игроков к пику формы, что теперь «Ак Барс» считается чуть ли не главным фаворитом кубковой гонки!

 Тренер ЦСКА Вячеслав Быков был унижен и оскорблен. Не только тем, что котятами в этой серии были не «барсы», а армейская команда. В коллективе произошло ЧП. Защитник Антон Белов после первого раунда плей-офф попросил отпуск на один день – «повидаться с семьей». А сам отправился в Омск на переговоры с «Авангардом» по новому контракту на следующий сезон. Иначе как предательством назвать это сложно. О какой дисциплине в ЦСКА можно говорить после этого? Неудивительно, что команда в четвертьфинале не держала удар.

Работа такая

 «МЕТАЛЛУРГ» «Динамо» – только эта серия затянулась до пятого матча. Казалось бы, «Динамо» по игре выглядит сильнее. Но есть у «Металлурга» свое орудие возмездия – Игорь Мирнов, которого из команды еще при Владимире Крикунове выставили. Плюс, оказывается, «Динамо» не умеет играть в буллитную лотерею, а пока действующий чемпион на этом собаку съел.

 В полуфиналах еще интереснее будет, как ни крути. «Салават» – «Динамо» или «Салават» – «Ак Барс»? «Магнитка» – «Локомотив» или «Локо» – «Ак Барс»? От перемены мест слагаемых суть не меняется: смотреть этот плей-офф хочется не отрываясь. И даже будущий Чемпионат мира в Канаде ждешь, как того мальчика из старого фильма с сакраментальной фразой: «А что это вы здесь делаете, а?» – «Иди, иди отсюда!» Не хочется сейчас Чемпионата мира. Хочется, чтобы, как пел «Наутилус», «эта музыка была вечной» – играй, плей-офф, играй.

 Александр Медведев, с которым я встретился в Ярославле, пообещал, что в его новой лиге главное лакомство сезона будет полноценным десертом, большим тортиком с вишенкой – 16 команд в плей-офф, каждая серия с четвертьфинала – до четырех побед. Правда, меня смутило, что хоккеисты и дальше продолжат играть в этом безумном темпе, будто у них по два сердца. Два матча за два дня, день отдыха, два матча за два дня… На что Медведев твердо и кратко сказал: «Работа у них такая».

 Но если при дикой перегрузке наши игроки умудряются выдавать такие спектакли, значит, чего-то стоит наш хоккей. Если в Москве начали спрашивать лишний билетик на ЦСКА – последний раз такое было при царе Горохе – значит, игра и вправду на подъеме. Идет-гудет хоккейный бум. С нетерпением ждем полуфиналов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//В мире

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.

//В мире

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

В США считают, что Германия, Франция, да и весь Евросоюз должны увеличить размер финансовой помощи Украине. Президент Америки Дональд Трамп возмутился, что его страна тратит больше всех на обеспечение безопасности украинцев.

//Экономика

Российские банки сократили запасы валюты на треть

Российские банки сократили запасы валюты на треть

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

//Общество

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Экономисты заверили, что россиянам не стоит ждать «четырехдневки»

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//В мире

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Прогулка по Брюсселю: узнать и полюбить город за несколько часов

Можно ли почувствовать атмосферу города за несколько часов? Можно! Если это Брюссель. Что мы знаем о нем? Столица Бельгии, штаб-квартира Евросоюза, «писающий мальчик», шоколад и много, много истории.

//Здоровье

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять неизлечимых заболеваний, которые гораздо хуже рака.

//Общество

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской туристической компании.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал двух женщин и ребенка.

//Армия

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать над достижением больших доходов.

//Новости СМИ2

//Политика

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского диппредставительства.

//Спорт

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

//Наука

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Ученые нашли в Аравийской пустыне описанное в Библии легендарное царство

Исследователи из Тель-Авивского Университета (Израиль) в ходе раскопок в Аравийской пустыне впервые обнаружили археологические доказательства существования царства, описанного в Библии.

//Спорт

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер Юрия Жиркова: Дубль Тамбову заменил главную команду

Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, прокомментировал еженедельнику «Аргументы недели» победу «Тамбова» над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в красном бикини записала провокационное видео

Наташа Королева в настоящий момент находится на гастролях в Израиле, а в перерывах между съемками успевает загорать на берегу Мертвого моря, демонстрируя свои пикантные формы в красном бикини.

//В мире

Александр Сокуров спешно уехал за границу

Александр Сокуров спешно уехал за границу

В эстонском городе Нарва два дня назад состоялась конференция «Рынок продюсеров», на которой выступил российский кинорежиссер Александр Сокуров. Он побеседовал со своими поклонниками о кино и планах, а также рассказал, что уже два месяца живет в Нарве. Как заявил режиссер, что он вынужден был уехать из России.

//Новости партнеров

//Политика

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

//В мире

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили ранее захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

//Здоровье

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи рассказали, как бороться с облысением

Врачи уверены: остановить процесс выпадения волос реально. Специалисты считают, что облысение может наступать в связи с гормональными нарушениями, генетикой, побочными эффектами от лечения или из-за радиации.

//Криминал

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

В Таджикистане задержали жителя города Бохтар, напавшего накануне с ножом на двух контрактников 201-й российской военной базы. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает агентство ТАСС.

//В мире

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Отравленный "Новичком" британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Российскую Федерацию и потребовать возместить ущерб.

//Здоровье

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

Врач рассказала, почему девушка плачет кристаллами

22-летняя девушка из Армении Сатеник Каразян прославилась на весь мир из-за своей редкой аномалии – она «плачет кристаллами». Российский офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, какой сбой мог произойти в организме несчастной девушки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В МВД предупредили автовладельцев о новой волне угонов
2

«Мать-героиня» криминальной сводки
3

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
4

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии
5

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры