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Эффект жевательной резинки

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Константин ПУГАЧЕВ ]

Эффект жевательной резинки
По игре заметно, что у ЦСКА проблемы, Фото С. ПРИВАЛОВА

Потери фаворитов

 СТАТИСТИКА знает все. Тот, кто не поленился обратиться к ней накануне первого тура первенства России в премьер­лиге, мог с большой долей вероятности предсказать ничейный исход матча между чемпионом и вице-чемпионом страны – «Зенитом» и «Спартаком». Красно-белые в первом туре не уступали никому вот уже 10 лет подряд. К тому же не проигрывали питерцам в последние три сезона, а «Зенит» не знал поражений дома вот уже 14 матчей кряду.

 Но это сухие цифры. На самом деле победить могли и те и другие. «Спартак» – если бы судья Гвардис назначил пенальти в ворота Вячеслава Малафеева за игру рукой в штрафной. «Зенит» – если бы удар Андрея Аршавина после передачи Константина Зырянова пришелся не в перекладину, а чуть ниже.

 «Зенит» действовал совсем не так, как в домашнем матче 1/8 Кубка УЕФА против «Марселя» (2:0), – считает главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов. – С французами питерцы много прессинговали, против «Спартака», как правило, отходили назад и оборонялись позиционно». Станислав Черчесов тоже решил не рисковать – не стал ввязываться в открытый футбол, опасаясь контратак «Зенита».

 Впрочем, по крайней мере, одно если не рискованное, то неожиданное решение главный тренер красно-белых все же принял: оставил в запасе бессменного капитана «Спартака» Егора Титова. Его позицию на поле занял Александр Павленко, в межсезонье вернувшийся в команду из аренды в «Шиннике».

 «Павленко Титова не заменил, – считает бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов. – Он проделал большой объем работы, часто возвращался в оборону. Может быть, делать этого не стоило, потому что атака «Спартака» заметно теряла в остроте. «Спартак» вообще меня разочаровал. Я называю это «эффектом жевательной резинки». Кладешь ее в рот, сначала вкусно, но потом резинка становится пресной. «Спартак» ничего нового по сравнению с прошлым сезоном не показал, нет у него движения вперед. То же самое могу сказать о ЦСКА, который сыграл вничью с «Шинником» (1:1). На мой взгляд, команда укомплектована лучше всех в премьер­лиге, но, видимо, внутренние проблемы мешают ей развиваться. Мы о них можем только догадываться, однако по игре видно, что они есть. И Черчесову, и Валерию Газзаеву придется нелегко. Перед обоими стоит задача выиграть чемпионат России. Если же к летнему перерыву «Спартак» и ЦСКА не будут наверху, думаю, санкции последуют незамедлительно, несмотря на контракты, которые связывают обоих специалистов с клубами».

Прошлогодний снег…

 «Я БЫ не стал делать скоропалительных выводов насчет ЦСКА, – говорит главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов. – В матче против «Шинника» армейцы, которые играли без своего диспетчера Даниэля Карвальо (он восстанавливается после травмы. – Прим. К.П.), имели территориальное преимущество, не раз могли забить. Поэтому ничья – скорее достижение для «Шинника», сумевшего сковать действия соперника».

 Оценка Газзаева после матча была жестче. «Я не удовлетворен ни результатом, ни качеством игры», – заявил главный тренер ЦСКА на пресс-конференции. Непонятно, правда, какие меры предпримет Газзаев, чтобы это качество поднять. Уж очень нынешний ЦСКА и по манере, и по движению напоминает прошлогодний. А без Карвальо рассчитывать на то, что в средней линии армейцев что-то изменится в лучшую сторону, вряд ли приходится. Во всяком случае, Милош Красич, который должен был снабжать мячами форвардов – Вагнера Лава и Жо, со своей задачей справлялся в лучшем случае на «тройку».

 «Одного матча для анализа слишком мало, – говорит Рахимов, словно призывая не критиковать и его команду, которая уступила на своем поле «Рубину» (0:1). – Когда в конце прошлого года, в отпуске, думал о том, сколько времени нужно для перестройки в «Локомотиве», полагал, хватит 2–3 месяцев. Но когда получил перед первым сбором данные по игрокам, понял, что настроен слишком оптимистично. Можно было бы, конечно, купить новых футболистов, но, на мой взгляд, это было бы неправильно. В команде хватает классных игроков, способных решать самые высокие задачи. И не все было так плохо во встрече с «Рубином». Мы играли компактно, много мячей отобрали на половине поля соперника, не раз могли забить. Жаль, что пропустили со «стандарта» (после подачи углового Роман Шаронов поразил ворота «Локо»), – я предупреждал, что «Рубин» опасен именно в такой ситуации».

 В первом туре выиграть не удалось ни одной из команд прошлогодней первой «семерки». Для нашего чемпионата, который в последние годы превращался порой в «первенство Москвы», это хороший знак.

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