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Новый сезон футбольной лихорадки

№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Новый сезон футбольной лихорадки

 В этом году, как и в прошлом, трансляцию чемпионата России по футболу станут вести «НТВ плюс» и Первый канал. На канале «Спорт» четыре трансляции (две прямые и две в записи) и обзоры матчей. На «НТВ» по воскресеньям запланирована программа «Футбольная ночь». Недостаток трансляций здесь решили компенсировать тотальным футбольным ток-шоу. В нем примут участие трое ведущих и гости – из числа всем известных болельщиков вроде Михаила Боярского или Льва Лещенко.

 Разговор в основном будет строиться вокруг клуба, за который болеет гость. Здесь же – обзоры матчей тура, новости РФС, ФИФА, УЕФА, большой сюжет на околофутбольную тему.

 Создатели программы рассчитывают привлечь к своему шоу и женскую аудиторию. Специальные опросы показали: футбол слабую половину интересует мало, но женщины не прочь познакомиться с известными футболистами…

 Тем временем Первый канал готовится к первой трансляции, которая состоится 16 марта в 16.00 («Зенит» – московский «Спартак»). В прошлом сезоне главное футбольное противостояние двух столиц складывалось с переменным успехом. С одной стороны, «Зенит» впервые в российской истории завоевал чемпионство. С другой – он дважды в матчах первенства проиграл спартаковцам со счетом 1:3.

 Болельщикам следует обратить внимание, что в этом сезоне трансляции на Первом будут начинаться на два часа позже. Всего канал покажет 30 ключевых матчей чемпионата страны – по одной игре из каждого тура.

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