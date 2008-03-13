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Русский плей-офф - на зависть НХЛ!

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЛЫСЕНКОВ, «Советский спорт» - специально для еженедельника «Аргументы неделi» ]

Русский <nobr>плей-офф</nobr> - на зависть НХЛ!

 ПОСЛЕ серии «Металлург» - «Нефтехимик» генеральный директор «Магнитки» Геннадий Величкин бил поклоны и пел рулады тренеру гостей Владимиру Крикунову: «Своей многолетней работой он доказал, что имеет право называться Специалистом с большой буквы!» Действующий чемпион страны, скажем прямо, еле отскочил от 15-й команды сезона. Засчитай арбитр первый гол «Нефтехимика» и не засчитай третий гол «Магнитки», с намеком на офсайд, и черт его знает, как бы все сложилось. Может, и дошло бы до «белорусского чуда» - помните, как сборная Белоруссии под управлением Крикунова на Олимпиаде-2002 сенсационно выбила грозных шведов из плей-офф?

 «Нефтехимик» - традиционно неудобный соперник для «Магнитки», - считает дважды олимпийский чемпион Борис Майоров. - А с приходом Крикунова клуб вообще обрел уверенность. Нижнекамцы в атаку лезть не будут, но оборону выстроят железную, и так будут закрывать уральцев, что «Металлургу» придется несладко». Как в воду глядел Борис Александрович...

 Чудо случилось, но в Мытищах. Щелчок защитника «Северстали» Куклева на самых последних секундах матча - в яблочко! «Химик», четвертая команда сезона, - на каникулах. И кто мог этого ждать?

 Серия СКА - «Спартак» тоже напоминала блокбастер. Две безоговорочные победы питерцев. Но потом спартачи, как Рокки из одноименного фильма, поднимали челюсть с пола, выползали из глубокого нокдауна и начинали метелить лощеного соперника! 7:1 в третьем матче серии - как вам? На пятый поединок, правда, «Спартака» не хватило. Но плей-офф он покинул с высоко поднятой головой. Как и «Амур», как и «Лада», как даже «Авангард».

 Что дальше? Еще четыре боевика в жанре «триллер». Начнем с первого: «Салават Юлаев» - «Северсталь». Череповчане один скальп фаворита уже имеют, терять команде Владимира Юрзинова-младшего совершенно нечего. А вот Уфа обязана побеждать кровь из носу. Такие деньги в клуб вкачаны, представить страшно. Чувствует себя «Салават», поди, как «Ак Барс» во время локаута, когда «вся королевская рать» пыталась взять золото в год тысячелетия Казани. Но оказалось, что Mission Impossible.

 Сейчас «Ак Барс», как толстуха, сбросившая вес на «кремлевской диете», идет по плей-офф налегке. Вроде бы вице-чемпион прошлого сезона провалил этот чемпионат (только седьмое место). С другой стороны, скелет команды на месте остался - вот Зиновьев, вот Зарипов, вот Морозов, как всегда лучший бомбардир...

 ЦСКА, как и «Ак Барс», в первой серии уложился в три матча. Значит, отдыхали соперники поровну. Значит, никаких оговорок в этом эпическом четвертьфинале не будет. А разве не эпос? Нынешний тренер сборной России (Быков) против прошлого наставника (Билялетдинов). Оскорбленные против ликующих (год назад в полуфинале «Ак Барс» разобрался с ЦСКА).

 «Металлург» - «Динамо» - это вообще конфетка. «М-да, повозиться с «магнитами» придется. Но за четыре матча их сделаем», - сказал мне знакомый из динамовского клуба. Я хотел было над ним посмеяться. Но вспомнил, как он похожий прогноз давал на серию с «Авангардом», - и осекся. Нет, тут далеко не все ясно. Тем более руководит «Динамо» прожженный кубковый боец Владимир Вуйтек. В гений тренера «Магнитки» Валерия Постникова верится меньше. Но команда у него на волнах плей-офф всегда чувствует себя стойко. Никакой морской болезни!

 «Локомотив» - СКА. Серия двух иностранных тренеров. Холодный разум финна Хейккиля, который ведет «Локо» в светлое будущее, против североамериканского прагматизма Барри Смита, наставника СКА. Тренеры-пришельцы из НХЛ успеха в нашей лиге пока не добивались - тот же Дэйв Кинг с могучей «Магниткой» умудрился стать третьим. Поэтому за экспериментом Смита наблюдать очень любопытно. А еще привлекает внимание лидер «Локо» Алексей Яшин, про которого в Америке говорили, что он не умеет играть в плей-офф. Не умеет?! Спросите об этом у «Лады», которую голы Яшина отправили в отпуск.

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