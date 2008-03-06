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Как взмах ресниц

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Как взмах ресниц
Уникальный комплекс на Воробьевых горах

 ПОЛЮБОВАТЬСЯ на эту головокружительную невидаль собрались многие тысячи зрителей, среди которых оказались президент страны Владимир Путин и первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Ахать и охать было от чего, когда спортсмены взлетали с круто вогнутого трамплина на высоту четырех­пятиэтажного дома. Творили в этом пятиэтажном поднебесье потрясающие лихостью сальто и пируэты. А затем с отчаянной скоростью выкатывались на лыжах с горы приземления. Или, что тоже случалось, кубарем завершали неудачное приземление.

 В любом случае расположившиеся по бокам склона плотные толпы зрителей, аплодируя, не жалели ладоней. Полторы, от силы две секунды длится завораживающий, у кого-то леденящий, а у кого-то, наоборот, воспламеняющий в жилах кровь полет лыжного акробата. Лишь краткий миг, как взмах ресниц. Один великий наш тренер заметил, что совершенный прыжок – это хрупкое произведение искусства, которое существует полторы секунды, но остается в памяти на всю жизнь.

 Может, не подобный шедевр, однако наверняка запомнится зрителям прыжок россиянина Владимира Лебедева, бронзового призера туринской Олимпиады. Тройное сальто с тремя винтами, фантастика! Но даже таким манером Лебедев не сумел попасть в число призеров. Лидер общего зачета Кубка мира канадец Стив Омишль и на московском трамплине оказался рисковее и удачливее всех. Среди женщин победила американка Эмили Кук.

 Удивило объявление судьи­информатора о том, что искусственный трамплин, возведенный в Москве, является самым высоким в мире – 46 м 78 сантиметров. «Случайно» оказавшиеся рядом представители российской Книги рекордов Гиннесса тут же заверили собравшихся, что этот факт непременно будет отражен на страницах их издания. Стоит внести ясность: собственно трамплины для акробатики – большой, средний и малый – были стандартных размеров, в соответствии с правилами. А вот рукотворная гора разгона и приземления, смонтированная из специальных металлоконструкций напротив Главного здания МГУ, – уникальна.

 Причем даже не столько своими габаритами. Но именно тем, что впервые в истории одного из самых захватывающих видов спорта она появилась не где-нибудь на горнолыжном курорте, а чуть ли не в центре огромного города. Не случайно московские власти уже заявили, что на этом месте будет построен целый парк для занятий фристайлом. Мол, появления его в российской столице ждать придется совсем недолго.

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