В одной руке Лёнька, в другой – винтовка

Пары нашатырного спирта

– НАВЕРНОЕ, вы и сами впали в шок, когда всего в 13 секундах финишировали в спринте вслед за лидером Кубка мира в общем зачете немкой Андреа Хенкель?

– За сборную выступаю с 1998 г., но никогда прежде не завоевывала на чемпионатах мира спринтерских медалей. Так что «в шоке» – не то слово. На финише чуть концы не отдала. Был момент, когда я едва не потеряла сознание. Ну, как тут радоваться, если сил не было даже просто стоять. Минут сорок нашатырь нюхала.

Я если и мечтала о чем, то в тот момент – только о том, чтобы вообще уехать из Эстерсунда и больше вообще ни в одной гонке не участвовать. О чем, собственно, и сказала мужу (Андрей Дмитриев – врач мужской команды. – Ред.). Признаться, сама от себя не ожидала такой прыти. Но получилось главное – стрелять без ошибок. Ведь на двух предшествующих кубковых этапах в Рупольдинге и в Антерсельве у меня было очень много промахов.

– Накануне чемпионата тренеры утверждали, будто именно вы выглядите свежее остальных наших девушек…

– Может быть, действительно после родов женский организм перестраивается и обновляется? Оглядываюсь сейчас назад и понимаю, что, несмотря на небольшой по сравнению с предыдущими годами объем тренировочной работы, который я проделала, была уже вполне работоспособная перед первыми кубковыми этапами. Занималась только тем, чем надо было заниматься именно мне, – восстановлением забытых навыков.

Особенно физических. И даже в какой-то мере в ущерб стрельбе. Совсем порой не было времени, чтобы тренироваться на стрельбище. Вернее, сынуля не давал работать с оружием, поскольку не слезал с рук. Вот так я и передвигалась – Ленька в одной руке, винтовка – в другой. Но считаю, в январе в Рупольдинге чувствовала себя в отличной форме.

– Получив две медали Чемпионата мира, вы наверняка полностью не удовлетворены итогами Эстерсунда?

– Волнение перед Чемпионатом мира, пусть даже и первым после такого большого перерыва, не идет ни в какое сравнение с тем, какое я испытываю перед Олимпийскими играми. Но в Эстерсунде аппетит ко мне, в точном соответствии с пословицей, пришел во время еды. Теперь, когда чемпионат стал уже историей, я понимаю, что наша команда имела все шансы завоевать золото в последнем виде – эстафете. И из-за меня его потеряла.

– Никто – ни спортсменки, ни тренеры, ни чиновники, ни болельщики – слова плохого про вас не сказали. Все же понимали, что досадная поломка винтовки – не более чем несчастный случай, так скажем, на производстве…

– А я до сих пор не могу избавиться от чувства вины. Пришла на огневой рубеж – жму на крючок раз, жму второй, а винтовка не стреляет. Сломался боек – часть спускового механизма. Пока меняла одну винтовку на другую, потеряла около двух минут. Ушла со стрельбища четырнадцатой… Таня Моисеева вывела нашу команду на девятое место, а Катя Юрьева едва не зацепила бронзу.

Самое обидное, что эта немецкая винтовка прошла со мной две Олимпиады. А сломал боек, видимо, контролер, который перед стартом обязан сделать холостой выстрел из каждой винтовки, с которой спортсмен уходит на дистанцию.

Битва с собой

– ЗАЧЕМ вы вернулись в биатлон и какова теперь ваша мотивация?

– Чтобы получать удовольствие. В первую очередь от тренировок. Гонка – это другое. Здесь ты, выходя на абсолютный максимум своего потенциала, борешься сама с собой. Главная задача в гонке – как можно дольше продержаться на предельном для тебя уровне. Признаюсь, это состояние мне совсем не нравится. Но профессия не отпускает. Ее я могу сравнить только с материнством. От сына, от общения с ним получаю удовольствие не меньшее.

– Ольга Пылева, чья двухлетняя дисквалификация недавно закончилась, стартовала в индивидуальной гонке с 27-го места в Чемпионате Европы. Причем отправилась она в Чехию без отбора. Справедливо ли это?

– Мое мнение по этому вопросу неоднозначно. Если бы я, например, точно знала, что подошла к чемпионату в отличной форме и готова завоевывать медали, то, наверное, тоже рада была бы стартовать. Другое дело, если не готова… Знай я наверняка, что мои профессиональные кондиции хуже, чем у других девочек, то уж точно не побежала бы здесь, в Эстерсунде. Например, спринт. Не хочу занимать чье-то место, чтобы потом за моей спиной говорили, дескать, Ахатова такая-сякая.

– Есть ли различия между биатлонистками вашего и нового поколений?

– Ничем, думаю, молодежь от нас не отличается: они такие же упертые, так же тренируются, борются за право участвовать в чемпионатах и жаждут удовлетворить свои победные амбиции.

– Эмоциональная Катя Юрьева и вы – два диаметрально противоположных типа характера. Кто чаще побеждает в биатлоне?

– Хорошо выступают и интроверты, и экстраверты. Я и впрямь ко всему отношусь очень серьезно. И Катя тоже. Не исключаю, что все ее «хи-хи» да «ха-ха» – всего лишь защитная реакция на окружающую среду. А внутри полно своих сомнений. Мне кажется, Катюхе с ее складом характера иногда помогает то, что она очень легко относится к стартам. Это я все переживаю, пережевываю и не могу себе позволить отстреляться на рубеже как из пулемета. Она же делает это легко и непринужденно.